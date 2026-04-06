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Amazon新生活セールFinalは3/31(火)～！注目のセール品をチェック
Aoi Fujimiya

【Amazon新生活セールFINAL】今日の売れ筋商品ランキング｜4月6日更新

4月6日の売れ筋ランキング｜Amazon新生活セールFINALで売れている商品は？家電・ガジェット・日用品・食品まで紹介。

3/31(火)～4/6(月)まで開催

Amazon

Amazon新生活セールFinal2026

セールは2026年4月6日(月)まで開催！

人気商品は売り切れ必至！今すぐ割引価格をチェック

Amazon新生活セール2026

注目アイテムが大幅値下げ

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『Amazon新生活セールFINAL』が開催され、家電や日用品、ガジェットなど幅広いカテゴリで大幅な値引きが実施されている。期間中は人気商品が次々と売り切れる傾向にあり、いま何が売れているのかを把握することが重要となる。

Amazon新生活セールFinal2026は3/31(火)～4/6(月)まで開催！セール対象品をチェック

本記事では、Amazon新生活セールFINALの売れ筋ランキングについて紹介する。

4月6日(月)の売れ筋商品ランキング｜Amazon新生活セールFINAL

『Amazon新生活セールFINAL』が終盤戦に突入し、4月3日(金)時点でも高い売れ行きを記録する商品が続出している。特にガジェットや日用品、食品・消耗品といった“生活直結型アイテム”がランキング上位を占めており、実用性と価格のバランスを重視した購買動向が顕著に表れている。

注目は『Fire TV Stick 4K』。動画配信サービスを大画面で楽しめる定番デバイスであり、大幅割引の影響もあって安定した人気を維持している。また、ポータブル電源で知られるJackery製品もランクインしており、防災・アウトドア需要の高さがうかがえる。

日用品カテゴリでは、クリアレックスやアリエールといった消耗品が上位に入り、まとめ買い需要が加速。さらに、ザバスのホエイプロテインや炭酸水など、健康志向・日常使いを意識した商品もランキングに名を連ねている。

そのほか、タオルセットや収納用品、コンタクトレンズといった新生活シーズン特有の需要も反映されており、セール終盤に向けて“今すぐ必要なもの”が売れ筋の中心となっている点も特徴だ。

在庫状況や価格は随時変動するため、気になる商品は早めのチェックが重要となる。セール終了直前にかけて、さらに値下げや在庫切れが進む可能性もあり、ランキングの動向から目が離せない状況が続いている。

4月6日(月)の売れ筋商品ランキング

3 amazon newlife 20260403い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水 2 amazon newlife 20260403Jackery (ジャクリ) ポータブル電源 1000 New 100 Air 100W ソーラーパネル 1枚 2点セット 業界トップの軽さとコンパクトボディ 60分でフル充電 定格出力1500W 瞬間最大3000W 停電 防災 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応 4 amazon newlife 20260403ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏ 明治【Amazon.co.jp限定】
1 amazon pro amazon-new-life-final-sale-2026【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー 5 amazon newlife 20260403クレオワンデーUVモイスト 30枚 1箱 （1日使い捨て コンタクトレンズ ）【高含水】【BC】8.7 【PWR】-4.00 高含水 うるおい UVカット フィット感 6 amazon newlife 20260403チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg
7 amazon newlife 20260403by Amazon ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト 8 amazon newlife 20260403タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 バスタオル チャコールグレー 4枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology 10 amazon newlife 20260403サトウのごはん 新潟県産コシヒカリ 200g X 20
13 amazon newlife 20260403【第2類医薬品】アレジオン20 48錠 11 amazon newlife 20260403VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク) 12 amazon newlife 20260403スーパードライ アサヒ ビール 350ml×24本 辛口
9 amazon newlife 20260403アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し＆スポーツ 漂白剤つけ置き級の消臭力 詰め替え 100個 [大容量] 14 amazon newlife 20260403【Amazon.co.jp限定】 【精米】 千葉県産 無洗米 ふさこがね 5kg 16 amazon newlife 20260403カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】
15 amazon newlife 20260403ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】 17 amazon newlife 20260403Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station ダークグレー ポータブル電源 2048Wh 99分満充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力2000W TOUモード節電 停電時自動切り替え機能 アプリ操作 拡張対応5120Wh 停電対策 災害用電源 防災 家庭用 アウトドア キャンプ 車中泊 DIY 18 amazon newlife 20260403Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック
21 amazon newlife 20260403Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、チャコール 20 amazon newlife 20260403ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極 22 amazon newlife 20260403UCC 職人の珈琲 ドリップコーヒー 深いコクのスペシャルブレンド 100杯
19 amazon newlife 20260403Jackery (ジャクリ) ポータブル電源 2000 New 200W ソーラーパネル 1枚 2点セット 2042Wh 業界トップの軽さとコンパクトボディ 1.7時間満充電 リン酸鉄 長寿命 バッテリー 定格出力2200W 瞬間最大4400W 家庭用 アウトドア用 防災 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応 23 amazon newlife 20260403De'Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン マグニフィカS ECAM22112W コーヒーメーカー エスプレッソマシン アイスコーヒー 全2メニュー カフェジャポーネ搭載 豆から挽きたて 簡単お手入れ 手動ミルクフロッサー [ホワイト] デロンギファミリー登録で3年保証 24 amazon newlife 20260403さらさ【大容量】洗濯洗剤 液体 無添加 植物由来の厳選成分配合 ほのかでやさしい柑橘系の香り 詰め替え1900g
25 amazon newlife 20260403Bold ボールド ジェルボール 4in1 華やかおひさまとプレミアムブロッサムの香り 詰め替え 100個 [大容量] 26 amazon newlife 20260403Anker Eufy Clean (ユーフィクリーン) X8 Pro with Self-Empty Station (ロボット掃除機)【4000Pa×2吸引力/自動ゴミ収集ステーション/毛絡み除去システム/アプリ操作】 28 amazon newlife 20260403アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100ｇ
27 amazon newlife 20260403【Amazon.co.jp 限定】Western Digital ウエスタンデジタル WD Red Plus 内蔵 HDD 8TB CMR 3.5インチ SATA 5400rpm キャッシュ64MB NAS メーカー保証3年 WD80EFPX-AJP エコパッケージ 【国内正規取扱代理店】 29 amazon newlife 20260403サントリー 天然水 ラベルレス ナチュラルミネラルウォーター 550ml×24本 まとめ売り実施中 30 amazon newlife 20260403SALONIA サロニア スピーディーイオン ドライヤー 大風量 速乾 軽量 マイナスイオン ヘアドライヤー SL-013AB ブラック【Amazon.co.jp限定】
33 amazon newlife 20260403サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml 缶 24本 ビール ケース買い 32 amazon newlife 20260403ライオン 猫砂 ニオイをとる砂 5.5Lx4袋 鉱物タイプ 無香料 全自動猫トイレ対応 LION PET 34 amazon newlife 20260403シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad 2 4GB+128GB ラベンダーパープル wi-fiモデル 2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー 高性能チップHelio G100-Ultra 2TBまでmicroSDカード拡張 Xiaomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版
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【ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品】

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Amazon新生活セールFinal2026は3/31(火)～4/6(月)まで開催！セール対象品をチェック

Amazon新生活セールFinal2026の開催スケジュールまとめ

2026年の「Amazon新生活セールFinal」は、3月31日(火)から4月6日(月)までの約1週間にわたって開催される。セールは前半の先行フェーズと後半の本セールに分かれているが、いずれも同一条件で割引やキャンペーンが適用される点が特徴だ。

期間中はタイムセールや数量限定商品に加え、ポイント還元施策も同時に実施。商品ラインナップは随時更新されるため、早い段階からチェックしておくことで人気商品の在庫切れを回避しやすくなる。

区分日程内容
開催期間2026年3月31日(火)0:00〜4月6日(月)23:59セール全体の実施期間
先行セール2026年3月31日(火)〜4月2日(木)本セールと同条件で一部商品が先行割引
本セール2026年4月3日(金)〜4月6日(月)全体商品が対象となる本番期間

Amazon新生活セールFinal2026は3/31(火)～4/6(月)まで開催！セール対象品をチェック

Amazon新生活セールFinal2026のキャンペーン内容

2026年の「Amazon新生活セールFinal」では、単なる割引だけでなく複数の特典施策が同時展開されている点が特徴だ。ポイント付与や抽選キャンペーンを組み合わせることで、実質的な負担額を抑えた買い物が可能となる。

中でも注目されるのが、税込10,000円以上の購入を条件とした最大14%のポイント還元キャンペーン。プライム会員の利用や特定の決済方法、対象商品の購入などを満たすことで、還元率が段階的に引き上げられる仕組みとなっている。

さらに、条件達成者を対象とした抽選型の特典や、期間限定の割引施策、電子書籍のセールなども同時に展開。キャンペーンによっては事前エントリーが必要となるケースもあるため、利用前の確認が重要となる。

こうした施策を最大限活用するには、各条件を把握したうえで複数の特典を組み合わせて利用することが鍵となる。

キャンペーン内容
ポイントアップキャンペーン最大14%(上限5,000ポイント)還元
大抽選会最大100,000ポイントが当たる(要エントリー)
24時間限定セール4月4日〜6日に日替わりで実施
Kindle本セール最大70%オフ(4月6日まで)
紙書籍まとめ買い最大10%ポイント還元(上限1,500ポイント)
Kindle Unlimited3ヶ月99円などの特別プラン
新生活クーポン対象商品に割引適用
d曜日キャンペーンd払いでポイント還元率アップ
Amazon Music Unlimited3ヶ月無料などの特典

Amazon新生活セールFinal2026は3/31(火)～4/6(月)まで開催！セール対象品をチェック

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