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ブンデスリーガ
team-logoFCアウクスブルク
WWK Arena
team-logoシャルケ04
アウクスブルクvsシャルケを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

協力：

【8月31日】アウクスブルクvsシャルケのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第1節

ブンデスリーガ
FCアウクスブルク 対 シャルケ04
FCアウクスブルク
シャルケ04
田中聡

【田中聡所属】2026-27ブンデスリーガ第1節、アウクスブルク対FCシャルケ04のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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2026-27シーズンのブンデスリーガ第1節が日本時間2026年8月31日(月)に開催され、アウクスブルクと、田中聡が所属するFCシャルケ04が対戦する。


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本記事では、アウクスブルクvsシャルケの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。


アウクスブルクvsシャルケ｜試合日程・キックオフ時間

アウクスブルクvsシャルケは、日本時間8月31日(月)にアウクスブルクのホーム、WWKアレナで開催される。

  • 大会：2026-27ブンデスリーガ 第1節
  • 日時：2026年8月31日(月) 0:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：アウクスブルク vs FCシャルケ04
  • 会場：WWKアレナ


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アウクスブルクvsシャルケ｜放送・配信予定

2026-27ブンデスリーガ第1節のアウクスブルクvsシャルケは『DAZN』がライブ配信を行う。



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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり


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アウクスブルクvsシャルケのおすすめ視聴方法

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アウクスブルクvsシャルケ　チーム情報

FCアウクスブルク vs シャルケ04 予想スタメン

3-4-2-1
FCアウクスブルク crest
FCアウクスブルク
FCA
フォーメーション
シャルケ04 crest
シャルケ04
S04
3-4-3
1フィン・ダーメン6ジェフリー・ハウウェリュー2C. Brackelmann5クリスラン・マツィマ27マリウス・ヴォルフ4ハン・ノア・マッセンゴ16へネス・ベーレンス30アントン・カデ34ナタナエル・ムブク22ファビアン・リーダー11ミヒャエル・グレゴリッチ1ロリス・カリウス4H. Kurucay25ニコラ・カティッチ5ティモ・ベッカー23S. El-Faouzi6ロン・シャレンバーグ21デヤン・リュビチッチ8ロビン・ゴセンス19ケナン・カラマン24アディル・アウシッシュ9ムサ・シラ
シャルケ04 crest
シャルケ04
S04
3-4-2-1
FCアウクスブルク

先発メンバー

シャルケ04

マネージャー

  • M. Baum
  • M. Muslic

成績

FCA

FCA - 直近成績

BOU
2-5
SCH
0-15
SAS
3-2
LEE
4-0
COT
0-2
得点（失点）
22/11
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
S04

S04 - 直近成績

OKA
3-1
HES
0-5
ATA
0-3
RMA
0-3
HAL
2-5
得点（失点）
13/9
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

FCアウクスブルクドローシャルケ04
2
2
1
DFBポカール
FCアウクスブルク badge
FCアウクスブルク
FCA
3
シャルケ04 badge
シャルケ04
S04
0
終了
ブンデスリーガ
FCアウクスブルク badge
FCアウクスブルク
FCA
1
シャルケ04 badge
シャルケ04
S04
1
終了
ブンデスリーガ
シャルケ04 badge
シャルケ04
S04
2
FCアウクスブルク badge
FCアウクスブルク
FCA
3
終了
クラブ親善試合
シャルケ04 badge
シャルケ04
S04
1
FCアウクスブルク badge
FCアウクスブルク
FCA
1
終了
ブンデスリーガ
シャルケ04 badge
シャルケ04
S04
1
FCアウクスブルク badge
FCアウクスブルク
FCA
0
終了
8得点5
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
バイエルンバイエルンFCB
110051+43
2
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
110030+33
3
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
110020+23
4
エルフェアスベルクエルフェアスベルクELV
110032+13
5
FCケルンFCケルンKOE
110032+13
6
フランクフルトフランクフルトSGE
10103301
7
ウニオン・ベルリンウニオン・ベルリンFCU
10103301
8
1. FSV マインツ 051. FSV マインツ 05M05
10100001
9
パーダーボルンパーダーボルンSCP
10100001
10
FCアウクスブルクFCアウクスブルクFCA
00000000
11
SCフライブルクSCフライブルクSCF
00000000
12
シャルケ04シャルケ04S04
00000000
13
ブレーメンブレーメンSVW
00000000
14
レヴァークーゼンレヴァークーゼンB04
100123-10
15
ホッフェンハイムホッフェンハイムTSG
100123-10
16
ハンブルガーSVハンブルガーSVHSV
100102-20
17
ボルシアMGボルシアMGBMG
100103-30
18
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
100115-40
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格


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