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Yuta Tokuma

【8月30日】フェイエノールトvsADOデン・ハーグのテレビ放送・ネット配信予定｜エールディヴィジ第4節

フェイエノールト 対 デン・ハーグ
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フェイエノールト
デン・ハーグ

【上田綺世・渡辺剛所属】2026-27エールディヴィジ第4節、フェイエノールト対ADOデン・ハーグのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2026年8月30日(日)に行われる2026-27シーズンのエールディヴィジ第4節で、上田綺世・渡辺剛が所属するフェイエノールトとADOデン・ハーグが対戦する。

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本記事では、フェイエノールトvsADOデン・ハーグの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

フェイエノールトvsADOデン・ハーグ｜試合日程・キックオフ時間

フェイエノールトvsADOデン・ハーグは、日本時間8月30日(日)にフェイエノールトのホーム、フェイエノールト・スタディオンで開催される。

  • 大会：2026-27エールディヴィジ 第4節
  • 日時：2026年8月30日(日) 21:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：フェイエノールトvsADOデン・ハーグ
  • 会場：フェイエノールト・スタディオン
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フェイエノールトvsADOデン・ハーグ｜放送・配信予定

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サービス

登録・視聴方法

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※放送局・中継スケジュールは変更の可能性あり。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

フェイエノールトvsADOデン・ハーグ チーム情報

フェイエノールト vs デン・ハーグ 予想スタメン

4-3-3
フェイエノールト crest
フェイエノールト
FEY
フォーメーション
デン・ハーグ crest
デン・ハーグ
HAA
4-4-2
1T. Ernst4渡辺剛26ジファイロ・リート35M. Marmol6ジェリー・セント・ジャスト10ルシアーノ・ヴァレンテ34チャールズ・ヴァンハウテ8ジヴァイ・ゼヒエル23アニス ・ハジ ムーサ27ガウッスー・キャスー・ディアラ9上田綺世1キリアン・ニキエマ2O. Raterink18セク・シラ15M. Hokke3P. Mulder7ダリル・ヴァン・ミーゲム25J. Kilo27ナイジェルトーマス8J. Zamburek46ヤニック・エドゥアルド11エヴァン・ロティエ
デン・ハーグ crest
デン・ハーグ
HAA
4-3-3
フェイエノールト

先発メンバー

デン・ハーグ

マネージャー

  • G. van Bronckhorst
  • R. Peter

成績

FEY

FEY - 直近成績

RAY
2-1
ATA
2-1
SPA
0-1
GAE
2-2
CAM
2-5
得点（失点）
12/6
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
HAA

HAA - 直近成績

LOM
0-4
ATT
0-0
AZ
2-0
GRO
1-4
GAE
3-1
得点（失点）
6/9
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

フェイエノールトドローデン・ハーグ
2
1
2
クラブ親善試合
フェイエノールト badge
フェイエノールト
FEY
1
デン・ハーグ badge
デン・ハーグ
HAA
1
終了
エールディビジ
デン・ハーグ badge
デン・ハーグ
HAA
3
フェイエノールト badge
フェイエノールト
FEY
2
終了
エールディビジ
フェイエノールト badge
フェイエノールト
FEY
4
デン・ハーグ badge
デン・ハーグ
HAA
2
終了
エールディビジ
フェイエノールト badge
フェイエノールト
FEY
3
デン・ハーグ badge
デン・ハーグ
HAA
2
終了
エールディビジ
フェイエノールト badge
フェイエノールト
FEY
0
デン・ハーグ badge
デン・ハーグ
HAA
2
終了
10得点10
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
AZアルクマールAZアルクマールAZ
4400133+1012
2
PSVアイントホーフェンPSVアイントホーフェンPSV
321094+57
3
フェイエノールトフェイエノールトFEY
321084+47
4
ゴー・アヘッド・イーグルスゴー・アヘッド・イーグルスGAE
4211119+27
5
フォルトゥナ・シッタートフォルトゥナ・シッタートSIT
421187+17
6
NECナイメヘンNECナイメヘンNEC
320184+46
7
エクセルシオールエクセルシオールEXC
320173+46
8
フローニンゲンフローニンゲンGRO
4202910-16
9
アヤックスアヤックスAJX
211042+24
10
ヘーレンフェーンヘーレンフェーンHEE
311134-14
11
スパルタ・ロッテルダムスパルタ・ロッテルダムSPA
41127704
12
トゥウェンテトゥウェンテTWE
210132+13
13
テルスターテルスターTEL
210134-13
14
ズヴォレズヴォレZWO
410348-43
15
ユトレヒトユトレヒトUTR
301259-41
16
ヴィレムIIヴィレムIIWII
200228-60
17
デン・ハーグデン・ハーグHAA
300329-70
18
カンブールカンブールCAM
3003312-90
チャンピオンズリーグ
チャンピオンズリーグ予備予選
EL出場権
Europa Conference League Playoff
降格プレーオフ
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