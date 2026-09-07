2026-27シーズンのラ・リーガ第4節が、日本時間9月8日(火)に開催。エルチェと、久保建英が所属するレアル・ソシエダが対戦する。
本記事では、エルチェvsレアル・ソシエダの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
エルチェvsレアル・ソシエダの試合日程・キックオフ時間
エルチェvsレアル・ソシエダは、日本時間2026年9月8日(火)にエルチェのホーム、マルティネス・バレーロで開催される。
- 大会：ラ・リーガ2026-27 第4節
- 日時：2026年9月8日(火)4:30キックオフ／日本時間
- 対戦：エルチェvsレアル・ソシエダ
- 会場：マルティネス・バレーロ
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はDAZNやU-NEXT、大会公式サイトにてご確認ください。
エルチェvsレアル・ソシエダの放送・配信予定
サービス
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また、『DAZN』ではラ・リーガ以外にもブンデスリーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。
エルチェvsレアル・ソシエダ｜チーム情報
エルチェ vs レアル・ソシエダ 予想スタメン
成績
両チームの対戦成績
対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|4
|4
|0
|0
|17
|2
|+15
|12
勝
勝
勝
勝
|2
|4
|3
|1
|0
|10
|3
|+7
|10
勝
勝
分
勝
|3
|4
|3
|0
|1
|10
|3
|+7
|9
負
勝
勝
勝
|4
|4
|3
|0
|1
|5
|5
|0
|9
勝
負
勝
勝
|5
|4
|2
|2
|0
|8
|5
|+3
|8
勝
勝
分
分
|6
|4
|2
|1
|1
|7
|6
|+1
|7
負
勝
分
勝
|7
|4
|2
|1
|1
|7
|6
|+1
|7
分
負
勝
勝
|8
|4
|2
|1
|1
|5
|6
|-1
|7
負
勝
勝
分
|9
|4
|2
|0
|2
|6
|5
|+1
|6
勝
勝
負
負
|10
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|0
|5
分
勝
分
負
|11
|4
|1
|1
|2
|6
|5
|+1
|4
分
負
負
勝
|12
|4
|1
|1
|2
|7
|8
|-1
|4
負
勝
負
分
|13
|4
|1
|1
|2
|7
|10
|-3
|4
勝
負
分
負
|14
|4
|1
|1
|2
|3
|6
|-3
|4
分
勝
負
負
|15
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
負
勝
負
|16
|4
|0
|2
|2
|6
|8
|-2
|2
負
負
分
分
|17
|4
|0
|2
|2
|1
|4
|-3
|2
分
負
負
分
|18
|4
|0
|2
|2
|1
|7
|-6
|2
分
負
分
負
|19
|3
|0
|1
|2
|3
|9
|-6
|1
負
負
分
|20
|4
|0
|1
|3
|1
|9
|-8
|1
負
負
負
分