バスケW杯2027アジア地区予選の順位表は？日本代表の試合日程・結果・2次予選スケジュール

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選では、各国代表が本大会出場を懸けて激しい戦いを繰り広げる。男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」にとっても、各Windowでの勝敗や順位がワールドカップ出場に直結する重要な予選となる。
本記事では、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選の最新順位表をはじめ、日本代表の試合日程・結果、今後の対戦カードをまとめて紹介する。
バスケW杯アジア地区予選の順位表は？
FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選は、1次ラウンドを突破した12チームによる2次ラウンドに突入している。2次ラウンドでは、1次ラウンドでの対戦成績を引き継いだうえでWindow 4～6が行われる。
日本代表「AKATSUKI JAPAN」はグループFに所属し、現在は4勝2敗で2位につけている。首位は5勝1敗のレバノンで、カタールも日本と同じ4勝2敗。韓国、中国、サウジアラビアが3勝3敗で続いている。
一方のグループEでは、オーストラリアが6戦全勝で首位。イランとヨルダンが5勝1敗で追いかける展開となっている。2次ラウンドの順位表は以下の通り。
グループ
順位
チーム
勝敗
E
1
オーストラリア
6勝0敗
E
2
イラン
5勝1敗
E
3
ヨルダン
5勝1敗
E
4
ニュージーランド
4勝2敗
E
5
フィリピン
2勝4敗
E
6
シリア
2勝4敗
F
1
レバノン
5勝1敗
F
2
日本
4勝2敗
F
3
カタール
4勝2敗
F
4
韓国
3勝3敗
F
5
中国
3勝3敗
F
6
サウジアラビア
3勝3敗
バスケW杯アジア地区予選の試合日程は？
FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選は、1次予選のWindow 1～3を終え、現在は本大会出場権を懸けた2次予選Window 4～6に入っている。
男子日本代表は2次予選でサウジアラビア、カタール、レバノンとホーム＆アウェー方式で対戦。直近では8月28日(金)にアウェーでサウジアラビア、8月31日(月)にホームでカタールと対戦する。
その後は11月にレバノン、カタールとのアウェー2連戦を行い、2027年2月から3月にかけてサウジアラビア、レバノンとのホームゲームに臨む。日本代表の2次予選の日程は以下の通り。
Window
日程
対戦カード
開催
会場
Window 4
2026年8月28日(金)2:00
サウジアラビア vs 日本
アウェー
キング・アブドゥッラー・スポーツシティ
Window 4
2026年8月31日(月)19:10
日本 vs カタール
ホーム
TOYOTA ARENA TOKYO
Window 5
2026年11月26日(木)
レバノン vs 日本
アウェー
未定
Window 5
2026年11月29日(日)
カタール vs 日本
アウェー
未定
Window 6
2027年2月26日(金)
日本 vs サウジアラビア
ホーム
未定
Window 6
2027年3月1日(月)
日本 vs レバノン
ホーム
未定
バスケW杯アジア地区予選の結果は？
FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選は、2026年7月6日に1次ラウンドのWindow 1～3が終了した。男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」はグループBを4勝2敗の首位で突破し、2次ラウンド進出を決めている。
日本はWindow 1でチャイニーズ・タイペイに連勝。Window 2では中国に敗れたものの、韓国戦では78-72で勝利した。Window 3では中国に92-73で快勝した一方、韓国との再戦は79-81で惜敗した。
結果的に日本は6試合で4勝2敗。混戦となったグループBを1位で通過し、2次ラウンドではサウジアラビア、カタール、レバノンとの対戦に臨む。
Window
試合
結果
Window 1
日本 vs チャイニーズ・タイペイ
90-64 ○
Window 1
チャイニーズ・タイペイ vs 日本
73-80 ○
Window 2
日本 vs 中国
80-87 ●
Window 2
日本 vs 韓国
78-72 ○
Window 3
中国 vs 日本
73-92 ○
Window 3
日本 vs 韓国
79-81 ●
1次ラウンド通算
6試合
4勝2敗・グループB 1位
バスケ男子日本代表 サウジアラビア戦はどこで見られる？
FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選で行われる男子日本代表vsサウジアラビア代表は、地上波テレビとインターネットの両方で視聴できる。
テレビでは、テレビ朝日系列が2026年8月28日(金)1:55から全国ネットで生中継。8月28日(金)2:00にTIPOFF予定となっている。
ネットではABEMAが8月28日(金)1:30から無料生中継を実施するほか、TVerとDAZNでも配信予定。無料でリアルタイム観戦したい場合はABEMA、スポーツコンテンツを幅広く楽しみたい場合はDAZNが有力な選択肢となる。
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サービス
視聴方法
放送・配信予定
テレビ朝日系列
地上波
8月28日(金)1:55～
ネット配信
8月28日(金)1:30～
ネット配信
8月28日(金)2:00～
ネット配信
8月28日(金)2:00～
TVer
ネット配信
8月28日(金)1:55～
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