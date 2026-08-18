天皇杯2026 1回戦の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定は？

第106回天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会は、全国各地の代表チームが日本一を懸けて戦う伝統のカップ戦だ。Jクラブだけでなく、地域代表や大学勢なども出場し、カテゴリーを超えた一発勝負の戦いが繰り広げられる。
本記事では、天皇杯2026・1回戦の試合日程、キックオフ時間、会場、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。
天皇杯2026 1回戦の試合日程・キックオフ時間は？
天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会の1回戦は、2026年8月19日(水)に開催される。1回戦では全24試合が予定されており、各地で上位ラウンド進出を懸けた一発勝負が行われる。
キックオフ時間は17:00、18:00、18:30、19:00に分かれており、最も多いのは19:00開始の試合となっている。Jクラブ同士の対戦に加え、大学勢や地域代表が登場するカードもあり、カテゴリーを超えた戦いに注目だ。
天皇杯2026 1回戦の試合日程・キックオフ時間・会場は以下の通り。
|マッチNo.
|日程
|キックオフ
|対戦カード
|会場
|1
|2026年8月19日(水)
|18:30
|アトレチコ鈴鹿 vs FC BASARA HYOGO
|三交鈴鹿
|2
|2026年8月19日(水)
|19:00
|ガイナーレ鳥取 vs ロアッソ熊本
|Axis
|3
|2026年8月19日(水)
|19:00
|東北学院大学 vs ザスパ群馬
|ユアスタ
|4
|2026年8月19日(水)
|19:00
|栃木SC vs ブリオベッカ浦安・市川
|カンセキ
|5
|2026年8月19日(水)
|19:00
|レイラック滋賀FC vs JAPANサッカーカレッジ
|HATOスタ
|6
|2026年8月19日(水)
|18:30
|FC徳島 vs 川副クラブ
|鳴門大塚
|7
|2026年8月19日(水)
|19:00
|ギラヴァンツ北九州 vs 沖縄SV
|ミクスタ
|8
|2026年8月19日(水)
|18:00
|ベルガロッソいわみ vs 長崎国際大学
|みよし陸
|9
|2026年8月19日(水)
|17:00
|アルテリーヴォ和歌山 vs アスルクラロ沼津
|紀三井寺
|10
|2026年8月19日(水)
|19:00
|ヴェロスクロノス都農 vs カマタマーレ讃岐
|いちご
|11
|2026年8月19日(水)
|19:00
|ヴェルスパ大分 vs 高知ユナイテッドSC
|クラド
|12
|2026年8月19日(水)
|19:00
|流通経済大学 vs クリアソン新宿
|Ksスタ
|13
|2026年8月19日(水)
|19:00
|専修大学(神奈川県代表) vs 筑波大学
|レモンS
|14
|2026年8月19日(水)
|19:00
|福島ユナイテッドFC vs 大山サッカークラブ
|とうスタ
|15
|2026年8月19日(水)
|19:00
|金沢星稜大学 vs 京都産業大学
|石川西部
|16
|2026年8月19日(水)
|19:00
|山梨学院大学 vs 東京国際大学FC
|JITス
|17
|2026年8月19日(水)
|18:30
|FC岐阜 vs 富山新庄クラブ
|ヒマスタ
|18
|2026年8月19日(水)
|19:00
|鹿児島ユナイテッドFC vs レノファ山口FC
|白波スタ
|19
|2026年8月19日(水)
|18:30
|SRC広島 vs FCマルヤス岡崎
|Eピース
|20
|2026年8月19日(水)
|19:00
|奈良クラブ vs FC大阪
|ロートF
|21
|2026年8月19日(水)
|19:00
|愛媛FC vs IPU・環太平洋大学
|ニンスタ
|22
|2026年8月19日(水)
|18:30
|いわてグルージャ盛岡 vs 札幌大学
|いわスタ
|23
|2026年8月19日(水)
|19:00
|AC長野パルセイロ vs 福井ユナイテッドFC
|サンアル
|24
|2026年8月19日(水)
|18:00
|ラインメール青森 vs 秋田大学
|カクスタ
第106回天皇杯の中継予定
第106回天皇杯は、衛星放送『スカパー！』とネット配信のスカパー！動画ストア「サッカーLIVE」で注目試合を生中継。また、一部の試合は日本サッカー協会(JFA)の公式YouTubeチャンネル『JFATV』でもライブ配信される。中継対象およびチャンネルは、試合によって異なる。なお、権利の都合上、Amazon Prime Videの『サッカーLIVEライト』での配信は行われない。
最新の中継予定は以下の通り。
■1回戦
|試合日時
キックオフ
|対戦カード
|放送・配信
|8/19(水)
18:30
|アトレチコ鈴鹿［三重県代表］
vs.
FC BASARA HYOGO［兵庫県代表］
|JFATV
18:30～（LIVE）
|8/19(水)
19:00
|ガイナーレ鳥取［鳥取県代表］
vs.
熊本県代表
|スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～（LIVE）
|8/19(水)
19:00
|流通経済大学［茨城県代表］
vs.
クリアソン新宿［東京都代表］
|スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～（LIVE）
|8/19(水)
19:00
|神奈川県代表
vs.
筑波大学［シード］
|スポーツライブ+（Ch.580）
18:50～（LIVE）
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～（LIVE）
第106回天皇杯のおすすめ視聴方法
第106回天皇杯は、『スカパー！』に加入することで多くの試合をテレビ・ネットで視聴することができる。
また、ネット配信サービスの『サッカーLIVE』の天皇杯配信試合は、『スカパー！サッカーセット』に加入することで、月額2,480(税込 ※別途スカパー！基本料429円/税込が月々発生)で視聴することが可能。さらに、スカパー！経由で加入することで加入初月の視聴料が0円となる。ただし、加入月の解約はできないため、継続視聴する場合にお得となる仕組みだ。
まとめると、『サッカーLIVE』単体で加入した場合は初月から月額2,480円(税込)が発生し、ネット配信のみを視聴可能。一方、『スカパー！サッカーセット』に加入した場合は初月0円で衛星放送とネット配信の両方を視聴することができる。
スカパー！サッカーセットの加入方法
- 視聴登録ページへアクセスし、「下記の取り扱いに同意しました。」にチェックを入れて「手続きページへ進む」を選択
- 「お申込みフォームへ進む」から「スカパー！サッカーセット」にチェックをつけ、「次のステップへ進む」を選択
- スカパー！メンバーズIDを登録・ログイン後、必要情報を入力して契約完了
- スカパー！メンバーズIDを使用し、スカパー！動画ストアにログインすればネットでも視聴可能！
※「サッカーLIVE」は「スカパー！」に加入せず公式サイトから直接加入することもできます。
※「スカパー！」の加入初月の解約は不可。