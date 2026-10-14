Amazonプライム感謝祭2026は何が安くなる？マストバイアイテム100選

Amazonの大型セール「プライム感謝祭2026」が開催されている。

本記事では、Amazonプライム感謝祭2026で安くなる商品を紹介する。

Amazonプライム感謝祭2026はいつからいつまで？

Amazonプライム感謝祭2026は、先行セールを含めると10月13日(火)から10月19日(月)まで開催される。

まず10月13日(火)0:00から15日(木)23:59までは先行セールが実施され、一部の商品が本セールに先駆けて特別価格で販売される。

その後、10月16日(金)0:00から19日(月)23:59まで本セールが行われ、400万点以上の商品がセール対象として登場する予定だ。

セール 開催期間 主な内容 先行セール 10月13日(火)0:00～10月15日(木)23:59 一部の商品を本セール前から割引価格で販売 プライム感謝祭 本セール 10月16日(金)0:00～10月19日(月)23:59 400万点以上の商品が特別価格で登場

先行セールから値下げされる商品もあるため、購入予定の商品が決まっている場合は、10月16日の本セール開始を待たずに価格をチェックしておくといい。

Amazonプライム感謝祭2026は何が安くなる？

食品・飲料

Amazon

Amazonプライム感謝祭2026では、飲料やコーヒー、米、プロテイン、チョコレートなど、日常的に購入する食品・飲料も幅広くセール対象となっている。

大容量商品やケース販売の商品も多いため、普段から購入している飲料や食品をまとめ買いしたい場合にもチェックしておきたい。

明治「チョコレート効果」34%OFF、ネスカフェ「ゴールドブレンド」31%OFF、UCC「ゴールドスペシャル」29%OFF、by Amazonのパックご飯28%OFFなど、20％を超える値引き商品も複数登場している。

Amazonデバイス

Amazon

Amazonデバイスでは、Fire TV StickやEchoシリーズを中心に40～50％台の割引商品も登場している。特にFire TV Stick 4K SelectとFire TV Stick 4Kは50％OFF、Echo Show 5は54％OFFとなっており、プライム感謝祭の中でも値引き幅の大きいカテゴリーとなっている。

Apple製品

Amazonプライム感謝祭2026では、AirPods ProやApple Watch、iPad AirなどのApple製品もセール対象となっている。

Apple製品は大幅な値下げが行われる機会が限られるため、購入を検討しているモデルが対象になっている場合は価格を確認しておきたい。

家電・生活家電

Amazon

特にECOVACSのロボット掃除機は64％OFF、Dyson Micro Plusは49％OFF、ブラウンの電気シェーバーは46％OFFとなっており、値引き幅の大きい商品も目立つ。家電では、掃除機やロボット掃除機の値引き率が特に高く、ECOVACS DEEBOT T50S OMNIは参考価格109,800円から39,800円、Dyson Micro Plusは78,870円から39,900円まで値下げされている。

また、デロンギの全自動コーヒーマシンや東芝のオーブンレンジ、空気清浄機、除湿機など、生活家電の買い替えを検討している人向けの商品もセール対象となっている。

コスメ・美容・ヘアケア

Amazon

コスメ・美容関連では、BIOHEAL BOHのクリームが29％OFF、YOLUとDoveが28％OFF、VT COSMETICSが27％OFF、BOTANISTやOBgEなどが25％OFFとなっている。

シャンプーやボディウォッシュ、クレンジングなど継続して使用する商品も多いため、普段使っているブランドが対象になっている場合はまとめ買いも検討しやすい。

ファッション・シューズ・バッグ

Amazon

adidasのジャージは56％OFF、アディダスのスニーカーは44％OFF、Under ArmourのロングスリーブTシャツは44％OFFとなっており、ウェアやシューズを中心に値引き幅の大きい商品も見られる。ファッション関連では、adidasのジャージが参考価格7,150円から3,157円の56％OFF、アディダスのアドバンコートが44％OFF、HanesのBEEFY-Tが40％OFFとなっている。

シューズだけでなく、リカバリーウェアやビジネスシャツ、旅行用リュック、スーツケースなども対象となっているため、衣類から旅行用品までまとめてチェックできる。

ペット用品・ペットフード

Amazon

ペット用品では、かさばりやすい猫砂やペットシーツ、大容量のペットフードなどもまとめて値下げされている。特にアイリスオーヤマのペットシーツは参考価格5,793円から2,816円の51％OFFとなっており、今回のラインナップの中でも割引率が高い。

フード類ではカルカンやシーバ、ピュリナワン、ヒルズなども対象となっている。なお、療法食はペットの状態に応じて使用する商品となるため、必要に応じて獣医師の指導を確認したうえで選びたい。

毎日使用する消耗品や大容量の商品も多く、アイリスオーヤマのペットシーツは51％OFF、Amazonベーシックのペットシーツは30％OFF、カルカンのウェットフードは28％OFFとなっている。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。