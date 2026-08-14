アーセナル対マン・Cの通算対戦成績は？昨シーズンの結果・直接対決まとめ

プレミアリーグ屈指の注目カードであるアーセナル対マンチェスター・シティ。近年の優勝争いを語るうえで欠かせない一戦であり、直接対決の結果がシーズン全体の流れを左右することも少なくない。

本記事では、アーセナル対マンチェスター・シティの通算対戦成績、昨シーズンの対戦結果を紹介。

アーセナル対マン・Cの通算対戦成績は？昨シーズンの結果はどうだった？

アーセナルとマンチェスター・シティの通算対戦成績は、2026年4月19日時点で216試合100勝49分67敗と、アーセナルが勝ち越している。プレミアリーグ、旧ファーストディビジョン、FAカップ、EFLカップ、コミュニティ・シールドなど、長い歴史の中で数多くの名勝負が繰り広げられてきた。

大会別では、プレミアリーグでアーセナルが25勝13分20敗、旧ファーストディビジョンでは60勝32分32敗と優位に立っている。一方、旧セカンドディビジョンではマンチェスター・シティが勝ち越しており、カップ戦では拮抗した成績となっている。

昨シーズンの2025-26シーズンは公式戦で3度対戦し、マンチェスター・シティが2勝1分と勝ち越した。プレミアリーグ第5節は1-1の引き分けに終わったが、EFLカップ決勝ではシティが2-0で勝利。さらにプレミアリーグ第33節の“天王山”でもシティが2-1でアーセナルを下している。

ただし、シーズン全体ではアーセナルが勝ち点85でプレミアリーグを制覇。マンチェスター・シティは勝ち点78で2位となり、直接対決ではシティが上回った一方、リーグタイトルはアーセナルが手にした。

項目 内容 通算対戦成績 アーセナルの100勝49分67敗 通算試合数 216試合 プレミアリーグ 58試合：アーセナル25勝13分20敗 旧ファーストディビジョン 124試合：アーセナル60勝32分32敗 旧セカンドディビジョン 14試合：アーセナル4勝2分8敗 FAカップ 6試合：アーセナル4勝2敗 EFLカップ 11試合：アーセナル5勝1分5敗 コミュニティ・シールド 3試合：アーセナル2勝1分 2025-26 プレミアリーグ第5節 アーセナル 1-1 マンチェスター・シティ

会場：エミレーツ・スタジアム 2025-26 EFLカップ決勝 アーセナル 0-2 マンチェスター・シティ

会場：ウェンブリー・スタジアム 2025-26 プレミアリーグ第33節 マンチェスター・シティ 2-1 アーセナル

会場：エティハド・スタジアム 昨シーズンの対戦成績 マンチェスター・シティの2勝1分 2025-26シーズン最終順位 アーセナル：1位

マンチェスター・シティ：2位

アーセナル対マン・Cの試合日程は？

アーセナル対マンチェスター・シティは、2026年8月16日(日)にコミュニティ・シールドで対戦する予定だ。会場はミレニアム・スタジアムとなっている。

この一戦は、昨季のプレミアリーグ王者であるアーセナルと、EFLカップ王者のマンチェスター・シティによる対戦となる。新シーズン開幕を前に、イングランド屈指の強豪同士がタイトルを懸けて激突する注目カードだ。

項目 内容 対戦カード アーセナル vs マンチェスター・シティ 大会 コミュニティ・シールド 開催日 2026年8月16日(日) 会場 ミレニアム・スタジアム 出場チーム 昨季プレミアリーグ王者：アーセナル

昨季EFLカップ王者：マンチェスター・シティ

アーセナル対マン・Cの放送・配信予定は？

コミュニティ・シールド2026では、プレミアリーグ王者のアーセナルとFAカップ王者のマンチェスター・シティが、日本時間2026年8月16日(日)23:00に対戦する。

注目の一戦は、ウェールズ・カーディフのプリンシパリティ・スタジアムで開催。日本国内では『U-NEXT』の「サッカーパック」が独占ライブ配信を行う予定で、キックオフ30分前の22:30から中継がスタートする。

また、試合終了後には見逃し配信も実施され、準備が整い次第、8月30日(日)23:59まで視聴できる。リアルタイムで観戦できない場合でも、期間内であれば後から試合をチェック可能だ。

実況は下田恒幸氏、解説は林陵平氏が担当する。現時点でU-NEXT以外のテレビ放送・ネット配信は予定されておらず、日本国内でアーセナル対マンチェスター・シティを視聴する場合は『U-NEXTサッカーパック』を利用することになる。

項目 内容 対戦カード アーセナル vs マンチェスター・シティ キックオフ 2026年8月16日(日)23:00 配信開始 22:30 放送・配信 U-NEXTサッカーパック(独占) 実況・解説 実況：下田恒幸

解説：林陵平 見逃し配信 準備完了次第～8月30日(日)23:59

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。