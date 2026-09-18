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ブンデスリーガ
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Allianz Arena
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バイエルンvsウニオンを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【9月19日】バイエルン・ミュンヘンvsウニオン・ベルリンのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第4節

ブンデスリーガ
バイエルン 対 ウニオン・ベルリン
バイエルン
ウニオン・ベルリン
伊藤洋輝

【伊藤洋輝出場予定】2026-27ブンデスリーガ第4節、バイエルン・ミュンヘン対ウニオン・ベルリンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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2026-27シーズンのブンデスリーガ第4節が日本時間2026年9月19日(土)に開催され、伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンと、ウニオン・ベルリンが対戦する。

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本記事では、バイエルンvsウニオン・ベルリンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

バイエルンvsウニオン・ベルリン｜試合日程・キックオフ時間

バイエルン・ミュンヘンvウニオン・ベルリンは、日本時間9月19日(土)にバイエルンのホーム、アリアンツ・アレーナで開催される。

  • 大会：2026-27ブンデスリーガ 第4節
  • 日時：2026年9月19日(土) 3:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：バイエルン・ミュンヘン vs ウニオン・ベルリン
  • 会場：アリアンツ・アレーナ
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バイエルンvsウニオン・ベルリン｜放送・配信予定

2026-27ブンデスリーガ第4節のバイエルンvsウニオン・ベルリンは『DAZN』がライブ配信を行う。



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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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バイエルンvsウニオン・ベルリンのおすすめ視聴方法

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バイエルンvsウニオン・ベルリン チーム情報

バイエルン vs ウニオン・ベルリン 予想スタメン

4-2-3-1
バイエルン crest
バイエルン
FCB
フォーメーション
ウニオン・ベルリン crest
ウニオン・ベルリン
FCU
4-2-3-1
マヌエル・ノイアーマヌエル・ノイアーダヨ・ウパメカノダヨ・ウパメカノアルフォンソ・デイヴィスアルフォンソ・デイヴィスコンラート・ライマーコンラート・ライマーヨナタン・ターヨナタン・ターヨズア・キミッヒヨズア・キミッヒアレクサンダル・パブロヴィッチアレクサンダル・パブロヴィッチルイス・ディアスルイス・ディアスマイケル・オリーセマイケル・オリーセジャマル・ムシアラジャマル・ムシアラハリー・ケインハリー・ケインフレデリク・レノウフレデリク・レノウクリストファー・トリンメルクリストファー・トリンメルフェリックス・オヒョカイフェリックス・オヒョカイゼノ・ファン・デン・ボッシュゼノ・ファン・デン・ボッシュトム・ローテトム・ローテリヴァン・ブルクリヴァン・ブルクチョン・ウヨンチョン・ウヨンミシェル・アエビシェールミシェル・アエビシェールアジョシャ・ケムラインアジョシャ・ケムラインラニ・ケディララニ・ケディラティム・スカルケティム・スカルケ
ウニオン・ベルリン crest
ウニオン・ベルリン
FCU
4-2-3-1
バイエルン

先発メンバー

ウニオン・ベルリン

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ
  • M. Lustrinelli

成績

FCB

FCB - 直近成績

VFB
5-1
OSN
1-4
S04
0-0
BOD
5-0
ELV
1-2
得点（失点）
16/3
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
FCU

FCU - 直近成績

IPS
2-4
EBS
2-4
SGE
3-3
B04
4-0
S04
1-3
得点（失点）
10/16
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

バイエルンドローウニオン・ベルリン
3
2
0
ブンデスリーガ
バイエルン badge
バイエルン
FCB
4
ウニオン・ベルリン badge
ウニオン・ベルリン
FCU
0
終了
DFBポカール
ウニオン・ベルリン badge
ウニオン・ベルリン
FCU
2
バイエルン badge
バイエルン
FCB
3
終了
ブンデスリーガ
ウニオン・ベルリン badge
ウニオン・ベルリン
FCU
2
バイエルン badge
バイエルン
FCB
2
終了
ブンデスリーガ
ウニオン・ベルリン badge
ウニオン・ベルリン
FCU
1
バイエルン badge
バイエルン
FCB
1
終了
ブンデスリーガ
バイエルン badge
バイエルン
FCB
3
ウニオン・ベルリン badge
ウニオン・ベルリン
FCU
0
終了
13得点5
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
フライブルクフライブルクSCF
3300101+99
2
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
330082+69
3
アウクスブルクアウクスブルクFCA
321093+67
4
バイエルンバイエルンFCB
321072+57
5
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
320193+66
6
エルフェアスベルクエルフェアスベルクELV
320187+16
7
レヴァークーゼンレヴァークーゼンB04
311185+34
8
マインツマインツM05
311163+34
9
フランクフルトフランクフルトSGE
311178-14
10
ブレーメンブレーメンSVW
311156-14
11
シャルケ04シャルケ04S04
311134-14
12
ケルンケルンKOE
311157-24
13
ホッフェンハイムホッフェンハイムTSG
310267-13
14
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
310268-23
15
パーダーボルンパーダーボルンSCP
301204-41
16
ウニオン・ベルリンウニオン・ベルリンFCU
3012410-61
17
ボルシアMGボルシアMGBMG
3003312-90
18
ハンブルガーSVハンブルガーSVHSV
3003012-120
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格

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