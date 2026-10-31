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ブンデスリーガ
team-logoバイエルン
Allianz Arena
team-logoボルシア・ドルトムント
2026-27ブンデスリーガを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【11月1日】バイエルンvsドルトムントのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第8節

バイエルン 対 ボルシア・ドルトムント
バイエルン
ボルシア・ドルトムント
ブンデスリーガ

【伊藤洋輝所属】2026-27ブンデスリーガ第8節、バイエルンvsドルトムントのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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DAZN

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2026-27シーズンのブンデスリーガ第8節が、日本時間2026年11月1日(日)に開催。伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンとボルシア・ドルトムントによる「デア・クラシカー」が行われる。

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本記事では、バイエルンvsドルトムントの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

バイエルンvsドルトムント｜試合日程・キックオフ時間

バイエルンvsドルトムントは、日本時間11月1日(日)にバイエルンのホーム、アリアンツ・アレーナで開催される。

  • 大会：2026-27ブンデスリーガ 第8節
  • 日時：2026年11月1日(日) 2:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：バイエルンvsドルトムント
  • 会場：アリアンツ・アレーナ
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バイエルンvsドルトムント｜放送・配信予定

2026-27ブンデスリーガ第8節のバイエルンvsドルトムントは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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バイエルンvsドルトムントのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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DAZN logo 2019

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サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではブンデスリーガ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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ABEMA bundesliga-2026-27ABEMA

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バイエルンvsドルトムント｜チーム情報

バイエルン vs ボルシア・ドルトムント 予想スタメン

4-2-3-1
バイエルン crest
バイエルン
FCB
フォーメーション
ボルシア・ドルトムント crest
ボルシア・ドルトムント
BVB
3-4-2-1
ヨナス・ウルビヒヨナス・ウルビヒヨシプ・スタニシッチヨシプ・スタニシッチコンラート・ライマーコンラート・ライマーヨナタン・ターヨナタン・ターダヨ・ウパメカノダヨ・ウパメカノヨズア・キミッヒヨズア・キミッヒアレクサンダル・パブロヴィッチアレクサンダル・パブロヴィッチアルフォンソ・デイヴィスアルフォンソ・デイヴィスマイケル・オリーセマイケル・オリーセイスマエル・サイバリイスマエル・サイバリハリー・ケインハリー・ケイングレゴール・コーベルグレゴール・コーベルジョアン・ガドゥジョアン・ガドゥヴァルデマール・アントンヴァルデマール・アントンニコ・シュロッターベックニコ・シュロッターベックユリアン・リエルソンユリアン・リエルソンカーニー・チュクウェメカカーニー・チュクウェメカフェリックス・ヌメチャフェリックス・ヌメチャダニエル・スヴェンソンダニエル・スヴェンソンジョーブ・ベリンガムジョーブ・ベリンガムヨエイ・フェールマンヨエイ・フェールマンセール・ギラシセール・ギラシ
ボルシア・ドルトムント crest
ボルシア・ドルトムント
BVB
4-2-3-1
バイエルン

先発メンバー

ボルシア・ドルトムント

マネージャー

  • A. Danks
  • ニコ・コヴァチ

成績

FCB

FCB - 直近成績

VIK
3-3
RBL
6-1
ARS
2-2
SCF
1-3
FCM
6-1
得点（失点）
20/8
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
5/5
BVB

BVB - 直近成績

BOD
1-0
FCU
0-0
SAB
1-2
SGE
1-0
SVW
3-2
得点（失点）
6/4
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

バイエルンドローボルシア・ドルトムント
3
2
0
スーパーカップ
ボルシア・ドルトムント badge
ボルシア・ドルトムント
BVB
1
バイエルン badge
バイエルン
FCB
2
終了
ブンデスリーガ
ボルシア・ドルトムント badge
ボルシア・ドルトムント
BVB
2
バイエルン badge
バイエルン
FCB
3
終了
ブンデスリーガ
バイエルン badge
バイエルン
FCB
2
ボルシア・ドルトムント badge
ボルシア・ドルトムント
BVB
1
終了
ブンデスリーガ
バイエルン badge
バイエルン
FCB
2
ボルシア・ドルトムント badge
ボルシア・ドルトムント
BVB
2
終了
ブンデスリーガ
ボルシア・ドルトムント badge
ボルシア・ドルトムント
BVB
1
バイエルン badge
バイエルン
FCB
1
終了
10得点7
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた5/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
バイエルンバイエルンFCB
7520256+1917
2
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
7520124+817
3
フライブルクフライブルクSCF
7412169+713
4
レヴァークーゼンレヴァークーゼンB04
74121612+413
5
エルフェアスベルクエルフェアスベルクELV
84131616013
6
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
74032011+912
7
ブレーメンブレーメンSVW
73311514+112
8
マインツマインツM05
83141717010
9
アウクスブルクアウクスブルクFCA
72321713+49
10
ホッフェンハイムホッフェンハイムTSG
7304141409
11
ハンブルガーSVハンブルガーSVHSV
7304616-109
12
ケルンケルンKOE
7223811-38
13
パーダーボルンパーダーボルンSCP
722369-38
14
フランクフルトフランクフルトSGE
72231017-78
15
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
72051013-36
16
シャルケ04シャルケ04S04
713347-36
17
ウニオン・ベルリンウニオン・ベルリンFCU
7133618-126
18
ボルシアMGボルシアMGBMG
71061122-113
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格

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