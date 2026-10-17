Amazonプライム感謝祭2026では、Apple製品のiPadもセール価格で販売される。

本記事では、Amazonプライム感謝祭でお得になるiPadのセール価格を紹介する。

Amazonプライム感謝祭2026の開催日程は？

2026年Amazonプライム感謝祭の本セールは、10月16日(金)0:00～10月19日(月)23:59までの4日間にわたり開催される。今年のプライム感謝祭では、昨年の200万点以上から大幅に拡大し、400万点以上の商品が特別価格で販売される。

Amazonプライム会員限定のイベントとなるが、まだプライム会員でない場合でも、30日間無料体験を利用すればセールに参加可能だ。無料体験期間中も対象商品の割引購入やポイントアップキャンペーンなどを利用できる。

▶Amazonプライム感謝祭2026のセール対象商品・キャンペーン情報をチェック

Amazonプライム感謝祭で安くなるiPadは？

Amazonプライム感謝祭2026では、iPadがセール価格で販売されている。

特に注目なのが、10%OFFとなっている「11インチiPad Air(M4) 128GB」と9%OFFの「11インチiPad Air(M4) 256GB」だ。いずれも高性能なM4チップや11インチLiquid Retinaディスプレイを搭載しており、カラーもスターライト、スペースグレイ、パープル、ブルーなどから選べる。

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参考価格：129,800円(税込)

割引価格： 116,800円(税込)

割引率： 10%OFF(13,000円引き)

11インチiPad Air(M4)は、2026年3月に登場したAppleのタブレット端末。高性能なM4チップとLiquid Retinaディスプレイを搭載し、動画視聴やゲーム、写真編集など幅広い用途に対応する。

Apple N1チップによるWi-Fi 7に対応するほか、12MPのフロント・バックカメラ、Touch IDも搭載。Apple Pencil Proも使用できるため、日常使いから仕事、勉強まで幅広く活用できる。

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参考価格：146,801円(税込)

割引価格： 133,800円(税込)

割引率： 9%OFF(13,001円引き)

11インチiPad Air(M4)の256GBモデルは、128GBモデルの2倍となるストレージ容量を備えたモデル。写真や動画、ゲームアプリなどを多く保存したい人におすすめだ。

M4チップによる高速処理やApple Pencil Proへの対応など、基本性能は128GBモデルと共通。大容量のファイルを扱う場合や、長期間の使用を考えている場合にも適した1台となっている。

【セール対象のiPad一覧】

※価格はすべて税込。

※割引率の変更などにより、価格は変動する場合があります。実際の価格は商品ページよりご確認ください。

【最大18%還元！】Amazonプライム感謝祭2026のポイントアップキャンペーンは？

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2026年のAmazonプライム感謝祭をお得に利用するには、「ポイントアップキャンペーン＆大抽選会」へのエントリーを行おう。

エントリー期間は9月24日(木)14:00から10月19日(月)23:59まで。キャンペーンにエントリーのうえ、10月13日(火)0:00から10月19日(月)23:59までに合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じてAmazonポイントが追加還元される。

ポイント還元率は最大18%で、付与上限は10,000ポイント。プライム会員なら購入金額に応じて最大+2.0%、Amazon Mastercardでの支払いで最大3.0%(通常還元率を含む)、ブランドセレクション対象商品の購入で+7.0%、対象カテゴリー商品(ドラッグストア・ホーム用品)の購入で+6.0%となる。

さらに、キャンペーンにエントリーして合計10,000円(税込)以上購入すると、最大100,000ポイントが当たる大抽選会にも参加できる。抽選会への追加エントリーは不要だ。

ポイントアップ条件 還元率 プライム会員 10,000円以上：+1.0%

15,000円以上：+1.5%

20,000円以上：+2.0% Amazon Mastercardで支払い 最大3.0%(通常還元率を含む) ブランドセレクション対象商品を購入 +7.0% 対象カテゴリー商品を購入(ドラッグストア・ホーム用品) +6.0% 最大還元率 18.0%

※一部対象外商品あり。最大還元率の適用には複数条件の達成が必要。

▶Amazonプライム感謝祭2026のポイントアップキャンペーンにエントリー

Amazonプライム感謝祭2026の関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。