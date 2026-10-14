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【10/13(火)0:00から】Amazonプライム感謝祭先行セール！注目セール品は売り切れ必至
Aoi Fujimiya

Amazonプライム感謝祭2026は何が安くなる？マストバイアイテム100選

Amazonプライム感謝祭2026は何が安くなる？おすすめ目玉商品・買うべきマストバイアイテム100選

先行セールは10月13日(火)0:00～開催！
amazon appreciate 2026

Amazon

Amazonプライム感謝祭」が開催！

先行セールは10月13日(火)0:00～10月15日(木)23:59まで

本セールは10月16日(金)0:00～10月19日(月)23:59まで

注目セール品は売り切れ必至

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonの大型セール「プライム感謝祭2026」が開催されている。

【10/13(火)0:00から】Amazonプライム感謝祭先行セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

本記事では、Amazonプライム感謝祭2026で安くなる商品を紹介する。

Amazonプライム感謝祭2026はいつからいつまで？

Amazonプライム感謝祭2026は、先行セールを含めると10月13日(火)から10月19日(月)まで開催される。

まず10月13日(火)0:00から15日(木)23:59までは先行セールが実施され、一部の商品が本セールに先駆けて特別価格で販売される。

その後、10月16日(金)0:00から19日(月)23:59まで本セールが行われ、400万点以上の商品がセール対象として登場する予定だ。

セール

開催期間

主な内容

先行セール

10月13日(火)0:00～10月15日(木)23:59

一部の商品を本セール前から割引価格で販売

プライム感謝祭 本セール

10月16日(金)0:00～10月19日(月)23:59

400万点以上の商品が特別価格で登場

先行セールから値下げされる商品もあるため、購入予定の商品が決まっている場合は、10月16日の本セール開始を待たずに価格をチェックしておくといい。

【10/13(火)0:00から】Amazonプライム感謝祭先行セール！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Amazonプライム感謝祭2026は何が安くなる？

食品・飲料

amazon appreciate dailyAmazon

Amazonプライム感謝祭2026では、飲料やコーヒー、米、プロテイン、チョコレートなど、日常的に購入する食品・飲料も幅広くセール対象となっている。

大容量商品やケース販売の商品も多いため、普段から購入している飲料や食品をまとめ買いしたい場合にもチェックしておきたい。

明治「チョコレート効果」34%OFF、ネスカフェ「ゴールドブレンド」31%OFF、UCC「ゴールドスペシャル」29%OFF、by Amazonのパックご飯28%OFFなど、20％を超える値引き商品も複数登場している。

商品

通常・過去価格

セール価格

割引率

明治 チョコレート効果 カカオ72% 大容量ボックス 1kg

6,210円

4,098円

34%OFF

UCC ゴールドスペシャル スペシャルブレンド コーヒー 粉 1000g

3,489円

2,490円

29%OFF

by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml×24本

1,380円

1,180円

14%OFF

by Amazon 炭酸水 レモン ラベルレス 500ml×24本

1,488円

1,413円

5%OFF

い・ろ・は・す 2L ラベルレス×8本

1,112円

890円

20%OFF

SAVAS MILK PROTEIN 脂肪0 ミルク風味 200ml×24本

3,647円

3,021円

17%OFF

UCC 職人の珈琲 ワンドリップコーヒー マイルドブレンド 100杯

3,594円

2,870円

20%OFF

by Amazon シーチキンマイルド フレーク 70g×12缶

1,663円

1,413円

15%OFF

アサヒ スーパードライ 350ml×24本

4,895円

4,398円

10%OFF

by Amazon パックご飯 国産米 200g×24個

4,555円

3,280円

28%OFF

by Amazon 千葉県産 コシヒカリ 無洗米 5kg 令和8年産

3,080円

2,770円

10%OFF

カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml×30本

3,272円

2,781円

15%OFF

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック 100本

2,379円

1,898円

20%OFF

ウィルキンソン タンサン ラベルレス 500ml×24本

2,291円

1,698円

26%OFF

サントリー天然水 ラベルレス 2L×9本

1,476円

1,108円

25%OFF

ネスカフェ ゴールドブレンド エコ＆システムパック 95g×2本

2,454円

1,696円

31%OFF

やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 650ml×24本

2,009円

1,655円

18%OFF

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Amazonデバイス

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Amazonデバイスでは、Fire TV StickやEchoシリーズを中心に40～50％台の割引商品も登場している。特にFire TV Stick 4K SelectとFire TV Stick 4Kは50％OFF、Echo Show 5は54％OFFとなっており、プライム感謝祭の中でも値引き幅の大きいカテゴリーとなっている。

商品

通常・過去価格

セール価格

割引率

Amazon Fire TV Stick 4K Select

7,980円

3,980円

50%OFF

Amazon Fire TV Stick 4K

11,980円

5,980円

50%OFF

Amazon Fire TV Stick 4K Plus＋Amazon Fire TV Soundbar Plus

32,780円

25,780円

21%OFF

Amazon Kindle 16GB 広告なし

19,980円

16,980円

15%OFF

Amazon Echo Show 5 第3世代

12,980円

5,980円

54%OFF

Amazon Echo Spot 2024年モデル

11,480円

6,980円

39%OFF

Amazon Kindle Colorsoft 16GB

39,980円

29,980円

25%OFF

Amazon Echo Dot Max 2025年モデル

14,980円

8,980円

40%OFF

Amazon Echo Show 8 2025年モデル

34,980円

23,980円

31%OFF

Amazon Kindle Scribe Colorsoft 64GB

115,980円

93,980円

19%OFF

Amazon Kindle Scribe 32GB

89,980円

69,980円

22%OFF

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Apple製品

Amazonプライム感謝祭2026では、AirPods ProやApple Watch、iPad AirなどのApple製品もセール対象となっている。

Apple製品は大幅な値下げが行われる機会が限られるため、購入を検討しているモデルが対象になっている場合は価格を確認しておきたい。

商品

通常・参考価格

セール価格

割引率

Apple AirPods Pro 3

42,800円

36,800円

14%OFF

Apple Watch Series 11 GPSモデル 46mm

76,800円

64,900円

15%OFF

Apple 11インチ iPad Air（M4）256GB

146,801円

133,800円

9%OFF

Apple Leather Sleeve MagSafe（iPhone 12 Pro Max用）

2,390円

1,915円

20%OFF

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家電・生活家電

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特にECOVACSのロボット掃除機は64％OFF、Dyson Micro Plusは49％OFF、ブラウンの電気シェーバーは46％OFFとなっており、値引き幅の大きい商品も目立つ。家電では、掃除機やロボット掃除機の値引き率が特に高く、ECOVACS DEEBOT T50S OMNIは参考価格109,800円から39,800円、Dyson Micro Plusは78,870円から39,900円まで値下げされている。

また、デロンギの全自動コーヒーマシンや東芝のオーブンレンジ、空気清浄機、除湿機など、生活家電の買い替えを検討している人向けの商品もセール対象となっている。

商品

通常・参考価格

セール価格

割引率

Dyson V12 Detect Slim Absolute

77,800円

59,900円

23%OFF

ECOVACS DEEBOT T50S OMNI

109,800円

39,800円

64%OFF

シャープ 衣類乾燥除湿機 CV-TH150-W

52,800円

38,800円

27%OFF

Anker Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10

29,990円

24,990円

17%OFF

Airdog X5D

167,200円

150,480円

10%OFF

COSORI スマートノンフライヤー

16,980円

14,400円

15%OFF

Dyson Micro Plus

78,870円

39,900円

49%OFF

シャープ 空気清浄機 KC-S50W-W

24,980円

20,980円

16%OFF

Airdog X5D マットブラック

172,700円

155,430円

10%OFF

デロンギ マグニフィカ スタート ECAM22062B

128,000円

84,800円

34%OFF

VAKUEN プレミアム真空保存容器 4.0L

6,399円

4,799円

25%OFF

ブラウン 電気シェーバー シリーズ5 52-M1200s

15,800円

8,500円

46%OFF

TOSHIBA 石窯ドーム ER-D70A(W)

31,800円

26,500円

17%OFF

オムロン 上腕式血圧計 HCR-7104

5,980円

4,730円

21%OFF

タニタ 体組成計 BC-768

11,000円

6,610円

40%OFF

COMFEE' エアコン 6畳 2026年モデル

45,800円

40,850円

11%OFF

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コスメ・美容・ヘアケア

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コスメ・美容関連では、BIOHEAL BOHのクリームが29％OFF、YOLUとDoveが28％OFF、VT COSMETICSが27％OFF、BOTANISTやOBgEなどが25％OFFとなっている。

シャンプーやボディウォッシュ、クレンジングなど継続して使用する商品も多いため、普段使っているブランドが対象になっている場合はまとめ買いも検討しやすい。

商品

通常・参考価格

セール価格

割引率

VTCOSMETICS AZケアマスク

2,640円

1,927円

27%OFF

YOLU メロウナイトリペア シャンプー・トリートメント 大容量詰め替えセット

7,200円

5,220円

28%OFF

アテニア スキンクリア クレンズ オイル 350mL

3,960円

3,564円

10%OFF

アロベビー ミルクローション 150ml

2,640円

2,303円

13%OFF

Dove ボディウォッシュ シアバター＆バニラ 2.8kg

2,293円

1,647円

28%OFF

キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ 800ml×2個＋除菌シート

1,150円

919円

20%OFF

BIOHEAL BOH プロバイオダーム 3Dリフティングクリーム 50mL×2個

5,940円

4,217円

29%OFF

BOTANIST シャンプー・トリートメント 大容量詰め替えセット スカルプクレンズ

7,260円

5,445円

25%OFF

パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム 75g

2,970円

2,376円

20%OFF

Neutrogena ディープモイスチャー ボディミルク 450ml

1,145円

1,010円

12%OFF

OBgE ナチュラルカバーファンデーション PRO #3 サンド

3,980円

2,985円

25%OFF

FANCL マイルドクレンジングオイル 120mL＋詰め替え2袋

5,410円

4,598円

15%OFF

Lashaddict アイラッシュ コンディショニング セラム アドバンス 5ml

11,000円

9,350円

15%OFF

ビオレu 泡ハンドソープ 詰め替え用 1.52L

1,298円

983円

24%OFF

ANUA PDRN ヒアルロン酸カプセル100 セラム 1ml×10本

2,800円

2,485円

11%OFF

ビオルチア アイラッシュセラム 6mL

3,980円

2,980円

25%OFF

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ファッション・シューズ・バッグ

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adidasのジャージは56％OFF、アディダスのスニーカーは44％OFF、Under ArmourのロングスリーブTシャツは44％OFFとなっており、ウェアやシューズを中心に値引き幅の大きい商品も見られる。ファッション関連では、adidasのジャージが参考価格7,150円から3,157円の56％OFF、アディダスのアドバンコートが44％OFF、HanesのBEEFY-Tが40％OFFとなっている。

シューズだけでなく、リカバリーウェアやビジネスシャツ、旅行用リュック、スーツケースなども対象となっているため、衣類から旅行用品までまとめてチェックできる。

商品

通常・参考価格

セール価格

割引率

ニューバランス レディース 327

13,970円

11,642円

17%OFF

TEXCY LUXE メンズ TU-7774 ビジネスシューズ

8,800円

5,980円

32%OFF

adidas ジャージ トラックTP レディース

7,150円

3,157円

56%OFF

TENTIAL BAKUNE Dry Women's 上下セット

24,860円

22,374円

10%OFF

adidas アドバンコート LIT48 EOT69

7,150円

3,978円

44%OFF

TENTIAL BAKUNE スウェット メンズ 上下セット

26,840円

24,156円

10%OFF

Hanes BEEFY-T 半袖Tシャツ 2枚組

4,620円

2,772円

40%OFF

瞬足 キッズスニーカー

4,730円

3,618円

24%OFF

new balance キッズ Y996／YV996

7,590円

4,809円

37%OFF

ニューバランス ミッドレングス3Pソックス

1,430円

898円

37%OFF

i-shirt 完全ノーアイロン 長袖ワイシャツ

5,610円

3,980円

29%OFF

tomtoc 旅行リュック 40L

10,790円

7,655円

29%OFF

EXCITECH Biz スーツケース Sサイズ

11,900円

7,490円

37%OFF

コールマン ウォーカー15

5,830円

4,170円

28%OFF

Under Armour UA Tech 2.0 ロングスリーブ メンズ

3,850円

2,174円

44%OFF

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ペット用品・ペットフード

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ペット用品では、かさばりやすい猫砂やペットシーツ、大容量のペットフードなどもまとめて値下げされている。特にアイリスオーヤマのペットシーツは参考価格5,793円から2,816円の51％OFFとなっており、今回のラインナップの中でも割引率が高い。

フード類ではカルカンやシーバ、ピュリナワン、ヒルズなども対象となっている。なお、療法食はペットの状態に応じて使用する商品となるため、必要に応じて獣医師の指導を確認したうえで選びたい。

毎日使用する消耗品や大容量の商品も多く、アイリスオーヤマのペットシーツは51％OFF、Amazonベーシックのペットシーツは30％OFF、カルカンのウェットフードは28％OFFとなっている。

商品

通常・参考価格

セール価格

割引率

ライオン ニオイをとる砂 5.5L×4袋

3,600円

3,060円

15%OFF

アイリスオーヤマ ペットシーツ 厚型 ワイド 200枚

5,793円

2,816円

51%OFF

カルカン パウチ やわらかパテ 成猫用 60g×36袋

3,670円

2,633円

28%OFF

ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌チップ 4.5L×4個

5,932円

4,499円

24%OFF

ピュリナワン 避妊・去勢した猫の体重ケア サーモン＆ツナ

4,999円

4,589円

8%OFF

ペットアンドミー ペットシーツ W消臭 厚型スーパー 100枚

4,598円

3,998円

13%OFF

ヒルズ サイエンスダイエット 成犬用 小粒 チキン 12kg

9,900円

8,818円

11%OFF

Amazonベーシック ペットシーツ 厚型 ワイド 84枚

4,083円

2,876円

30%OFF

デオトイレ 消臭・抗菌サンド 18L

7,248円

6,160円

15%OFF

シーバ デュオ 香りのまぐろセレクション 200g×12箱

4,790円

3,576円

25%OFF

Figaro CIAOちゅ～る 贅沢バラエティ 14g×75本

2,998円

2,698円

10%OFF

ヒルズ サイエンスダイエット 大型犬用 成犬 大粒 チキン 12kg

10,069円

8,818円

12%OFF

ヒルズ プリスクリプションダイエット 腸内バイオーム 小粒 チキン 3kg

9,461円

7,719円

18%OFF

Figaro CIAOちゅ～る かつお節ミックス味 14g×45本

2,076円

1,761円

15%OFF

Figaro CIAOちゅ～る まぐろバラエティ 14g×75本

2,998円

2,698円

10%OFF

ネオ・ルーライフ ネオシーツ カーボンDX レギュラー 352枚

7,055円

5,644円

20%OFF

デオシート しっかり超吸収 レギュラー 336枚

6,736円

5,390円

20%OFF

モンプチ クリスピーキッス 特大バラエティパック 672g

3,181円

2,719円

15%OFF

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