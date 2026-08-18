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emperors cup 2026 first round(C)Getty Images
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Aoi Fujimiya

天皇杯2026 1回戦の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定は？

カップ
Atletico Suzuka 対 FC Basara Hyogo
Atletico Suzuka
FC Basara Hyogo
ガイナーレ鳥取 対 ロアッソ熊本
ガイナーレ鳥取
ロアッソ熊本
Tohoku University 対 ザスパ群馬
Tohoku University
ザスパ群馬
栃木SC 対 ブリオベッカ浦安
栃木SC
ブリオベッカ浦安
レイラック滋賀FC 対 Japan Soccer College
レイラック滋賀FC
Japan Soccer College
FC徳島 対 Kawasoe
FC徳島
Kawasoe
ギラヴァンツ北九州 対 沖縄
ギラヴァンツ北九州
沖縄
アルテリーヴォ和歌山 対 アスルクラロ沼津
アルテリーヴォ和歌山
アスルクラロ沼津
Veroskronos Tsuno 対 カマタマーレ讃岐
Veroskronos Tsuno
カマタマーレ讃岐
ヴェルスパ大分 対 高知ユナイテッドSC
ヴェルスパ大分
高知ユナイテッドSC
Ryutsu Keizai University 対 Criacao Shinjuku
Ryutsu Keizai University
Criacao Shinjuku
福島ユナイテッドFC 対 Oyama
福島ユナイテッドFC
Oyama
FC岐阜 対 Toyama Shinjo Club
FC岐阜
Toyama Shinjo Club
鹿児島ユナイテッドFC 対 FC岐阜
鹿児島ユナイテッドFC
J3 リーグ
奈良クラブ 対 FC大阪
奈良クラブ
FC大阪
愛媛FC 対 環太平洋大学
愛媛FC
環太平洋大学
AC長野パルセイロ 対 福井ユナイテッドFC
AC長野パルセイロ
福井ユナイテッドFC

天皇杯JFA第106回全日本サッカー選手権大会 1回戦の対戦カード・キックオフ時間・視聴方法まとめ

天皇杯の注目試合を生中継
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第106回天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会は、全国各地の代表チームが日本一を懸けて戦う伝統のカップ戦だ。Jクラブだけでなく、地域代表や大学勢なども出場し、カテゴリーを超えた一発勝負の戦いが繰り広げられる。

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本記事では、天皇杯2026・1回戦の試合日程、キックオフ時間、会場、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

天皇杯2026 1回戦の試合日程・キックオフ時間は？

天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会の1回戦は、2026年8月19日(水)に開催される。1回戦では全24試合が予定されており、各地で上位ラウンド進出を懸けた一発勝負が行われる。

キックオフ時間は17:00、18:00、18:30、19:00に分かれており、最も多いのは19:00開始の試合となっている。Jクラブ同士の対戦に加え、大学勢や地域代表が登場するカードもあり、カテゴリーを超えた戦いに注目だ。

天皇杯2026 1回戦の試合日程・キックオフ時間・会場は以下の通り。

マッチNo.日程キックオフ対戦カード会場
12026年8月19日(水)18:30アトレチコ鈴鹿 vs FC BASARA HYOGO三交鈴鹿
22026年8月19日(水)19:00ガイナーレ鳥取 vs ロアッソ熊本Axis
32026年8月19日(水)19:00東北学院大学 vs ザスパ群馬ユアスタ
42026年8月19日(水)19:00栃木SC vs ブリオベッカ浦安・市川カンセキ
52026年8月19日(水)19:00レイラック滋賀FC vs JAPANサッカーカレッジHATOスタ
62026年8月19日(水)18:30FC徳島 vs 川副クラブ鳴門大塚
72026年8月19日(水)19:00ギラヴァンツ北九州 vs 沖縄SVミクスタ
82026年8月19日(水)18:00ベルガロッソいわみ vs 長崎国際大学みよし陸
92026年8月19日(水)17:00アルテリーヴォ和歌山 vs アスルクラロ沼津紀三井寺
102026年8月19日(水)19:00ヴェロスクロノス都農 vs カマタマーレ讃岐いちご
112026年8月19日(水)19:00ヴェルスパ大分 vs 高知ユナイテッドSCクラド
122026年8月19日(水)19:00流通経済大学 vs クリアソン新宿Ksスタ
132026年8月19日(水)19:00専修大学(神奈川県代表) vs 筑波大学レモンS
142026年8月19日(水)19:00福島ユナイテッドFC vs 大山サッカークラブとうスタ
152026年8月19日(水)19:00金沢星稜大学 vs 京都産業大学石川西部
162026年8月19日(水)19:00山梨学院大学 vs 東京国際大学FCJITス
172026年8月19日(水)18:30FC岐阜 vs 富山新庄クラブヒマスタ
182026年8月19日(水)19:00鹿児島ユナイテッドFC vs レノファ山口FC白波スタ
192026年8月19日(水)18:30SRC広島 vs FCマルヤス岡崎Eピース
202026年8月19日(水)19:00奈良クラブ vs FC大阪ロートF
212026年8月19日(水)19:00愛媛FC vs IPU・環太平洋大学ニンスタ
222026年8月19日(水)18:30いわてグルージャ盛岡 vs 札幌大学いわスタ
232026年8月19日(水)19:00AC長野パルセイロ vs 福井ユナイテッドFCサンアル
242026年8月19日(水)18:00ラインメール青森 vs 秋田大学カクスタ

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第106回天皇杯の中継予定

第106回天皇杯は、衛星放送『スカパー！』とネット配信のスカパー！動画ストア「サッカーLIVE」で注目試合を生中継。また、一部の試合は日本サッカー協会(JFA)の公式YouTubeチャンネル『JFATV』でもライブ配信される。中継対象およびチャンネルは、試合によって異なる。なお、権利の都合上、Amazon Prime Videの『サッカーLIVEライト』での配信は行われない。

最新の中継予定は以下の通り。

■1回戦

試合日時
キックオフ		対戦カード放送・配信
8/19(水)
18:30		アトレチコ鈴鹿［三重県代表］
vs.
FC BASARA HYOGO［兵庫県代表］		JFATV
18:30～（LIVE）
8/19(水)
19:00		ガイナーレ鳥取［鳥取県代表］
vs.
熊本県代表		スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～（LIVE）
8/19(水)
19:00		流通経済大学［茨城県代表］
vs.
クリアソン新宿［東京都代表］		スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～（LIVE）
8/19(水)
19:00		神奈川県代表
vs.
筑波大学［シード］		スポーツライブ+（Ch.580）
18:50～（LIVE）
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～（LIVE）

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第106回天皇杯のおすすめ視聴方法

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第106回天皇杯は、『スカパー！』に加入することで多くの試合をテレビ・ネットで視聴することができる。

また、ネット配信サービスの『サッカーLIVE』の天皇杯配信試合は、『スカパー！サッカーセット』に加入することで、月額2,480(税込 ※別途スカパー！基本料429円/税込が月々発生)で視聴することが可能。さらに、スカパー！経由で加入することで加入初月の視聴料が0円となる。ただし、加入月の解約はできないため、継続視聴する場合にお得となる仕組みだ。

まとめると、『サッカーLIVE』単体で加入した場合は初月から月額2,480円(税込)が発生し、ネット配信のみを視聴可能。一方、『スカパー！サッカーセット』に加入した場合は初月0円で衛星放送とネット配信の両方を視聴することができる。

スカパー！サッカーセットの加入方法

  1. 視聴登録ページへアクセスし、「下記の取り扱いに同意しました。」にチェックを入れて「手続きページへ進む」を選択
  2. 「お申込みフォームへ進む」から「スカパー！サッカーセット」にチェックをつけ、「次のステップへ進む」を選択
  3. スカパー！メンバーズIDを登録・ログイン後、必要情報を入力して契約完了
  4. スカパー！メンバーズIDを使用し、スカパー！動画ストアにログインすればネットでも視聴可能！

※「サッカーLIVE」は「スカパー！」に加入せず公式サイトから直接加入することもできます。
※「スカパー！」の加入初月の解約は不可。

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