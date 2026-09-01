UEFAチャンピオンズリーグ2026-27のポット分け一覧

ヨーロッパナンバーワンのクラブを決める大会、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）。本戦に出場する36クラブが出揃い、組み合わせ抽選会で使用されるポット分けも決定した。

本記事では、今季CLリーグフェーズ組み合わせ抽選会のポット分けを紹介する。

UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ組み合わせ抽選会のポット分け

CLリーグフェーズの行方を左右する組み合わせ抽選会では、本戦に出場する36クラブが4つのポットに9クラブずつに振り分けられる。シーズン開幕時のUEFAクラブ係数を基に決定されるが、前年優勝クラブ（今季はパリ・サンジェルマン）はUEFAクラブ係数にかかわらず、ポット1のトップシードになり、残りのクラブはUEFAクラブ係数の高い順にポット1から振り分けられる。

■ポット分け一覧

ポット1 ポット2 パリ・サンジェルマン ボルシア・ドルトムント バイエルン・ミュンヘン ローマ レアル・マドリード スポルティングCP リヴァプール アストン・ヴィラ インテル ポルト マンチェスター・シティ マンチェスター・ユナイテッド アーセナル クルブ・ブルッヘ バルセロナ レアル・ベティス アトレティコ・マドリード PSVアイントホーフェン

ポット3 ポット4 フェイエノールト スラヴィア・プラハ リール スロヴァン・ブラチスラヴァ ボデ/グリムト シュトゥットガルト ナポリ AEKアテネ RBライプツィヒ LASK ビジャレアル コモ フェネルバフチェ RCランス シャフタール・ドネツク バイキング ガラタサライ サバフ

UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ組み合わせ抽選会の仕組み

2024-25シーズンより、CLでは大幅にフォーマットが変更された。従来のグループステージが廃止され、本戦に出場する36クラブが1つのリーグに入るリーグフェーズ（スイス方式）が導入された。

これにより、各クラブは9クラブずつの4つのポットに振り分けられ、各ポットに所属する2クラブとホーム、もしくはアウェーでプレーし、計8試合の結果を基に最終順位を決定する。

ただし、リーグフェーズでは同一連盟に所属するクラブ同士の対戦へ見送られ（例：パリ・サンジェルマンは、リールやRCランスとは対戦しない）、同一連盟に所属するクラブとの対戦は最大2クラブまでとなる（例：パリ・サンジェルマンが、アーセナルとマンチェスター・シティと対戦する場合、他のイングランド勢と対戦することはない）。

UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ組み合わせ抽選会の日程

2026-27シーズンのCLリーグフェーズの組み合わせ抽選会は、現地時間8月27日(木)にモナコで開催。イベントは現地時間18:00に開始の予定だ。

日本は現地よりも7時間進んでいるため、日本時間8月28日(金)1:00開始となる。

UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ組み合わせ抽選会の放送・配信予定

2026-27シーズンのCLリーグフェーズの組み合わせ抽選会は、『UEFA.tv』並びに『WOWOWオンデマンド』でライブ配信される。

なお、『WOWOWオンデマンド』では、8月28日(金)0:30から無料ライブ配信を予定している。

CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！

(C)WOWOW

『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金







販売期間 価格(税込み) 視聴期限 通常販売

【7/16(木)12:00正午より価格改定】 2026/7/16(木)12:00(正午)～ 10/31(土)23:59 改定前：19,800円 改定後：12,100円 2027/6/30(水)23:59

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。