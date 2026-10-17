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ブンデスリーガ
team-logoバイエルン
Allianz Arena
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2026-27ブンデスリーガを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【10月18日】バイエルンvsライプツィヒのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第6節

バイエルン 対 RBライプツィヒ
バイエルン
RBライプツィヒ
ブンデスリーガ

【伊藤洋輝所属】2026-27ブンデスリーガ第6節、バイエルンvsライプツィヒのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。


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DAZN

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2026-27シーズンのブンデスリーガ第6節が、日本時間2026年10月18日(日)に開催。伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンと、RBライプツィヒが対戦する。

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本記事では、バイエルンvsライプツィヒの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

バイエルンvsライプツィヒ｜試合日程・キックオフ時間

バイエルンvsライプツィヒは、日本時間10月18日(日)にバイエルンのホーム、アリアンツ・アレーナで開催される。

  • 大会：2026-27ブンデスリーガ 第6節
  • 日時：2026年10月18日(日) 1:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：バイエルンvsライプツィヒ
  • 会場：アリアンツ・アレーナ
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バイエルンvsライプツィヒ｜放送・配信予定

2026-27ブンデスリーガ第6節のバイエルンvsライプツィヒは『DAZN』と『ABEMA』がライブ配信を行う。

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バイエルンvsライプツィヒのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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シーズンを通してブンデスリーガを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではブンデスリーガ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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バイエルンvsライプツィヒ｜チーム情報

バイエルン vs RBライプツィヒ 予想スタメン

4-2-3-1
バイエルン crest
バイエルン
FCB
page.match.formation.title
RBライプツィヒ crest
RBライプツィヒ
RBL
4-2-3-1
ヨナス・ウルビヒヨナス・ウルビヒダヨ・ウパメカノダヨ・ウパメカノヨナタン・ターヨナタン・ターアルフォンソ・デイヴィスアルフォンソ・デイヴィスコンラート・ライマーコンラート・ライマーマイケル・オリーセマイケル・オリーセルイス・ディアスルイス・ディアスイスマエル・サイバリイスマエル・サイバリアレクサンダル・パブロヴィッチアレクサンダル・パブロヴィッチヨズア・キミッヒヨズア・キミッヒハリー・ケインハリー・ケインマールテン・ファンデヴォルトマールテン・ファンデヴォルトリドル・バクリドル・バクヴィリ・オルバンヴィリ・オルバンダヴィド・ラウムダヴィド・ラウムカステッロ・ルケバカステッロ・ルケバエゼキエル・バンズジエゼキエル・バンズジニール・エル・アイナウイニール・エル・アイナウイアントニオ・ヌサアントニオ・ヌサブラヤン・グルダブラヤン・グルダクリストファー・エンクンククリストファー・エンクンクロムロ・クルスロムロ・クルス
RBライプツィヒ crest
RBライプツィヒ
RBL
4-2-3-1
バイエルン

先発メンバー

RBライプツィヒ

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ
  • マルティン・デミチェリス

成績

FCB

FCB - 直近成績

BOD
5-0
ELV
1-2
FCU
7-0
FCA
2-2
VIK
3-3
得点（失点）
19/6
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
RBL

RBL - 直近成績

COM
4-1
HSV
5-0
B04
2-0
SGE
6-0
PSV
1-0
得点（失点）
13/6
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
1/5

両チームの対戦成績

対戦成績

バイエルンドローRBライプツィヒ
4
1
0
クラブ 親善試合
バイエルン badge
バイエルン
FCB
3
RBライプツィヒ badge
RBライプツィヒ
RBL
1
終了
DFBポカール
バイエルン badge
バイエルン
FCB
2
RBライプツィヒ badge
RBライプツィヒ
RBL
0
終了
ブンデスリーガ
RBライプツィヒ badge
RBライプツィヒ
RBL
1
バイエルン badge
バイエルン
FCB
5
終了
ブンデスリーガ
バイエルン badge
バイエルン
FCB
6
RBライプツィヒ badge
RBライプツィヒ
RBL
0
終了
ブンデスリーガ
RBライプツィヒ badge
RBライプツィヒ
RBL
3
バイエルン badge
バイエルン
FCB
3
終了
19得点5
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
フライブルクフライブルクSCF
5410144+1013
2
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
5410114+713
3
バイエルンバイエルンFCB
5320164+1211
4
レヴァークーゼンレヴァークーゼンB04
5311148+610
5
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
5302155+109
6
アウクスブルクアウクスブルクFCA
5221138+58
7
ブレーメンブレーメンSVW
5221101008
8
フランクフルトフランクフルトSGE
62221016-68
9
マインツマインツM05
52121310+37
10
エルフェアスベルクエルフェアスベルクELV
52128807
11
ケルンケルンKOE
6213811-37
12
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
520389-16
13
ハンブルガーSVハンブルガーSVHSV
5203515-106
14
シャルケ04シャルケ04S04
512246-25
15
パーダーボルンパーダーボルンSCP
511337-44
16
ウニオン・ベルリンウニオン・ベルリンFCU
5113517-124
17
ホッフェンハイムホッフェンハイムTSG
5104913-43
18
ボルシアMGボルシアMGBMG
5005718-110
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格

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