2026-27シーズンのブンデスリーガは、バイエルン・ミュンヘンやドルトムントをはじめ、ドイツの強豪クラブがしのぎを削る欧州主要リーグのひとつだ。
本記事では、2026-27シーズンのブンデスリーガの放送・配信予定を紹介する。
【2026-27】ブンデスリーガの放送・配信予定は？
2026-27シーズンのブンデスリーガは、日本国内では「DAZN」が全306試合をライブ配信する予定だ。2025-26シーズンから始まった3年契約の2年目にあたり、国内でブンデスリーガ全試合を視聴する場合はDAZN系サービスが中心となる。
視聴方法は、DAZN Standardへの加入が基本。月間プランは月額4,200円(税込)、年間プラン一括払いは32,000円(税込)で、1年を通してブンデスリーガを追いたい場合は年間プランの方が割安となる。
また、DAZN StandardとDMMプレミアムがセットになった「DMM×DAZNホーダイ」も選択肢となる。月額3,480円(税込)で利用でき、DAZN単体の月間プランより料金を抑えながら、DMM TVの対象コンテンツも楽しめる。
サービス
放送・配信内容
料金
特徴
ブンデスリーガ全306試合をライブ配信予定
月額4,200円(税込)／年間一括32,000円(税込)
全試合のライブ配信・見逃し配信を視聴可能
DAZN配信コンテンツを視聴可能
月額3,480円(税込)
DAZN StandardとDMMプレミアムがセット。DAZN単体の月間プランより料金を抑えられる
地上波
放送予定なし
-
テレビでの定期放送は予定されていない
BS・CS
放送予定なし
-
全試合視聴はDAZN系サービスが基本
【2026-27】ブンデスリーガをスカパー！・ABEMAで見る方法は？
2026-27シーズンのブンデスリーガを視聴する場合、スカパー！でのリーグ戦放送・配信は予定されていない。ブンデスリーガ1部・2部の放映権からはすでに撤退しており、スカパー！経由で全試合を追うことはできない状況だ。
一方、ABEMAでは有料プランの「ABEMA de DAZN」を利用することで、DAZN配信コンテンツとしてブンデスリーガを視聴できる。ブンデスリーガ1部を全試合見たい場合は、DAZN系サービスへの加入が基本となる。
なお、ABEMAでは日本人選手所属チームを中心に、2026-27シーズンのブンデスリーガを毎節無料で生中継する。
サービス
視聴可否
内容
スカパー！
不可
2026-27シーズンのブンデスリーガ1部・2部のリーグ戦放送・配信予定なし
ABEMA de DAZN
視聴可能
DAZN配信コンテンツとしてブンデスリーガを視聴可能
ABEMA無料配信
視聴可能
日本人選手所属チームを中心に毎節無料で生中継
ブンデスリーガ2026-27のおすすめ視聴方法DAZN
「DAZN」では、2026-27シーズンのブンデスリーガをライブ配信する。バイエルン・ミュンヘンやドルトムントをはじめ、ドイツの強豪クラブがしのぎを削る欧州屈指のリーグを視聴可能だ。
さらに、DAZNではブンデスリーガだけでなく、JリーグやセリエA、ラ・リーガなどのサッカーコンテンツに加え、野球やF1などサッカー以外のスポーツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツをまとめて楽しもう。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能DMM
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった「DMM×DAZNホーダイ」がおすすめだ。
「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
【ABEMAプレミアム】広告なしプランで快適視聴！ABEMA
ABEMAでは日本人選手所属チームを中心に、ブンデスリーガ2026-27シーズンの試合を毎節無料で生中継する。有料プラン「ABEMAプレミアム(広告なし)」に加入することで、広告なし視聴や追っかけ再生などが利用できるため、より快適に試合を楽しみたい場合におすすめだ。
「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。
- 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
- 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
- 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
- パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了