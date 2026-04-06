WOWOWは無料で見られる？無料トライアルの有無・料金・視聴方法まとめ

映画やスポーツ、音楽ライブなど幅広いジャンルを網羅する『WOWOWオンデマンド』。中でもUEFAチャンピオンズリーグや大型ライブ配信の独占中継を目的に、加入を検討するユーザーは少なくない。

本記事では、WOWOWオンデマンドの無料視聴について紹介する。

WOWOWオンデマンドは無料で見れる？トライアルはある？

『WOWOWオンデマンド』は、映画やスポーツ、音楽ライブなどを配信する有料サービスとして提供されており、基本的には無料での視聴はできない。現在は無料トライアル制度も終了しており、利用する場合は加入した時点から月額料金が発生する仕組みとなっている。

かつては初回限定で1カ月間の無料体験が用意されていたが、コンテンツ強化に伴い2023年11月17日をもって完全に終了。現在は月額2,530円(税込)のプランに加入することで、すぐに全コンテンツを視聴できる形へと移行している。

ただし、一部のコンテンツに関しては無料で視聴できるケースも存在する。例えば連続ドラマや海外ドラマでは、第1話のみ無料公開されることがあり、サービスの雰囲気を確認することが可能だ。また、予告編などの無料動画も用意されており、事前に再生環境をチェックできる仕様となっている。

さらに今後の展開として、2026年秋からはBS4K番組の一部がWOWOWオンデマンド上で無料配信される予定。WOWOW未加入者でも利用できる専用ページが設けられる見込みで、これまでとは異なる形での“無料視聴枠”が拡大していく可能性もある。

とはいえ、チャンピオンズリーグをはじめとした主要コンテンツをフルで楽しむには有料加入が前提となる点は変わらない。無料視聴はあくまで一部コンテンツや限定的な機能に留まるため、利用目的に応じて加入を検討する必要がある。

項目 内容 無料トライアル 2023年11月で終了（現在は未実施） 月額料金 2,530円(税込)（加入初月から発生） 無料視聴① ドラマ・海外作品の第1話無料配信 無料視聴② 予告編などのお試し動画 無料視聴③ BS4K番組の一部無料配信（2026年秋予定） 注意点 CLなど主要コンテンツは有料契約が必要

WOWOWオンデマンドの料金は？

『WOWOWオンデマンド』は、映画やスポーツ中継、音楽ライブなど多彩なジャンルを配信するサブスクリプション型サービスで、月額課金モデルを採用している。加入時の入会金や初期費用は不要で、シンプルに利用開始できる点が特徴だ。

中心となるのは月額2,530円(税込)のスタンダードプラン。この料金でオンデマンド配信に加え、WOWOWプライム・ライブ・シネマといったBS放送も追加料金なしで視聴できる構成となっている。

また、複数のテレビで利用したい場合には、2台目以降を月額990円(税込)で追加契約できる仕組みが用意されている。さらに、最大3台まで同時再生に対応した「トリプルプラン」も展開されており、視聴スタイルに応じて選択可能だ。

一方で、申し込み経路によって料金が変動する点には注意が必要となる。iPhoneやiPadのApp Store経由で登録した場合は月額2,790円(税込)となり、公式サイト経由よりも割高に設定されている。

なお、無料体験はすでに終了しており、現在は契約初月から料金が発生する仕組みとなっている。支払い方法はクレジットカードをはじめ、各種キャリア決済やAmazon Payなどに対応しているが、日割り計算は行われないため、月初に登録することでより長く利用できる点も押さえておきたい。

基本プラン：月額2,530円(税込)（オンデマンド＋BS放送が視聴可能）

追加契約：月額990円(税込)（2台目以降のテレビ視聴に対応）

トリプルプラン：月額3,960円(税込)／年額43,560円(税込)（最大3台同時視聴）

App Store経由：月額2,790円(税込)（公式サイトより割高）

無料トライアル：現在は未実施（加入初月から料金発生）

WOWOWオンデマンドの登録方法・視聴手順は？

『WOWOWオンデマンド』は、公式サイトや専用アプリから簡単に申し込みができ、登録から視聴開始まで短時間で完了する。事前に必要な情報や端末を用意しておくことで、スムーズに利用を開始できるのが特徴だ。

登録にあたっては、メールアドレスや氏名などの基本情報、クレジットカードやキャリア決済といった支払い手段が必要となる。公式サイトからの申し込みは、メール認証・情報入力・支払い設定といった流れで進み、手続き完了後はすぐに視聴が可能となる。料金面でも公式サイト経由が最も一般的で、割安に利用できる方法といえる。

一方、App Storeなどのアプリ経由でも登録は可能だが、料金が異なる場合があるため注意が必要だ。また、すでにBS放送でWOWOWに加入している場合は、新たな契約は不要で、WEBアカウントを作成し契約情報を紐づけることでオンデマンドを利用できる。

視聴までの流れはシンプルで、「準備→ログイン→再生」の3ステップで完結する。まずはスマートフォンやPC、スマートテレビ、Fire TV Stick、Chromecastなどの対応機器を確認し、利用環境を整える。その後、WEBアカウントでログインし、見たいコンテンツを選択することで再生が可能となる。

テレビで視聴する場合は、専用アプリをインストールしたうえでログインする必要があるが、画面に表示されるQRコードをスマートフォンで読み取ることでログインできる仕組みにも対応しており、操作の手間を軽減できる点もポイントだ。

これらの手順を押さえておけば、登録後すぐに映画やスポーツ、ライブ配信などのコンテンツを楽しめる環境が整う。