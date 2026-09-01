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champions league draw potsGetty Images
UEFAチャンピオンズリーグはWOWOWで生中継！CL・EL見放題のお得なシーズンパスで視聴
Yuta Tokuma

UEFAチャンピオンズリーグ2026-27のポット分け一覧

UEFAスーパーカップ
パリ・サンジェルマン
バイエルン
レアル・マドリー
リヴァプール
Inter Milan
マンチェスター・シティ
アーセナル
バルセロナ
アトレティコ・マドリー
ボルシア・ドルトムント
ローマ
スポルティングCP
アストン・ヴィラ
ポルト
マンチェスター・ユナイテッド
クラブ・ブルッヘ
ベティス
PSVアイントホーフェン
フェイエノールト
リール
ナポリ
RBライプツィヒ
ビジャレアル
シャフタール・ドネツク
ガラタサライ
スラヴィア・プラハ
シュトゥットガルト
コモ
ランス

【UEFAチャンピオンズリーグ】2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ組み合わせ抽選会で使用されるポット分けを紹介する。

26-27シーズンパスが大幅値下げ！
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WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが中継・ライブ配信！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」が価格改定

7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

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ヨーロッパナンバーワンのクラブを決める大会、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）。本戦に出場する36クラブが出揃い、組み合わせ抽選会で使用されるポット分けも決定した。

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本記事では、今季CLリーグフェーズ組み合わせ抽選会のポット分けを紹介する。

UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ組み合わせ抽選会のポット分け

CLリーグフェーズの行方を左右する組み合わせ抽選会では、本戦に出場する36クラブが4つのポットに9クラブずつに振り分けられる。シーズン開幕時のUEFAクラブ係数を基に決定されるが、前年優勝クラブ（今季はパリ・サンジェルマン）はUEFAクラブ係数にかかわらず、ポット1のトップシードになり、残りのクラブはUEFAクラブ係数の高い順にポット1から振り分けられる。

■ポット分け一覧

ポット1

ポット2

パリ・サンジェルマン

ボルシア・ドルトムント

バイエルン・ミュンヘン

ローマ

レアル・マドリード

スポルティングCP

リヴァプール

アストン・ヴィラ

インテル

ポルト

マンチェスター・シティ

マンチェスター・ユナイテッド

アーセナル

クルブ・ブルッヘ

バルセロナ

レアル・ベティス

アトレティコ・マドリード

PSVアイントホーフェン

ポット3

ポット4

フェイエノールト

スラヴィア・プラハ

リール

スロヴァン・ブラチスラヴァ

ボデ/グリムト

シュトゥットガルト

ナポリ

AEKアテネ

RBライプツィヒ

LASK

ビジャレアル

コモ

フェネルバフチェ

RCランス

シャフタール・ドネツク

バイキング

ガラタサライ

サバフ

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UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ組み合わせ抽選会の仕組み

2024-25シーズンより、CLでは大幅にフォーマットが変更された。従来のグループステージが廃止され、本戦に出場する36クラブが1つのリーグに入るリーグフェーズ（スイス方式）が導入された。

これにより、各クラブは9クラブずつの4つのポットに振り分けられ、各ポットに所属する2クラブとホーム、もしくはアウェーでプレーし、計8試合の結果を基に最終順位を決定する。

ただし、リーグフェーズでは同一連盟に所属するクラブ同士の対戦へ見送られ（例：パリ・サンジェルマンは、リールやRCランスとは対戦しない）、同一連盟に所属するクラブとの対戦は最大2クラブまでとなる（例：パリ・サンジェルマンが、アーセナルとマンチェスター・シティと対戦する場合、他のイングランド勢と対戦することはない）。

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UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ組み合わせ抽選会の日程

2026-27シーズンのCLリーグフェーズの組み合わせ抽選会は、現地時間8月27日(木)にモナコで開催。イベントは現地時間18:00に開始の予定だ。

日本は現地よりも7時間進んでいるため、日本時間8月28日(金)1:00開始となる。

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UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ組み合わせ抽選会の放送・配信予定

2026-27シーズンのCLリーグフェーズの組み合わせ抽選会は、『UEFA.tv』並びに『WOWOWオンデマンド』でライブ配信される。

なお、『WOWOWオンデマンド』では、8月28日(金)0:30から無料ライブ配信を予定している。

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CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！

wowow cl 26-27(C)WOWOW

WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金



販売期間

価格(税込み)

視聴期限

通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】

2026/7/16(木)12:00(正午)～

10/31(土)23:59

改定前：19,800円

改定後：12,100円

2027/6/30(水)23:59

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
  3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
  4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

  • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
  • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
  • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFAスーパーカップ2026
  • MATCH HIGHLIGHT
  • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
  • 2026-27シーズン開幕前特別企画
  • ほか多数
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