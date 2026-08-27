バスケW杯2027アジア地区予選の順位表は？日本代表の試合日程・結果・2次予選スケジュール

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選では、各国代表が本大会出場を懸けて激しい戦いを繰り広げる。男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」にとっても、各Windowでの勝敗や順位がワールドカップ出場に直結する重要な予選となる。

本記事では、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選の最新順位表をはじめ、日本代表の試合日程・結果、今後の対戦カードをまとめて紹介する。

バスケW杯アジア地区予選の順位表は？

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選は、1次ラウンドを突破した12チームによる2次ラウンドに突入している。2次ラウンドでは、1次ラウンドでの対戦成績を引き継いだうえでWindow 4～6が行われる。

日本代表「AKATSUKI JAPAN」はグループFに所属し、現在は4勝2敗で2位につけている。首位は5勝1敗のレバノンで、カタールも日本と同じ4勝2敗。韓国、中国、サウジアラビアが3勝3敗で続いている。

一方のグループEでは、オーストラリアが6戦全勝で首位。イランとヨルダンが5勝1敗で追いかける展開となっている。2次ラウンドの順位表は以下の通り。

グループ 順位 チーム 勝敗 E 1 オーストラリア 6勝0敗 E 2 イラン 5勝1敗 E 3 ヨルダン 5勝1敗 E 4 ニュージーランド 4勝2敗 E 5 フィリピン 2勝4敗 E 6 シリア 2勝4敗 F 1 レバノン 5勝1敗 F 2 日本 4勝2敗 F 3 カタール 4勝2敗 F 4 韓国 3勝3敗 F 5 中国 3勝3敗 F 6 サウジアラビア 3勝3敗

バスケW杯アジア地区予選の試合日程は？

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選は、1次予選のWindow 1～3を終え、現在は本大会出場権を懸けた2次予選Window 4～6に入っている。

男子日本代表は2次予選でサウジアラビア、カタール、レバノンとホーム＆アウェー方式で対戦。直近では8月28日(金)にアウェーでサウジアラビア、8月31日(月)にホームでカタールと対戦する。

その後は11月にレバノン、カタールとのアウェー2連戦を行い、2027年2月から3月にかけてサウジアラビア、レバノンとのホームゲームに臨む。日本代表の2次予選の日程は以下の通り。

Window 日程 対戦カード 開催 会場 Window 4 2026年8月28日(金)2:00 サウジアラビア vs 日本 アウェー キング・アブドゥッラー・スポーツシティ Window 4 2026年8月31日(月)19:10 日本 vs カタール ホーム TOYOTA ARENA TOKYO Window 5 2026年11月26日(木) レバノン vs 日本 アウェー 未定 Window 5 2026年11月29日(日) カタール vs 日本 アウェー 未定 Window 6 2027年2月26日(金) 日本 vs サウジアラビア ホーム 未定 Window 6 2027年3月1日(月) 日本 vs レバノン ホーム 未定

バスケW杯アジア地区予選の結果は？

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選は、2026年7月6日に1次ラウンドのWindow 1～3が終了した。男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」はグループBを4勝2敗の首位で突破し、2次ラウンド進出を決めている。

日本はWindow 1でチャイニーズ・タイペイに連勝。Window 2では中国に敗れたものの、韓国戦では78-72で勝利した。Window 3では中国に92-73で快勝した一方、韓国との再戦は79-81で惜敗した。

結果的に日本は6試合で4勝2敗。混戦となったグループBを1位で通過し、2次ラウンドではサウジアラビア、カタール、レバノンとの対戦に臨む。

Window 試合 結果 Window 1 日本 vs チャイニーズ・タイペイ 90-64 ○ Window 1 チャイニーズ・タイペイ vs 日本 73-80 ○ Window 2 日本 vs 中国 80-87 ● Window 2 日本 vs 韓国 78-72 ○ Window 3 中国 vs 日本 73-92 ○ Window 3 日本 vs 韓国 79-81 ● 1次ラウンド通算 6試合 4勝2敗・グループB 1位

バスケ男子日本代表 サウジアラビア戦はどこで見られる？

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選で行われる男子日本代表vsサウジアラビア代表は、地上波テレビとインターネットの両方で視聴できる。

テレビでは、テレビ朝日系列が2026年8月28日(金)1:55から全国ネットで生中継。8月28日(金)2:00にTIPOFF予定となっている。

ネットではABEMAが8月28日(金)1:30から無料生中継を実施するほか、TVerとDAZNでも配信予定。無料でリアルタイム観戦したい場合はABEMA、スポーツコンテンツを幅広く楽しみたい場合はDAZNが有力な選択肢となる。

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サービス 視聴方法 放送・配信予定 テレビ朝日系列 地上波 8月28日(金)1:55～

全国ネット生中継 ABEMA ネット配信 8月28日(金)1:30～

無料生中継 DAZN ネット配信 8月28日(金)2:00～ DMM×DAZNホーダイ ネット配信 8月28日(金)2:00～ TVer ネット配信 8月28日(金)1:55～

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ABEMAプレミアムの登録・解約方法

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登録方法

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ABEMAプレミアムの支払い方法

ABEMAプレミアムの支払い方法は、利用する端末によって異なる。

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iPhoneやiPadなどにABEMAアプリをインストールしている場合、プレミアム会員の支払いはiTunes Store(App Store)の定期購入となる。

【Android】

Android端末にABEMAアプリをインストールしている場合は、Google Playでの定期購入となる。

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