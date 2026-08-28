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【8/28(金)9:00から】AmazonスマイルSALE開催！注目セール品は売り切れ必至
Aoi Fujimiya

Amazonスマイルセールで安くなるApple製品は？iPhone・MacBook・Apple Watch・AirPodsのセール価格まとめ

AmazonスマイルセールでApple製品が安い！対象商品・割引率・セール価格を一覧で紹介。

8月28日(金)9:00～開催！
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Amazon

「AmazonスマイルSale」が開催！

8月28日(金)9:00～9月3日(木)23:59まで

注目セール品は売り切れ必至

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonスマイルセールでは、iPhoneやiPad、Apple Watch、AirPods、MacBookなど、Apple製品がセール対象となる場合がある。

【8/28(金)9:00から】「AmazonスマイルSALE開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

本記事では、Amazonスマイルセールで安くなるApple製品を紹介する。

Amazonスマイルセールで安くなるApple製品は？

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Amazonスマイルセールでは、AirPods Pro、MacBook Air、iPhone Air、Apple WatchなどのApple製品がセール対象となっている。

なかでも、iPhone 17／17 Pro用のMagSafe対応クリアケースは67%OFF、iPhone Airバンパーは54%OFFと大幅に値下げ。iPhone Air 1TBも22%OFFの192,700円となっている。

主なApple製品のセール対象商品は以下の通り。

商品

セール価格

割引率

Apple AirPods Pro 3

36,800円

14%OFF

Apple MacBook Air M5 13インチ 16GB／1TB

250,920円

10%OFF

Apple iPhone Air 1TB

192,700円

22%OFF

Apple Watch Series 11(GPSモデル) 46mm

65,800円

14%OFF

Apple MagSafe対応iPhone 17クリアケース

2,900円

67%OFF

Apple MagSafe対応iPhone 17 Proクリアケース

2,900円

67%OFF

Apple iPhone Airバンパー

3,240円

54%OFF

Apple Smart Cover(iPad Pro 10.5インチ用)

2,681円

24%OFF

Apple シリコンケース(iPhone 11 Pro Max用)

1,575円

15%OFF

【8/28(金)9:00から】「AmazonスマイルSALE開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Amazonスマイルセールの日程は？

次回の「AmazonスマイルSALE」は、2026年8月28日(金)9:00から9月3日(木)23:59まで開催される。

期間は約1週間となっており、セール対象商品の値下げに加え、ポイントアップキャンペーンなどもあわせて実施されるため、事前にエントリーや対象条件を確認しておきたい。

項目

内容

開催開始

2026年8月28日(金)9:00

開催終了

2026年9月3日(木)23:59

開催期間

7日間

【8/28(金)9:00から】「AmazonスマイルSALE開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Amazonスマイルセールのポイントアップキャンペーンは？還元率・条件まとめ

AmazonスマイルSALEでは、対象商品を合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じてポイント還元率が上乗せされるポイントアップキャンペーンが実施される。

プライム会員は最大+2.0%、Amazon Mastercardでの支払いは+3.0%、ブランドセレクション対象商品の購入では+7.0%が加算される。また、dアカウントとAmazonアカウントを連携し、期間中に合計10,000円(税込)以上購入すると+0.5%の還元も受けられる。

さらに、ドラッグストアやホーム用品、コスメ、ヘアケアなどの対象カテゴリー商品は+6.0%のポイントアップ対象となる。適用条件がそれぞれ異なるため、購入前にキャンペーンへのエントリーと対象商品の確認を済ませておきたい。

ポイントアップ条件

還元率

プライム会員

最大+2.0%

Amazon Mastercardで支払い

+3.0%

ブランドセレクション対象商品を購入

+7.0%

dアカウント連携＋合計10,000円(税込)以上購入

+0.5%

対象カテゴリー商品を購入

+6.0%

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