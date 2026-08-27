2026-27シーズンのブンデスリーガは、バイエルン・ミュンヘンやドルトムントをはじめ、ドイツの強豪クラブがしのぎを削る欧州主要リーグのひとつだ。

本記事では、2026-27シーズンのブンデスリーガの放送・配信予定を紹介する。

【2026-27】ブンデスリーガの放送・配信予定は？

2026-27シーズンのブンデスリーガは、日本国内では「DAZN」が全306試合をライブ配信する予定だ。2025-26シーズンから始まった3年契約の2年目にあたり、国内でブンデスリーガ全試合を視聴する場合はDAZN系サービスが中心となる。

視聴方法は、DAZN Standardへの加入が基本。月間プランは月額4,200円(税込)、年間プラン一括払いは32,000円(税込)で、1年を通してブンデスリーガを追いたい場合は年間プランの方が割安となる。

また、DAZN StandardとDMMプレミアムがセットになった「DMM×DAZNホーダイ」も選択肢となる。月額3,480円(税込)で利用でき、DAZN単体の月間プランより料金を抑えながら、DMM TVの対象コンテンツも楽しめる。

サービス 放送・配信内容 料金 特徴 DAZN Standard ブンデスリーガ全306試合をライブ配信予定 月額4,200円(税込)／年間一括32,000円(税込) 全試合のライブ配信・見逃し配信を視聴可能 DMM×DAZNホーダイ DAZN配信コンテンツを視聴可能 月額3,480円(税込) DAZN StandardとDMMプレミアムがセット。DAZN単体の月間プランより料金を抑えられる 地上波 放送予定なし - テレビでの定期放送は予定されていない BS・CS 放送予定なし - 全試合視聴はDAZN系サービスが基本

【2026-27】ブンデスリーガをスカパー！・ABEMAで見る方法は？

2026-27シーズンのブンデスリーガを視聴する場合、スカパー！でのリーグ戦放送・配信は予定されていない。ブンデスリーガ1部・2部の放映権からはすでに撤退しており、スカパー！経由で全試合を追うことはできない状況だ。

一方、ABEMAでは有料プランの「ABEMA de DAZN」を利用することで、DAZN配信コンテンツとしてブンデスリーガを視聴できる。ブンデスリーガ1部を全試合見たい場合は、DAZN系サービスへの加入が基本となる。

なお、ABEMAでは日本人選手所属チームを中心に、2026-27シーズンのブンデスリーガを毎節無料で生中継する。

サービス 視聴可否 内容 スカパー！ 不可 2026-27シーズンのブンデスリーガ1部・2部のリーグ戦放送・配信予定なし ABEMA de DAZN 視聴可能 DAZN配信コンテンツとしてブンデスリーガを視聴可能 ABEMA無料配信 視聴可能 日本人選手所属チームを中心に毎節無料で生中継

ブンデスリーガ2026-27のおすすめ視聴方法

DAZN

「DAZN」では、2026-27シーズンのブンデスリーガをライブ配信する。バイエルン・ミュンヘンやドルトムントをはじめ、ドイツの強豪クラブがしのぎを削る欧州屈指のリーグを視聴可能だ。

さらに、DAZNではブンデスリーガだけでなく、JリーグやセリエA、ラ・リーガなどのサッカーコンテンツに加え、野球やF1などサッカー以外のスポーツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツをまとめて楽しもう。

DAZNで2026-27シーズンのブンデスリーガを視聴

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった「DMM×DAZNホーダイ」がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【ABEMAプレミアム】広告なしプランで快適視聴！

ABEMA

ABEMAでは日本人選手所属チームを中心に、ブンデスリーガ2026-27シーズンの試合を毎節無料で生中継する。有料プラン「ABEMAプレミアム(広告なし)」に加入することで、広告なし視聴や追っかけ再生などが利用できるため、より快適に試合を楽しみたい場合におすすめだ。

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

ABEMAプレミアム登録ページはこちら