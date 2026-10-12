Amazonの大型セール「プライム感謝祭2026」が、10月13日(火)の先行セールから実施される。

本記事では、Amazonプライム感謝祭のセール・キャンペーンの内容や参加条件を紹介する。

Amazonプライム感謝祭は会員登録なしで参加できる？

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Amazonプライム感謝祭2026は、Amazonプライム会員限定のセールイベントだ。通常のAmazonアカウントを持っているだけでは、プライム会員限定のセール価格で商品を購入することはできない。

ただし、Amazonプライムの30日間無料体験中でもセールに参加可能。初めてプライム会員に登録する場合は、無料体験を利用することで会費をかけずにプライム感謝祭の対象商品を購入できる。

会員状況 セール参加 Amazonプライム会員 ○ Amazonプライム30日間無料体験 ○ Prime Student会員・無料体験中 ○ Amazonプライム非会員 ×

※プライム非会員でもAmazonの通常商品は購入可能。プライム感謝祭の会員限定価格は対象外。

Amazonプライム感謝祭2026の開催期間

2026年のAmazonプライム感謝祭は、10月16日(金)0:00から10月19日(月)23:59までの4日間にわたり開催される。

本セールに先駆けて、10月13日(火)0:00から15日(木)23:59までは先行セールを実施。2026年は昨年の200万点以上から対象商品が拡大し、400万点以上の商品が特別価格で販売される。

セール 開催期間 先行セール 10月13日(火)0:00～15日(木)23:59 プライム感謝祭 本セール 10月16日(金)0:00～19日(月)23:59

Amazonプライム感謝祭に無料で参加する方法は？

Amazonプライム感謝祭は、『Amazonプライム』の30日間無料体験期間中にも参加することが可能だ。

Amazonプライムは月額600円(税込)、年間プランでは5,900円(税込)の有料会員サービスだが、初回登録の場合は30日間の無料体験を利用できる。

なお、無料期間内に解約すれば会費は発生しない。ただし、キャンペーンによっては後日のポイント付与期間中にプライム会員に登録している必要があるなどの条件があるため、解約する場合は各種規約や条件を確認することをおすすめする。

Amazonプライム30日間無料体験の登録方法

Amazonプライムの無料体験登録手順は以下の通り。

Amazonプライムの登録ページ にアクセス Amazonアカウントでログイン。アカウントがない場合は新規作成 「30日間の無料体験を始める」を選択 支払い方法など必要情報を入力 登録完了後、 Amazonプライム感謝祭のセール会場 から対象商品を購入

※30日間の無料体験終了後は、選択した有料プランで自動更新。

※無料体験の対象者には登録画面で案内が表示される。過去の利用状況などによっては無料体験を利用できない場合あり。

Amazonプライム感謝祭のポイントアップキャンペーン参加条件は？

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Amazonプライム感謝祭2026では、セール期間中の購入金額に応じてAmazonポイントが還元される「ポイントアップキャンペーン＆大抽選会」も開催される。

2026年9月24日(木)14:00～10月19日(月)23:59のエントリー期間中にキャンペーンにエントリーしたうえで、10月13日(火)0:00～19日(月)23:59のお買い物期間中に合計10,000円(税込)以上の買い物をすると、対象商品・支払い方法などの条件に応じて追加ポイントが還元される。

プライム会員はポイント還元率がアップするため、30日間無料体験を利用してセールに参加する場合も、ポイントアップキャンペーンへのエントリーを済ませておきたい。

エントリー期間：9月24日(木)14:00～10月19日(月)23:59

購入対象期間：10月13日(火)0:00～10月19日(月)23:59

購入条件：期間中に合計10,000円(税込)以上

ポイント還元：条件に応じて追加還元で最大18％（上限10,000ポイント）

大抽選会：条件達成者を対象に最大100,000ポイントが当たる抽選を実施

※一部対象外商品あり。還元率は会員状況・支払い方法・購入商品などによって異なる。

【ポイント還元率アップ詳細】

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Amazonプライム感謝祭2026のポイントアップキャンペーンでは、条件を満たすことで最大18％のポイント還元を受けられる。

ポイント還元率は、プライム会員なら購入金額に応じて最大+2.0％、Amazon Mastercardでのお買い物で最大3.0％（通常還元率を含む）。さらに、ブランドセレクション対象商品(対象ブランドはこちら)の購入で+7.0％、対象カテゴリー商品（ドラッグストア・ホーム用品）の購入で+6.0％が適用される。

ポイントアップ条件 還元率 プライム会員 10,000円以上：+1.0％

15,000円以上：+1.5％

20,000円以上：+2.0％ Amazon Mastercardで支払い 最大3.0％（通常還元率を含む） ブランドセレクション対象商品 +7.0％ 対象カテゴリー商品（ドラッグストア・ホーム用品） +6.0％ 最大還元率 18.0％

※対象カテゴリーは家電を除く。一部商品は対象外。

最大18％の還元を受けるには、20,000円(税込)以上の購入に加え、Amazon Mastercardでの支払い、ブランドセレクション・対象カテゴリー商品の購入などの条件を満たす必要がある。

▶Amazonプライム感謝祭2026のポイントアップキャンペーン・対象商品を確認する

Amazonプライム会員の特典一覧

Amazonプライムでは、プライム感謝祭などの会員限定セールに加えて、配送や動画配信、音楽、電子書籍などの特典も利用できる。

Amazonプライム感謝祭2026の関連情報

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