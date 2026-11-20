2026-27シーズンのブンデスリーガ第10節が、日本時間2026年11月21日(土)に開催。伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンとケルンが対戦する。
本記事では、バイエルンvsケルンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
バイエルンvsケルン｜試合日程・キックオフ時間
バイエルンvsケルンは、日本時間11月21日(土)にバイエルンのホーム、アリアンツ・アレーナで開催される。
- 大会：2026-27ブンデスリーガ第10節
- 日時：2026年11月21日(土)4:30キックオフ／日本時間
- 対戦：バイエルンvsケルン
- 会場：アリアンツ・アレーナ
バイエルンvsケルン｜放送・配信予定
2026-27ブンデスリーガ第10節のバイエルンvsケルンは『DAZN』がライブ配信を行う。
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
バイエルンvsケルンのおすすめ視聴方法
2026-27シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。
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DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
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シーズンを通してブンデスリーガを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。
サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。
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「ABEMA（アベマ）」では、2026-27シーズンのブンデスリーガを、毎節2試合を厳選して無料で生中継する。また注目試合のハイライト映像も無料で配信される。
無料中継で視聴することが可能だが、よりABEMAを楽しみたいなら「ABEMAプレミアム」への登録がおすすめ。映画やドラマ、オリジナル作品が見放題になるだけでなく、スポーツのプレミアム限定配信が視聴できたり、追っかけ再生、広告なし視聴（※広告なしプランの場合）といった便利な機能もついてくる。この機会にABEMAプレミアムに登録してみよう。
バイエルンvsケルン｜チーム情報
バイエルン vs ケルン 予想スタメン
成績
両チームの対戦成績
対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|9
|6
|3
|0
|29
|9
|+20
|21
勝
分
勝
勝
分
|2
|9
|6
|3
|0
|16
|7
|+9
|21
勝
分
勝
分
分
|3
|9
|6
|1
|2
|20
|10
|+10
|19
勝
勝
負
負
勝
|4
|9
|6
|0
|3
|27
|13
|+14
|18
勝
勝
勝
負
勝
|5
|9
|5
|1
|3
|20
|17
|+3
|16
勝
負
負
勝
勝
|6
|9
|4
|3
|2
|17
|15
|+2
|15
負
勝
勝
分
分
|7
|9
|4
|1
|4
|17
|18
|-1
|13
負
勝
負
勝
負
|8
|9
|4
|0
|5
|15
|15
|0
|12
勝
勝
負
負
勝
|9
|9
|4
|0
|5
|16
|17
|-1
|12
勝
負
勝
勝
負
|10
|9
|3
|3
|3
|15
|20
|-5
|12
分
勝
負
勝
負
|11
|9
|4
|0
|5
|10
|20
|-10
|12
勝
負
負
勝
勝
|12
|9
|3
|1
|5
|18
|19
|-1
|10
負
負
負
勝
負
|13
|9
|2
|4
|3
|8
|11
|-3
|10
分
分
勝
分
負
|14
|9
|2
|3
|4
|20
|20
|0
|9
負
負
分
負
分
|15
|9
|2
|3
|4
|10
|14
|-4
|9
負
分
分
負
勝
|16
|9
|1
|4
|4
|7
|21
|-14
|7
負
分
分
分
勝
|17
|9
|1
|3
|5
|5
|11
|-6
|6
負
負
分
負
負
|18
|9
|1
|1
|7
|12
|25
|-13
|4
負
分
勝
負
負