Amazonプライム感謝祭2026では、電子書籍リーダーのKindle端末もセール価格で販売される。

本記事では、Amazonプライム感謝祭でお得になるKindle端末のセール価格を紹介する。

Amazonプライム感謝祭2026の開催日程は？

2026年Amazonプライム感謝祭の本セールは、10月16日(金)0:00～10月19日(月)23:59までの4日間にわたり開催される。今年のプライム感謝祭では、昨年の200万点以上から大幅に拡大し、400万点以上の商品が特別価格で販売される。

Amazonプライム会員限定のイベントとなるが、まだプライム会員でない場合でも、30日間無料体験を利用すればセールに参加可能だ。無料体験期間中も対象商品の割引購入やポイントアップキャンペーンなどを利用できる。

▶Amazonプライム感謝祭2026のセール対象商品・キャンペーン情報をチェック

Amazonプライム感謝祭でお得になるKindle製品を紹介

Amazonプライム感謝祭2026では、Kindle端末がセール価格で販売されている。

特に注目なのが、22%OFFとなっている「Kindle Scribe」と19%OFFの「Kindle Scribe Colorsoft」だ。いずれも2026年発売の新モデルで、「Kindle Scribe」は大画面での読書と手書きノート機能、「Kindle Scribe Colorsoft」はカラー表示とカラーでの書き込みに対応している点が特徴だ。

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通常価格：89,980円(税込)

割引価格： 69,980円(税込)

割引率： 22%OFF(20,000円引き)

Kindle Scribeは、11インチの反射防止ディスプレイと手書きノート機能を搭載した電子書籍リーダー。付属のプレミアムペンで、紙のノートに書くような感覚でメモやアイデアを書き込める。

2026年モデルは従来モデルより薄型・軽量化し、手書きやページめくりの速度も約40%向上。Google Driveなどのクラウドサービスとの連携にも対応しており、読書だけでなく仕事や勉強にも活用できる。

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通常価格：115,980円(税込)

割引価格： 93,980円(税込)

割引率： 19%OFF(22,000円引き)

Kindle Scribe Colorsoftは、Kindle Scribeシリーズで初めてカラーディスプレイを搭載した上位モデル。11インチの大画面で、カラーの漫画や雑誌、図解入りの書籍などを楽しめる。

付属のプレミアムペンでは10色のペンと5色のハイライターを使用でき、カラフルなノート作成や資料への書き込みが可能。64GBの大容量ストレージを備えており、読書に加えて手書きメモやイラスト制作にも活用したい人におすすめだ。

【セール対象のKindle端末一覧】

※価格はすべて税込。

※割引率の変更などにより、価格は変動する場合があります。実際の価格は商品ページよりご確認ください。

【最大18%還元！】Amazonプライム感謝祭2026のポイントアップキャンペーンは？

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2026年のAmazonプライム感謝祭をお得に利用するには、「ポイントアップキャンペーン＆大抽選会」へのエントリーを行おう。

エントリー期間は9月24日(木)14:00から10月19日(月)23:59まで。キャンペーンにエントリーのうえ、10月13日(火)0:00から10月19日(月)23:59までに合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じてAmazonポイントが追加還元される。

ポイント還元率は最大18%で、付与上限は10,000ポイント。プライム会員なら購入金額に応じて最大+2.0%、Amazon Mastercardでの支払いで最大3.0%(通常還元率を含む)、ブランドセレクション対象商品の購入で+7.0%、対象カテゴリー商品(ドラッグストア・ホーム用品)の購入で+6.0%となる。

さらに、キャンペーンにエントリーして合計10,000円(税込)以上購入すると、最大100,000ポイントが当たる大抽選会にも参加できる。抽選会への追加エントリーは不要だ。

ポイントアップ条件 還元率 プライム会員 10,000円以上：+1.0%

15,000円以上：+1.5%

20,000円以上：+2.0% Amazon Mastercardで支払い 最大3.0%(通常還元率を含む) ブランドセレクション対象商品を購入 +7.0% 対象カテゴリー商品を購入(ドラッグストア・ホーム用品) +6.0% 最大還元率 18.0%

※一部対象外商品あり。最大還元率の適用には複数条件の達成が必要。

▶Amazonプライム感謝祭2026のポイントアップキャンペーンにエントリー

Amazonプライム感謝祭2026の関連情報

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