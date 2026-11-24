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Amazonの年末最後の大型セール「Amazonブラックフライデー2026」が、開催される。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026の開催日程やポイント還元キャンペーンについて紹介する。

Amazonブラックフライデー2026はいつからいつまで？

Amazonブラックフライデー2026は、2026年11月30日(月)0:00から12月7日(月)23:59までの8日間で開催される。

今年は前年を大きく上回る400万点以上の商品がセール対象となり、家電やガジェット、食品、日用品、ファッションなど幅広いジャンルの商品が特別価格で登場する。

項目 開催日程 先行セール 2026年11月27日(金)0:00～11月29日(日)23:59 本セール 2026年11月30日(月)0:00～12月7日(月)23:59 合計開催期間 11日間 セール対象商品 400万点以上

先行セールは11月27日(金)からスタート

Amazonブラックフライデー2026の先行セールは、11月27日(金)0:00から11月29日(日)23:59までの3日間にわたって開催される。

本セールに先駆けて、家電や日用品、食品、人気ブランドの商品などが特別価格で販売される。

また、先行セール期間中の購入もポイントアップキャンペーンの対象となるため、気になる商品は早めにチェックしておきたい。

Amazonブラックフライデー2026の攻略方法

Amazonブラックフライデー2026では、商品の割引に加えてポイントアップキャンペーンや各種特典が用意されている。

セール開始前にキャンペーンの参加条件を確認し、エントリーや会員登録を済ませておくことで、よりお得に買い物できる。

【1】Amazonプライム会員に登録する

Amazonブラックフライデーはプライム会員以外も参加できるが、プライム会員であれば配送特典やポイントアップなどのメリットがある。

プライム会員は、対象商品の配送料が無料になるほか、お急ぎ便やお届け日時指定便なども追加料金なしで利用できる。

また、ブラックフライデー期間中にはプライム会員向けのスタンプラリーも開催されるため、セール前に登録しておくのがおすすめだ。

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【2】ポイントアップキャンペーンにエントリーする

Amazonブラックフライデー2026では、合計10,000円(税込)以上の購入などを条件としたポイントアップキャンペーンが実施される。

プライム会員やAmazon Mastercardの利用、対象カテゴリー・ブランドの商品購入などによってポイント還元率がアップする。

プライム会員なら最大1.5%、Amazon Mastercardでの購入で最大3.0%(通常還元率を含む)、ブランドセレクション対象商品の購入で7.0%が還元される。さらに、家電を除くホーム用品は6.5%のポイントアップ対象となる。

なお、Amazon Mastercardの3.0%還元はプライム会員の場合で、ブランドセレクションの特典は販売元・出荷元がAmazon.co.jpの商品に限られる。

項目 内容 エントリー期間 11月19日(木)10:00～12月7日(月)23:59 購入対象期間 11月27日(金)0:00～12月7日(月)23:59 最低購入金額 合計10,000円(税込)以上 ポイント付与上限 10,000ポイント ポイントの種類 期間限定ポイント 抽選特典 最大100,000ポイントが当たるチャンス

さらに、エントリーして合計10,000円(税込)以上購入すると、最大100,000 Amazonポイントが当たる大抽選会にも自動的に参加できる。

なお、Apple製品など一部の商品はポイントアップの対象外となる。

【3】ポイントDeal祭りを活用する

Amazonブラックフライデー2026では、対象商品の購入で5%以上のAmazonポイントが獲得できる「ポイントDeal祭り」も開催される。

資生堂やAnker、BEAMS、Onなどの人気ブランドが参加し、対象商品には「ポイントDeal」のバッジが表示される。

項目 内容 開催期間 11月27日(金)0:00～12月7日(月)23:59 ポイント還元 5%以上 主な対象ブランド 資生堂、Anker、BEAMS、Onなど

商品価格の割引だけでなく、獲得できるポイントも比較することで、実質的な購入金額を抑えられる。

【4】dポイント連携キャンペーンに参加する

Amazonブラックフライデー2026では、総額5,000万dポイントを山分けするキャンペーンも実施される。

期間中にAmazonアカウントとdアカウントを連携し、エントリーのうえ累計200ポイント以上のdポイントを利用すると、山分けの対象となる。

特典 内容 dポイント山分け 総額5,000万ポイント 参加条件 アカウント連携＋エントリー＋200ポイント以上利用 初回連携特典 初回購入金額の20%還元(上限1,000pt) 通常特典 5,000円以上の注文で1%還元 対象購入期間 11月27日(金)～12月7日(月)

初めてdアカウントを連携する場合は、初回購入金額の20%が還元される特典も用意されている。

【5】Amazonスタンプラリーに参加する

Amazonブラックフライデー2026では、プライム会員向けの「Amazonスタンプラリー」も開催される。

プライム会員ならではの特典を活用できるキャンペーンとなっているため、対象となるアクションや参加条件を確認しておきたい。

スタンプの獲得条件や抽選特典などの詳細は、キャンペーンページで確認できる。

【6】Amazon Beauty Collection Boxをチェックする

ブラックフライデー期間中には、人気コスメを詰め合わせた数量限定セット「Amazon Beauty Collection Box」も発売される。

2026年は全4種類、合計5,000個限定で販売され、韓国コスメや人気ブランドの美容アイテムなどがセットになっている。

発売日 商品名 11月30日(月)12:00 テラコッタBOX 12月1日(火)12:00 フォレストグリーンBOX 12月2日(水)12:00 スマイルオレンジBOX 12月3日(木)12:00 ミッドナイトブラックBOX

各セットは1人1点までの数量限定販売となるため、購入を検討している場合は発売日時を確認しておこう。

【7】Amazonネットスーパーで食品をまとめ買いする

Amazonブラックフライデー2026では、Amazonネットスーパーでも対象商品が最大50%OFFとなるセールが開催される。

野菜や果物、精肉、飲料などの食品を割引価格で購入できるため、年末年始に向けた食料品のまとめ買いにもおすすめだ。

項目 内容 開催期間 11月27日(金)～12月7日(月) 最大割引率 50%OFF 対象商品 生鮮食品・飲料・惣菜など プライム会員の配送特典 3,000円以上の注文で配送料200円が無料

また、対象エリア限定の「Amazon Now」でも、プライム会員向けに配送料や小口注文手数料が無料となるキャンペーンが実施される。

【8】Amazonふるさと納税の抽選イベントに参加する

Amazonふるさと納税では、最大10,000 Amazonポイントが当たる抽選イベントも開催される。

対象のイベントページにアクセスすることで抽選に参加でき、プライム会員は当選確率が4倍となる。

項目 内容 開催期間 11月19日(木)～12月7日(月) 抽選特典 最大10,000 Amazonポイント 参加方法 対象イベントページにアクセス プライム会員特典 当選確率4倍

イベントページでは、初めてふるさと納税を利用する人向けの返礼品や、人気の返礼品なども紹介される。

ブラックフライデーの買い物とあわせて、ふるさと納税の返礼品も確認しておきたい。

【先行公開】Amazonブラックフライデー2026の厳選目玉商品一覧

Amazonブラックフライデー2026の先行セールから割引対象となる注目商品をカテゴリ別に紹介しているので、ブックマーク必須だ。

なお、ブラックフライデー先行セール期間中に表示されるセール価格は、ブラックフライデーのセール期間中も維持されるので、特に売り切れが予想されるアイテムは早めに入手しておきたい。

Apple製品

Amazonデバイス

生活家電・テレビ・イヤホン・パソコンなど

食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品

ホーム・キッチン用品

洋服・シューズ・バッグ

ゲーム・DVD・ソフトウェア

プライム会員の特典一覧

Amazonプライムに登録すると、ブラックフライデー2026をお得に利用できるだけでなく、様々な特典が付いてくる。

ブラックフライデーとは？名前の由来や日本での開催時期

Getty Images

ブラックフライデー(Black Friday)とは、アメリカの祝日「感謝祭(11月第4木曜日)」の翌日にあたる金曜日のこと。大規模な割引セールが実施され、年末商戦の幕開けを告げるイベントとして知られている。

2026年のブラックフライデー当日は、11月27日(金)となる。

ブラックフライデーの名前の由来

ブラックフライデーという名称は、1950～60年代のアメリカ・フィラデルフィアで使われ始めたとされている。

当初は、感謝祭翌日に押し寄せる買い物客やフットボール観戦客によって街が混雑し、対応に追われる警察官が多忙な一日を表現する言葉として使っていた。

その後、1980年代頃から小売店の売り上げが伸び、赤字から黒字に転換する日という解釈が広まり、現在のような大型セールを象徴する名称として定着した。

日本のブラックフライデーはいつから始まった？

日本では、2014年に日本トイザらスがブラックフライデーセールを開催したことが普及のきっかけの一つとされている。

その後、2016年にイオン、2017年に楽天市場、2019年にAmazonが参入し、国内でも年末の大型セールとして広く知られるようになった。

アメリカとは異なり、日本では11月23日の「勤労感謝の日」前後から11月末にかけて、1～2週間程度の期間で開催されることが多い。

また、「ブラック」の名称にちなんで、黒い商品や「96(クロ)」に関連した特別価格を設定するなど、日本独自の企画も展開されている。

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