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ブンデスリーガ
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フランクフルトvsアウクスブルクを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

協力：

【9月7日】フランクフルトvsアウクスブルクのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第2節

フランクフルト 対 FCアウクスブルク
フランクフルト
FCアウクスブルク
ブンデスリーガ

2026-27ブンデスリーガ第2節、フランクフルト対アウクスブルクのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2026-27シーズンのブンデスリーガ第2節が日本時間9月7日(月)に開催。堂安律・小杉啓太が所属するフランクフルトとアウクスブルクが対戦する。

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本記事では、フランクフルトvsアウクスブルクの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

フランクフルトvsアウクスブルク｜試合日程・キックオフ時間

フランクフルトvsアウクスブルクは、日本時間9月7日(月)にフランクフルトのホーム、ドイチェ・バンク・パルクで開催される。

  • 大会：2026-27ブンデスリーガ 第2節
  • 日時：2026年9月7日(月) 0:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：フランクフルトvsアウクスブルク
  • 会場：ドイチェ・バンク・パルク
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フランクフルトvsアウクスブルク｜放送・配信予定

2026-27ブンデスリーガ第2節のフランクフルトvsアウクスブルクは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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フランクフルトvsアウクスブルクのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

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通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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DAZN logo 2019

シーズンを通してブンデスリーガを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではブンデスリーガ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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ABEMA bundesliga-2026-27ABEMA

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無料中継で視聴することが可能だが、よりABEMAを楽しみたいなら「ABEMAプレミアム」への登録がおすすめ。映画やドラマ、オリジナル作品が見放題になるだけでなく、スポーツのプレミアム限定配信が視聴できたり、追っかけ再生、広告なし視聴（※広告なしプランの場合）といった便利な機能もついてくる。この機会にABEMAプレミアムに登録してみよう。

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フランクフルトvsアウクスブル｜チーム情報

フランクフルト vs FCアウクスブルク 予想スタメン

4-4-2
フランクフルト crest
フランクフルト
SGE
フォーメーション
FCアウクスブルク crest
FCアウクスブルク
FCA
3-4-2-1
1ノア・アトゥボル4ロビン・コッホ2エリアス・バウム3リリアン・ブラシエ26小杉啓太25ラファエル・オニエディカ8ファレス・チャイビ20堂安律42ジャン・ウズン9ヨナタン・ブルカルト11Y. Ebnoutalib1フィン・ダーメン6ジェフリー・ハウウェリュー40ノアカイ・バンクス5クリスラン・マツィマ32ファビアン・リーダー4ハン・ノア・マッセンゴ16へネス・ベーレンス19ロビン・フェラウアー27マリウス・ヴォルフ30アントン・カデ11ミヒャエル・グレゴリッチ
FCアウクスブルク crest
FCアウクスブルク
FCA
4-4-2
フランクフルト

先発メンバー

FCアウクスブルク

マネージャー

  • A. Huetter
  • M. Baum

成績

SGE

SGE - 直近成績

HUL
2-0
FSV
5-1
BRE
7-0
STT
0-11
FCU
3-3
得点（失点）
21/11
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
FCA

FCA - 直近成績

SCH
0-15
SAS
3-2
LEE
4-0
COT
0-2
S04
3-0
得点（失点）
23/6
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
1/5

両チームの対戦成績

対戦成績

フランクフルトドローFCアウクスブルク
2
3
0
ブンデスリーガ
FCアウクスブルク badge
FCアウクスブルク
FCA
1
フランクフルト badge
フランクフルト
SGE
1
終了
ブンデスリーガ
フランクフルト badge
フランクフルト
SGE
1
FCアウクスブルク badge
FCアウクスブルク
FCA
0
終了
ブンデスリーガ
FCアウクスブルク badge
FCアウクスブルク
FCA
0
フランクフルト badge
フランクフルト
SGE
0
終了
ブンデスリーガ
フランクフルト badge
フランクフルト
SGE
2
FCアウクスブルク badge
FCアウクスブルク
FCA
2
終了
ブンデスリーガ
フランクフルト badge
フランクフルト
SGE
3
FCアウクスブルク badge
FCアウクスブルク
FCA
1
終了
7得点4
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
SCフライブルクSCフライブルクSCF
220051+46
2
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
220052+36
3
エルフェアスベルクエルフェアスベルクELV
220075+26
4
バイエルンバイエルンFCB
211051+44
5
レヴァークーゼンレヴァークーゼンB04
210163+33
6
FCアウクスブルクFCアウクスブルクFCA
110030+33
7
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
210143+13
8
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
210156-13
9
ブレーメンブレーメンSVW
210145-13
10
FCケルンFCケルンKOE
210146-23
11
フランクフルトフランクフルトSGE
10103301
12
1. FSV マインツ 051. FSV マインツ 05M05
10100001
13
パーダーボルンパーダーボルンSCP
201101-11
14
シャルケ04シャルケ04S04
201103-31
15
ウニオン・ベルリンウニオン・ベルリンFCU
201137-41
16
ホッフェンハイムホッフェンハイムTSG
200246-20
17
ハンブルガーSVハンブルガーSVHSV
100102-20
18
ボルシアMGボルシアMGBMG
200237-40
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格


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