Amazonスマイルセールで安くなるApple製品は？iPhone・MacBook・Apple Watch・AirPodsのセール価格まとめ

Amazonスマイルセールでは、iPhoneやiPad、Apple Watch、AirPods、MacBookなど、Apple製品がセール対象となる場合がある。

本記事では、Amazonスマイルセールで安くなるApple製品を紹介する。

Amazonスマイルセールで安くなるApple製品は？

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Amazonスマイルセールでは、AirPods Pro、MacBook Air、iPhone Air、Apple WatchなどのApple製品がセール対象となっている。

なかでも、iPhone 17／17 Pro用のMagSafe対応クリアケースは67%OFF、iPhone Airバンパーは54%OFFと大幅に値下げ。iPhone Air 1TBも22%OFFの192,700円となっている。

主なApple製品のセール対象商品は以下の通り。

Amazonスマイルセールの日程は？

次回の「AmazonスマイルSALE」は、2026年8月28日(金)9:00から9月3日(木)23:59まで開催される。

期間は約1週間となっており、セール対象商品の値下げに加え、ポイントアップキャンペーンなどもあわせて実施されるため、事前にエントリーや対象条件を確認しておきたい。

項目 内容 開催開始 2026年8月28日(金)9:00 開催終了 2026年9月3日(木)23:59 開催期間 7日間

Amazonスマイルセールのポイントアップキャンペーンは？還元率・条件まとめ

AmazonスマイルSALEでは、対象商品を合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じてポイント還元率が上乗せされるポイントアップキャンペーンが実施される。

プライム会員は最大+2.0%、Amazon Mastercardでの支払いは+3.0%、ブランドセレクション対象商品の購入では+7.0%が加算される。また、dアカウントとAmazonアカウントを連携し、期間中に合計10,000円(税込)以上購入すると+0.5%の還元も受けられる。

さらに、ドラッグストアやホーム用品、コスメ、ヘアケアなどの対象カテゴリー商品は+6.0%のポイントアップ対象となる。適用条件がそれぞれ異なるため、購入前にキャンペーンへのエントリーと対象商品の確認を済ませておきたい。

ポイントアップ条件 還元率 プライム会員 最大+2.0% Amazon Mastercardで支払い +3.0% ブランドセレクション対象商品を購入 +7.0% dアカウント連携＋合計10,000円(税込)以上購入 +0.5% 対象カテゴリー商品を購入 +6.0%

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