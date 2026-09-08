【9月9日】チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第1節のテレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2026-2027は、日本時間9月9日(水)にリーグフェーズ第1節の6試合が開催される。

本記事では、9月9日のCLデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【9月9日】チャンピオンズリーグの試合日程・放送/配信予定

日時 対戦カード 放送／配信 9/9(水) 1:45 クルブ・ブルッヘ vs アストン・ヴィラ 【放送】WOWOWプライム 【配信】WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム(録) 9/9(水) 1:45 AEK vs LASK 【放送】- 【配信】WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム(録) 9/9(水) 4:00 ポルト vs マンチェスター・シティ 【放送】WOWOWシネマ 【配信】WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム(録) 9/9(水) 4:00 レアル・マドリード vs インテル 【放送】WOWOWプライム 【配信】WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム(録) 9/9(水) 4:00 ドルトムント vs ビジャレアル 【放送】- 【配信】WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム(録) 9/9(水) 4:00 リール vs ベティス 【放送】- 【配信】WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム(録)

チャンピオンズリーグ2026-27はWOWOWが中継・配信！

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』でライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

① WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス

② お申し込みはこちらをタップ

③ メールアドレスを認証

④ 決済方法など必要情報を入力

⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

▶チャンピオンズリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録

Leminoプレミアムなら初月無料トライアルあり！

Lemino

Leminoプレミアムではチャンピオンズリーグ・リーグフェーズMD1の全試合を試合当日24時よりディレイ配信する。31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はCLだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題となる。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※本記事に掲載されている配信情報は2026年9月時点のものです

※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。