【9月10日】チェルシーvsリーズのテレビ放送・ネット配信予定｜カラバオカップ3回戦

日本時間2026年9月10日(木)に行われる2026-27シーズンのカラバオカップ3回戦で、チェルシーと、田中碧が所属するリーズ・ユナイテッドが対戦する。

本記事では、チェルシーvsリーズの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。





チェルシーvsリーズ｜試合日程・キックオフ時間

カラバオカップ3回戦のチェルシーvsリーズは、日本時間9月10日(木)にチェルシーのホーム、スタンフォード・ブリッジで開催される。

大会：2026-27カラバオカップ3回戦

日時：2026年9月10日(木) 4:00キックオフ／日本時間

対戦：チェルシー vs リーズ・ユナイテッド

会場：スタンフォード・ブリッジ





チェルシーvsリーズ｜放送・配信予定

カラバオカップ3回戦のチェルシーvsリーズは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

チェルシーvsリーズのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのカラバオカップは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。





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チェルシーvsリーズ チーム情報





成績

両チームの対戦成績