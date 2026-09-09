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cl-20260910(C)Getty Images
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Yuta Tokuma

【9月10日】チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第1節のテレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

チャンピオンズ リーグ
バルセロナ 対 フェイエノールト
バルセロナ
フェイエノールト
シュトゥットガルト 対 バイキング
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バイキング
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【欧州CL 放送予定】9月10日開催のチャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第1節の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。

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UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2026-2027は、日本時間9月10日(木)にリーグフェーズ第1節の6試合が開催される。

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本記事では、9月10日のCLデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【9月10日】チャンピオンズリーグの試合日程・放送/配信予定

日時

対戦カード

放送／配信

9/10(木) 1:45

バルセロナ vs フェイエノールト

【放送】WOWOWプライム

【配信】WOWOWオンデマンドLeminoプレミアム(録)

9/10(木) 1:45

シュトゥットガルト vs ヴァイキング

【放送】-

【配信】WOWOWオンデマンドLeminoプレミアム(録)

9/10(木) 4:00

ナポリ vs アーセナル

【放送】WOWOWシネマ

【配信】WOWOWオンデマンドLeminoプレミアム(録)

9/10(木) 4:00

リヴァプール vs アトレティコ・マドリード

【放送】WOWOWプライム

【配信】WOWOWオンデマンドLeminoプレミアム(録)

9/10(木) 4:00

パリ・サンジェルマン vs スロバン・ブラチスラバ

【放送】-

【配信】WOWOWオンデマンドLeminoプレミアム(録)

9/10(木) 4:00

スポルティングCP vs ガラタサライ

【放送】-

【配信】WOWOWオンデマンドLeminoプレミアム(録)

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※本記事に掲載されている配信情報は2026年9月時点のものです
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

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