アーセナル対マン・Cの通算対戦成績は？昨シーズンの結果・直接対決まとめ

プレミアリーグ屈指の注目カードであるアーセナル対マンチェスター・シティ。近年の優勝争いを語るうえで欠かせない一戦であり、直接対決の結果がシーズン全体の流れを左右することも少なくない。
本記事では、アーセナル対マンチェスター・シティの通算対戦成績、昨シーズンの対戦結果を紹介。
アーセナル対マン・Cの通算対戦成績は？昨シーズンの結果はどうだった？
アーセナルとマンチェスター・シティの通算対戦成績は、2026年4月19日時点で216試合100勝49分67敗と、アーセナルが勝ち越している。プレミアリーグ、旧ファーストディビジョン、FAカップ、EFLカップ、コミュニティ・シールドなど、長い歴史の中で数多くの名勝負が繰り広げられてきた。
大会別では、プレミアリーグでアーセナルが25勝13分20敗、旧ファーストディビジョンでは60勝32分32敗と優位に立っている。一方、旧セカンドディビジョンではマンチェスター・シティが勝ち越しており、カップ戦では拮抗した成績となっている。
昨シーズンの2025-26シーズンは公式戦で3度対戦し、マンチェスター・シティが2勝1分と勝ち越した。プレミアリーグ第5節は1-1の引き分けに終わったが、EFLカップ決勝ではシティが2-0で勝利。さらにプレミアリーグ第33節の“天王山”でもシティが2-1でアーセナルを下している。
ただし、シーズン全体ではアーセナルが勝ち点85でプレミアリーグを制覇。マンチェスター・シティは勝ち点78で2位となり、直接対決ではシティが上回った一方、リーグタイトルはアーセナルが手にした。
|項目
|内容
|通算対戦成績
|アーセナルの100勝49分67敗
|通算試合数
|216試合
|プレミアリーグ
|58試合：アーセナル25勝13分20敗
|旧ファーストディビジョン
|124試合：アーセナル60勝32分32敗
|旧セカンドディビジョン
|14試合：アーセナル4勝2分8敗
|FAカップ
|6試合：アーセナル4勝2敗
|EFLカップ
|11試合：アーセナル5勝1分5敗
|コミュニティ・シールド
|3試合：アーセナル2勝1分
|2025-26 プレミアリーグ第5節
|アーセナル 1-1 マンチェスター・シティ
会場：エミレーツ・スタジアム
|2025-26 EFLカップ決勝
|アーセナル 0-2 マンチェスター・シティ
会場：ウェンブリー・スタジアム
|2025-26 プレミアリーグ第33節
|マンチェスター・シティ 2-1 アーセナル
会場：エティハド・スタジアム
|昨シーズンの対戦成績
|マンチェスター・シティの2勝1分
|2025-26シーズン最終順位
|アーセナル：1位
マンチェスター・シティ：2位
アーセナル対マン・Cの試合日程は？
アーセナル対マンチェスター・シティは、2026年8月16日(日)にコミュニティ・シールドで対戦する予定だ。会場はミレニアム・スタジアムとなっている。
この一戦は、昨季のプレミアリーグ王者であるアーセナルと、EFLカップ王者のマンチェスター・シティによる対戦となる。新シーズン開幕を前に、イングランド屈指の強豪同士がタイトルを懸けて激突する注目カードだ。
|項目
|内容
|対戦カード
|アーセナル vs マンチェスター・シティ
|大会
|コミュニティ・シールド
|開催日
|2026年8月16日(日)
|会場
|ミレニアム・スタジアム
|出場チーム
|昨季プレミアリーグ王者：アーセナル
昨季EFLカップ王者：マンチェスター・シティ
アーセナル対マン・Cの放送・配信予定は？
コミュニティ・シールド2026では、プレミアリーグ王者のアーセナルとFAカップ王者のマンチェスター・シティが、日本時間2026年8月16日(日)23:00に対戦する。
注目の一戦は、ウェールズ・カーディフのプリンシパリティ・スタジアムで開催。日本国内では『U-NEXT』の「サッカーパック」が独占ライブ配信を行う予定で、キックオフ30分前の22:30から中継がスタートする。
また、試合終了後には見逃し配信も実施され、準備が整い次第、8月30日(日)23:59まで視聴できる。リアルタイムで観戦できない場合でも、期間内であれば後から試合をチェック可能だ。
実況は下田恒幸氏、解説は林陵平氏が担当する。現時点でU-NEXT以外のテレビ放送・ネット配信は予定されておらず、日本国内でアーセナル対マンチェスター・シティを視聴する場合は『U-NEXTサッカーパック』を利用することになる。
|項目
|内容
|対戦カード
|アーセナル vs マンチェスター・シティ
|キックオフ
|2026年8月16日(日)23:00
|配信開始
|22:30
|放送・配信
|U-NEXTサッカーパック(独占)
|実況・解説
|実況：下田恒幸
解説：林陵平
|見逃し配信
|準備完了次第～8月30日(日)23:59
コミュニティ・シールド＆プレミアリーグ独占配信！U-NEXTサッカーパックの視聴方法
U-NEXT
「U-NEXTサッカーパック」では、コミュニティ・シールドだけでなくプレミアリーグも独占でライブ配信。さらに、FAカップやラ・リーガ、エールディビジ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！
このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。
U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順
U-NEXT
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。
※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。