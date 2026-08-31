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Yuta Tokuma

【9月1日】アストン・ヴィラvsアーセナルのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第2節

アストン・ヴィラ 対 アーセナル
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2026-27プレミアリーグ第2節、アストン・ヴィラ対アーセナルのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。


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2026-27シーズンのプレミアリーグ第2節が日本時間9月1日(火)に開催。鈴木彩艶が所属するアストン・ヴィラとアーセナルが対戦する。

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本記事では、アストン・ヴィラvsアーセナルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

アストン・ヴィラ対アーセナルの試合日程・キックオフ時間

アストン・ヴィラvsアーセナルは、日本時間2026年9月1日(火)にアストン・ヴィラのホーム、ヴィラ・パークで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第2節
  • 日時：2026年9月1日(火)4:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：アストン・ヴィラvsアーセナル
  • 会場：ヴィラ・パーク

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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アストン・ヴィラ対アーセナルのテレビ放送・ネット配信予定



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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

アストン・ヴィラ対アーセナルの予想スタメンは？

アストン・ヴィラ vs アーセナル 予想スタメン

4-2-3-1
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
フォーメーション
アーセナル crest
アーセナル
ARS
4-3-3
1鈴木彩艶2マティ・キャッシュ22イアン・マートセン14パウ・トーレス3ヴィクトル・リンデロフ7ジョン・マッギン10エミリアーノ・ブエンディア53G. Hemmings8ブバカル・カマラ27レオン・ゴレツカ11ニコラス・ジャクソン1ダビド・ラヤ3クリスティアン・モスケラ4ベン・ホワイト6ガブリエウ・マガリャンイス33リッカルド・カラフィオーリ41デクラン・ライス8マルティン・ウーデゴール49マイルズ・ルイス＝スケリー7ブカヨ・サカ29カイ・ハヴァーツ17クリストス・ツォリス
アーセナル crest
アーセナル
ARS
4-2-3-1
アストン・ヴィラ

先発メンバー

アーセナル

マネージャー

  • ウナイ・エメリ
  • ミケル・アルテタ

成績

AVL

AVL - 直近成績

BGP
1-3
FCB
2-1
PSG
2-1
BMG
2-1
BHA
4-0
得点（失点）
6/11
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
ARS

ARS - 直近成績

BET
1-3
BVB
2-3
COM
1-1
MCI
3-0
COV
3-0
得点（失点）
10/7
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

アストン・ヴィラドローアーセナル
2
1
2
プレミアリーグ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
4
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
1
終了
プレミアリーグ
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
2
アーセナル badge
アーセナル
ARS
1
終了
プレミアリーグ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
2
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
2
終了
プレミアリーグ
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
0
アーセナル badge
アーセナル
ARS
2
終了
プレミアリーグ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
0
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
2
終了
7得点9
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
220062+46
2
ハル・シティハル・シティHUL
220030+36
3
チェルシーチェルシーCHE
220075+26
4
ブレントフォードブレントフォードBRE
211041+34
5
ニューカッスルニューカッスルNEW
211042+24
6
エヴァートンエヴァートンEVE
211031+24
7
リーズリーズLEE
211021+14
8
ブライトンブライトンBHA
210174+33
9
アーセナルアーセナルARS
110030+33
10
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
210154+13
11
サンダーランドサンダーランドSUN
21012203
12
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
210146-23
13
リヴァプールリヴァプールLIV
20204402
14
ボーンマスボーンマスBOU
201123-11
15
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
201123-11
16
フラムフラムFUL
200224-20
17
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
100104-40
18
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
200204-40
19
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
200216-50
20
トッテナムトッテナムTOT
200205-50
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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