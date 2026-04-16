EXILE LIVE 2026 ""THE REASON"" 〜PERFECT YEAR Special〜のチケット販売情報は？ネット配信・料金・入手方法

『EXILE LIVE 2026 "THE REASON" 〜PERFECT YEAR Special〜』は、グループの節目を彩る特別公演として大きな注目を集めている。長年の活動を総括する意味合いも持つ本公演は、ファンにとって見逃せない一大イベントとなる。

本記事では、『EXILE LIVE 2026 "THE REASON" 〜PERFECT YEAR Special〜』の日程、チケット情報について紹介する。

EXILE LIVE 2026 "THE REASON" 〜PERFECT YEAR Special〜の日程は？

『EXILE LIVE 2026 "THE REASON" 〜PERFECT YEAR Special〜』は、2026年4月に東京ドームで開催される。グループの節目を飾る特別公演として位置づけられており、2日間にわたって実施される大規模ライブとなる。

初日はナイト公演、2日目はやや早い時間帯からの公演としてスケジュールが組まれており、いずれも東京ドームという国内最大級の会場で開催。大規模演出とともに、ファンの期待が集まる注目のステージとなる。

また、公演当日は会場内でファンクラブブースの運営も予定されており、来場者向けの各種サービスや手続きが行われる。利用を予定している場合は、事前に受付時間を確認しておきたい。

会場 公演日 開場時間 開演時間 FCブース時間 東京ドーム 2026年4月21日(火) 16:00 18:00 12:00〜18:00 東京ドーム 2026年4月22日(水) 15:00 17:00 11:00〜17:00

EXILE LIVE 2026 "THE REASON" 〜PERFECT YEAR Special〜のチケット販売情報は？

『EXILE LIVE 2026 "THE REASON" 〜PERFECT YEAR Special〜』は、現在一般販売が実施されており、複数のプレイガイドを通じてチケットを購入することができる。ファンクラブ先行から段階的に販売が行われ、一般販売では先着順での受付となっているため、早めの確保が重要となる。

一般発売は2026年3月28日からスタートし、ticketbookやローソンチケットで取り扱い。特にローソンチケットでは4月15日まで販売が行われており、公演直前まで購入のチャンスが残されている。

チケット料金・券種

本公演では複数の券種が用意されており、通常の指定席に加えてプレミアムチケットも設定されている。なお、プレミアムチケットはファンクラブ先行当選者を対象としたアップグレード受付限定となる。

券種 料金 備考 全席指定 14,300円 一般販売対象 ファミリーシート(着席指定) 14,300円 一般販売対象 プレミアムチケット 21,450円 FC当選者アップグレード限定 プレミアム(グッズ付き) 28,600円 FC当選者アップグレード限定

リセール・購入時の注意点

本公演では、ticketbookによる公式リセールサービスが導入されている。対象は同サービスで購入されたチケットのみで、プレミアムチケットはリセール対象外となる。

営利目的の転売は禁止されており、不正転売チケットでは入場できないため注意が必要だ。安全に取引するためにも、公式のリセール機能を利用することが推奨される。

入場方法・発券スケジュール

チケットはすべて電子チケット(QRコード)での発券となり、入場にはスマートフォンまたはタブレットが必要となる。紙チケットでの入場はできないため、事前の準備が求められる。

電子チケットは各公演日の3日前20:00を目安に発券され、ticketbookのマイページから確認可能。公演当日はスムーズに入場できるよう、事前に表示方法などを確認しておきたい。

項目 内容 一般発売日 2026年3月28日 販売窓口 ticketbook／ローソンチケット 販売期限 2026年4月15日23:59まで(ローチケ) リセール ticketbook公式リセールあり(一部対象外) 入場方法 電子チケット(QRコード) 発券タイミング 公演3日前20:00(予定)

チケット流通サービスを利用する方法

ユーザー数の多い『チケジャム』などのサービスでも、大規模公演のチケットが出品される場合がある。出品を待つだけでなく、希望条件を提示して募集をかける「リクエスト機能」を活用する手段もある。

利用時の注意点

チケットの売買には法的な制限が存在する。「チケット不正転売禁止法」により、興行主の同意を得ないまま定価を超える価格で転売する行為は禁止されている。対象となるのは、販売時に転売禁止が明示されているチケットや、日時・座席・入場者が特定されている興行入場券などだ。

そのため、『チケジャム』でも規約および関連法令の遵守が求められており、適正な範囲での利用が前提となる。不当に高額な出品や出どころが不透明なチケットには注意が必要だ。

チケジャムでのリクエスト手順

チケジャム公式サイトへアクセス Yahoo!JAPAN ID、Apple、Google、メールアドレスのいずれかで無料会員登録 トップページの「リクエストする」から希望する公演や価格条件を入力して投稿

EXILE LIVE 2026 "THE REASON" 〜PERFECT YEAR Special〜のネット配信はある？

東京ドームで開催する『EXILE LIVE 2026 "THE REASON" 〜PERFECT YEAR Special〜』について、2026年4月時点では公演本編のリアルタイム配信（生中継）に関する公式発表は行われていない。

現状では、4月21日・22日に実施されるライブは会場観覧が中心となっており、オンラインで同時視聴できるストリーミング配信の情報は確認されていない状況だ。

ただし、過去のライブや他アーティストの事例では、公演終了後にアーカイブ配信や映像作品としてリリースされるケースも多く、今回の公演についても後日配信やパッケージ化が行われる可能性は十分にある。

今後、ライブ配信や見逃し配信が追加される場合は、公式サイトや各配信プラットフォームで発表される見込みのため、最新情報を随時チェックしておきたい。