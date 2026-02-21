Goal.com
Aoi Fujimiya

平岡アンディの世界戦は何時から？試合開始時間・リングイン時間を予想

平岡アンディの世界戦は何時から？日本時間の試合開始・リングイン予定時刻・スケジュールを紹介。

試合は2月22日(日)午前7時45分から配信開始。

平岡アンディが挑む世界戦は、ビッグイベントのアンダーカードとして組まれている。

本記事では、平岡アンディ世界戦の開始時間について予想する。

平岡アンディ世界戦は何時から？

平岡アンディの世界戦(WBA世界スーパーライト級タイトルマッチ)は、日本時間2026年2月22日(日)に開催される。舞台はアメリカ・ラスベガスのT-モバイル・アリーナ。ビッグイベント『The Ring: High Stakes』の第3試合として組まれており、日本の視聴者にとっては「何時から見れば間に合うか」が最大のポイントとなる。

配信は午前7:45からプレリムがスタート(英語実況)。メインカードは午前10:00開始予定で、この枠から日本語実況・解説が付く見込みだ。平岡のリングインは午前11:44頃が目安。試合の進行によって前後する可能性はあるため、余裕を持って早めに視聴を開始しておきたい。

配信・試合開始の目安(日本時間)

項目時間(日本時間)
試合日程2026年2月22日(日)
配信開始(プレリム)午前7:45〜(英語実況のみ)
メインカード開始午前10:00〜(日本語実況・解説あり)
平岡アンディ リングイン予定午前11:44頃
メインイベント リングイン予定午後1:53頃(マリオ・バリオスvsライアン・ガルシア)

平岡の試合を確実に見届けるなら、メインカード開始の午前10:00には視聴を開始しておくのが安全策。リングイン予定の午前11:44前後は特に見逃せない時間帯となる。

ラスベガスの大舞台で行われる世界戦。平岡にとってキャリア最大級の一戦となる。

平岡アンディ世界戦はどこで見れる？

平岡アンディのWBA世界スーパーライト級タイトルマッチは、地上波やBS/CSでのテレビ中継は行われない。視聴手段はDAZNでのPPV独占ライブ配信のみとなる。

興行はマリオ・バリオス対ライアン・ガルシア戦をメインに据えた『The Ring: High Stakes』。ラスベガスのT-モバイル・アリーナで開催され、日本語実況・解説付きで国内からリアルタイム視聴が可能だ。ビザ問題もクリアし、平岡は現地入りを果たしている。

中継概要・視聴条件一覧

項目内容
配信日(日本時間)2026年2月22日(日)
ライブ配信開始午前7:45〜(プレリム/英語実況)
メインカード開始午前10:00〜
平岡アンディ リングイン予定午前11:44頃
配信サービスDAZN(PPV独占配信)
PPV価格3,100円(税込)
購入条件DAZN有料プラン加入者のみ購入可能
実況市川勝也
解説村田諒太

テレビ中継はなく、視聴はオンライン配信限定。確実に観戦するなら、事前にDAZNのプラン加入とPPV購入を済ませておきたい。

PPVチケット購入には「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」いずれかの有料プラン加入が必要。「DAZN for docomo」契約アカウントは購入対象外となるため注意が必要だ。世界王座初挑戦の瞬間を見届けるためにも、事前の加入とPPV購入手続きを済ませておきたい。

平岡アンディ世界戦のPPVの購入方法を紹介

PPV(ペイ・パー・ビュー)は追加有料コンテンツ。平岡アンディの世界戦は、DAZN有料プラン既存会員または新規加入者に向けて3,100円(税込)で販売される。

■PPV購入方法

  • ①「マイ・アカウント」から「アドオン(追加有料コンテンツなど)」を選択
  • ②「PPV(ペイ・パー・ビュー)」を選択し、案内に沿って手続きを進行
  • ③DAZNメインページから対象番組を選択し、購入を完了すれば視聴可能

※PPVは「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」加入者が対象。「DAZN for docomo」契約アカウントは購入対象外となるため注意が必要。

ラスベガス決戦をリアルタイムで見届けるなら、事前の加入・PPV購入手続きを済ませておくことが不可欠となる。

