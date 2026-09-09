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EFL カップ
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チェルシーvsリーズをDAZNでライブ配信！今すぐ視聴開始
Yuta Tokuma

協力：

【9月10日】チェルシーvsリーズのテレビ放送・ネット配信予定｜カラバオカップ3回戦

EFL カップ
チェルシー 対 リーズ
チェルシー
リーズ
田中碧

【田中碧所属】2026−27カラバオカップ3回戦、チェルシー対リーズ・ユナイテッドのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2026年9月10日(木)に行われる2026-27シーズンのカラバオカップ3回戦で、チェルシーと、田中碧が所属するリーズ・ユナイテッドが対戦する。

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本記事では、チェルシーvsリーズの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。


チェルシーvsリーズ｜試合日程・キックオフ時間

カラバオカップ3回戦のチェルシーvsリーズは、日本時間9月10日(木)にチェルシーのホーム、スタンフォード・ブリッジで開催される。

  • 大会：2026-27カラバオカップ3回戦
  • 日時：2026年9月10日(木) 4:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：チェルシー vs リーズ・ユナイテッド
  • 会場：スタンフォード・ブリッジ
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チェルシーvsリーズ｜放送・配信予定

カラバオカップ3回戦のチェルシーvsリーズは『DAZN』がライブ配信を行う。


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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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チェルシーvsリーズのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのカラバオカップは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。


DAZNではアーセナルやリヴァプールなど強豪クラブの欧州プレシーズンマッチをライブ配信するほか、8月からは明治安田Jリーグや欧州各国リーグの新シーズンも順次お届け。ブンデスリーガ、ラ・リーガ、セリエA、リーグ・アン、ベルギーリーグ、EFLチャンピオンシップなど、欧州主要リーグを配信する。


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チェルシーvsリーズ チーム情報

チェルシー vs リーズ 予想スタメン

マネージャー

  • シャビ・アロンソ


成績

CHE

CHE - 直近成績

RSO
3-1
FUL
2-3
LUT
2-0
BHA
4-3
ARS
2-1
得点（失点）
13/8
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
LEE

LEE - 直近成績

FCA
4-0
NFO
0-1
NFO
0-2
BRE
1-1
BHA
1-1
得点（失点）
9/2
2.5ゴール以上の試合
1/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

チェルシードローリーズ
3
1
1
FAカップ
チェルシー badge
チェルシー
CHE
1
リーズ badge
リーズ
LEE
0
終了
プレミアリーグ
チェルシー badge
チェルシー
CHE
2
リーズ badge
リーズ
LEE
2
終了
プレミアリーグ
リーズ badge
リーズ
LEE
3
チェルシー badge
チェルシー
CHE
1
終了
FAカップ
チェルシー badge
チェルシー
CHE
3
リーズ badge
リーズ
LEE
2
終了
プレミアリーグ
チェルシー badge
チェルシー
CHE
1
リーズ badge
リーズ
LEE
0
終了
8得点7
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

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