天皇杯2026 1回戦の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定は？

第106回天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会は、全国各地の代表チームが日本一を懸けて戦う伝統のカップ戦だ。Jクラブだけでなく、地域代表や大学勢なども出場し、カテゴリーを超えた一発勝負の戦いが繰り広げられる。

本記事では、天皇杯2026・1回戦の試合日程、キックオフ時間、会場、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

天皇杯2026 1回戦の試合日程・キックオフ時間は？

天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会の1回戦は、2026年8月19日(水)に開催される。1回戦では全24試合が予定されており、各地で上位ラウンド進出を懸けた一発勝負が行われる。

キックオフ時間は17:00、18:00、18:30、19:00に分かれており、最も多いのは19:00開始の試合となっている。Jクラブ同士の対戦に加え、大学勢や地域代表が登場するカードもあり、カテゴリーを超えた戦いに注目だ。

天皇杯2026 1回戦の試合日程・キックオフ時間・会場は以下の通り。

マッチNo. 日程 キックオフ 対戦カード 会場 1 2026年8月19日(水) 18:30 アトレチコ鈴鹿 vs FC BASARA HYOGO 三交鈴鹿 2 2026年8月19日(水) 19:00 ガイナーレ鳥取 vs ロアッソ熊本 Axis 3 2026年8月19日(水) 19:00 東北学院大学 vs ザスパ群馬 ユアスタ 4 2026年8月19日(水) 19:00 栃木SC vs ブリオベッカ浦安・市川 カンセキ 5 2026年8月19日(水) 19:00 レイラック滋賀FC vs JAPANサッカーカレッジ HATOスタ 6 2026年8月19日(水) 18:30 FC徳島 vs 川副クラブ 鳴門大塚 7 2026年8月19日(水) 19:00 ギラヴァンツ北九州 vs 沖縄SV ミクスタ 8 2026年8月19日(水) 18:00 ベルガロッソいわみ vs 長崎国際大学 みよし陸 9 2026年8月19日(水) 17:00 アルテリーヴォ和歌山 vs アスルクラロ沼津 紀三井寺 10 2026年8月19日(水) 19:00 ヴェロスクロノス都農 vs カマタマーレ讃岐 いちご 11 2026年8月19日(水) 19:00 ヴェルスパ大分 vs 高知ユナイテッドSC クラド 12 2026年8月19日(水) 19:00 流通経済大学 vs クリアソン新宿 Ksスタ 13 2026年8月19日(水) 19:00 専修大学(神奈川県代表) vs 筑波大学 レモンS 14 2026年8月19日(水) 19:00 福島ユナイテッドFC vs 大山サッカークラブ とうスタ 15 2026年8月19日(水) 19:00 金沢星稜大学 vs 京都産業大学 石川西部 16 2026年8月19日(水) 19:00 山梨学院大学 vs 東京国際大学FC JITス 17 2026年8月19日(水) 18:30 FC岐阜 vs 富山新庄クラブ ヒマスタ 18 2026年8月19日(水) 19:00 鹿児島ユナイテッドFC vs レノファ山口FC 白波スタ 19 2026年8月19日(水) 18:30 SRC広島 vs FCマルヤス岡崎 Eピース 20 2026年8月19日(水) 19:00 奈良クラブ vs FC大阪 ロートF 21 2026年8月19日(水) 19:00 愛媛FC vs IPU・環太平洋大学 ニンスタ 22 2026年8月19日(水) 18:30 いわてグルージャ盛岡 vs 札幌大学 いわスタ 23 2026年8月19日(水) 19:00 AC長野パルセイロ vs 福井ユナイテッドFC サンアル 24 2026年8月19日(水) 18:00 ラインメール青森 vs 秋田大学 カクスタ

第106回天皇杯の中継予定

第106回天皇杯は、衛星放送『スカパー！』とネット配信のスカパー！動画ストア「サッカーLIVE」で注目試合を生中継。また、一部の試合は日本サッカー協会(JFA)の公式YouTubeチャンネル『JFATV』でもライブ配信される。中継対象およびチャンネルは、試合によって異なる。なお、権利の都合上、Amazon Prime Videの『サッカーLIVEライト』での配信は行われない。

最新の中継予定は以下の通り。

■1回戦

試合日時

キックオフ 対戦カード 放送・配信 8/19(水)

18:30 アトレチコ鈴鹿［三重県代表］

vs.

FC BASARA HYOGO［兵庫県代表］ JFATV

18:30～（LIVE） 8/19(水)

19:00 ガイナーレ鳥取［鳥取県代表］

vs.

熊本県代表 スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:50～（LIVE） 8/19(水)

19:00 流通経済大学［茨城県代表］

vs.

クリアソン新宿［東京都代表］ スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:50～（LIVE） 8/19(水)

19:00 神奈川県代表

vs.

筑波大学［シード］ スポーツライブ+（Ch.580）

18:50～（LIVE）

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:50～（LIVE）

第106回天皇杯のおすすめ視聴方法

第106回天皇杯は、『スカパー！』に加入することで多くの試合をテレビ・ネットで視聴することができる。

また、ネット配信サービスの『サッカーLIVE』の天皇杯配信試合は、『スカパー！サッカーセット』に加入することで、月額2,480(税込 ※別途スカパー！基本料429円/税込が月々発生)で視聴することが可能。さらに、スカパー！経由で加入することで加入初月の視聴料が0円となる。ただし、加入月の解約はできないため、継続視聴する場合にお得となる仕組みだ。

まとめると、『サッカーLIVE』単体で加入した場合は初月から月額2,480円(税込)が発生し、ネット配信のみを視聴可能。一方、『スカパー！サッカーセット』に加入した場合は初月0円で衛星放送とネット配信の両方を視聴することができる。

スカパー！サッカーセットの加入方法

※「サッカーLIVE」は「スカパー！」に加入せず公式サイトから直接加入することもできます。

※「スカパー！」の加入初月の解約は不可。