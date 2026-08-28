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バイエルンvsフランクフルトを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Tsutomu Maeda

【8月29日】バイエルン・ミュンヘンvsシュトゥットガルトのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第1節

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バイエルン 対 シュトゥットガルト

【伊藤洋輝出場予定】2026-27ブンデスリーガ第1節、バイエルン・ミュンヘン対シュトゥットガルトのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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2026-27シーズンのブンデスリーガ第1節が日本時間2026年8月29日(土)に開催され、伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンと、シュトゥットガルトが対戦する。

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本記事では、バイエルンvsシュトゥットガルトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

バイエルンvsシュトゥットガルト｜試合日程・キックオフ時間

バイエルン・ミュンヘンvsシュトゥットガルトは、日本時間8月29日(土)にバイエルンのホーム、アリアンツ・アレーナで開催される。

  • 大会：2026-27ブンデスリーガ 第1節
  • 日時：2026年8月29日(土) 3:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：バイエルン・ミュンヘン vs シュトゥットガルト
  • 会場：アリアンツ・アレーナ

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バイエルンvsシュトゥットガルト｜放送・配信予定

2026-27ブンデスリーガ第1節のバイエルンvsシュトゥットガルトは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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バイエルンvsシュトゥットガルトのおすすめ視聴方法

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バイエルンvsシュトゥットガルトチーム情報

バイエルン vs シュトゥットガルト 予想スタメン

バイエルンHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestVFB
1
マヌエル・ノイアー
4
ヨナタン・ター
44
ヨシプ・スタニシッチ
2
ダヨ・ウパメカノ
27
コンラート・ライマー
17
マイケル・オリーセ
6
ヨズア・キミッヒ
45
アレクサンダル・パブロヴィッチ
11
ナサニエル・ブラウン
14
ルイス・ディアス
9
ハリー・ケイン
1
ファビアン・ブレドロー
7
マクシミリアン・ミッテルシュテット
29
フィン・イェルチ
24
ユリアン・シャボー
4
ヨシュア・ヴァグノマン
21
グリシャ・プロメル
8
ティアゴ・トマース
6
アンジェロ・シュティラー
11
ビラル・エル・カンヌース
26
デニス・ウンダフ
17
ジェナン・ペイチノヴィッチ

4-2-3-1

VFBAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • セバスティアン・ヘーネス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

FCB
-直近成績

ゴールを許す
13/6
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

VFB
-直近成績

ゴールを許す
17/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

FCB

直近の 5 試合

VFB

5

勝利

0

引分け

0

勝利

17

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

順位表

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