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Fire TV Stickは、テレビのHDMI端子に接続することで、NetflixやYouTube、Amazon Prime Video、U-NEXTなどの動画配信サービスを大画面で楽しめる人気アイテム。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026でFire TV Stickが買い時な理由を紹介する。

Amazonブラックフライデー2026でFire TV Stickが買い時な理由は？

Amazonブラックフライデー2026は、11月30日(月)から12月7日(月)まで開催される。11月27日(金)からは3日間の先行セールも実施され、合計11日間にわたってお得に買い物できる。

なかでも注目したいのが、人気ストリーミングデバイス「Fire TV Stick」シリーズだ。今回のセールでは、Fire TV Stick HDが3,980円、新型Fire TV Stick 4Kが5,980円の特別価格で登場する。

Fire TV Stick HDが3,980円の特別価格に

Fire TV Stick HDは、テレビのHDMI端子に接続するだけで、Prime VideoやNetflix、YouTubeなどの動画配信サービスを楽しめる端末だ。

ブラックフライデーでは3,980円のセール価格となり、初めてFire TV Stickを購入する人にもおすすめとなっている。

新型Fire TV Stick 4Kは5,980円で購入可能

4K画質に対応した新型Fire TV Stick 4Kも、5,980円の特別価格で登場する。

Fire TV Stick HDとの価格差は2,000円となっており、4K対応テレビを持っている場合は、映画やドラマをより高画質で楽しめるこちらのモデルがおすすめだ。

年間最安値クラスの割引を狙える

Fire TV Stickシリーズは、Amazonプライムデーやブラックフライデーなどの大型セールで値下げされる傾向にある。

過去には50%以上の割引が実施されたモデルもあり、通常価格より数千円安く購入できるチャンスとなる。

また、ブラックフライデーはプライム会員以外も参加可能だ。

年末年始に映画やドラマ、アニメなどをテレビの大画面で楽しみたい人は、セール期間中にFire TV Stickの購入を検討したい。

Fire TV Stickで何ができる？おすすめの使い方・活用方法

Amazonの「Fire TV Stick」は、テレビのHDMI端子に接続することで、動画配信サービスや音楽、ゲームなどを大画面で楽しめるストリーミングデバイスだ。

映画やドラマの視聴だけでなく、スポーツ中継やスマートフォンの画面共有など、幅広い用途に活用できる。

主な用途 できること 動画配信サービス Netflix・Prime Video・YouTubeなどを視聴 テレビ番組・スポーツ中継 TVer・ABEMA・DAZNなどを視聴 音楽・ラジオ Amazon Music・Spotifyなどを再生 Alexa音声操作 作品検索・再生操作・スマート家電との連携 スマホ画面の共有 写真や動画をテレビに映す クラウドゲーム 対応サービスのゲームを大画面でプレイ 旅行先への持ち運び ホテルや実家のテレビでも利用可能

映画・ドラマ・スポーツ中継を大画面で楽しめる

Fire TV Stickの代表的な使い方は、動画配信サービスの視聴だ。

Prime VideoやNetflix、U-NEXT、Hulu、Disney+、DMM TVなどのアプリを利用すれば、映画やドラマ、アニメをテレビで楽しめる。

また、TVerやABEMA、DAZNなどの対応アプリを使えば、テレビアンテナがない部屋でもインターネット経由で番組やスポーツ中継を視聴できる。

音楽再生やAlexaによる音声操作にも対応

Amazon MusicやSpotifyを利用すれば、テレビを音楽プレーヤーとして活用できる。

さらに、付属リモコンのAlexaボタンを押して話しかけることで、作品の検索や再生操作も可能だ。対応するスマート家電の操作や、見守りカメラの映像確認などにも利用できる。

スマホ画面の共有・ゲームにも活用できる

対応アプリを利用すれば、スマートフォンの写真や動画をテレビに映し、家族や友人と共有できる。

また、対応モデルではクラウドゲームサービスも利用可能。対応コントローラーやサービスへの加入など、必要な環境を整えることで、専用ゲーム機なしでもゲームを楽しめる。

旅行先や実家にも持ち運べる

Fire TV Stickは小型軽量のため、旅行先のホテルや実家などにも持ち運びやすい。

HDMI端子のあるテレビと電源、インターネット環境があれば、外出先でも普段利用している動画配信サービスを楽しめる。

なお、動画配信サービスによっては別途月額料金が必要となり、一部機能は対応モデルや利用環境によって異なる。

年末年始で大活躍間違いなし！Amazonブラックフライデー2026で買うべきアイテムは？

Amazonブラックフライデー2026の開催情報

Amazonブラックフライデー2026は、11月30日(月)0:00から12月7日(月)23:59までの8日間開催される。

本セールに先駆けて11月27日(金)から3日間の先行セールも実施され、合計11日間にわたって家電やガジェット、食品、日用品など400万点以上の商品が特別価格で販売される。

ブラックフライデーはAmazonプライム会員以外も参加可能だが、プライム会員なら対象商品の配送料無料やポイントアップなどの特典を利用できる。

また、先行セール期間中の購入もポイントアップキャンペーンの対象となるため、気になる商品は早めにチェックしておきたい。

項目 開催日程 先行セール 2026年11月27日(金)0:00～11月29日(日)23:59 本セール 2026年11月30日(月)0:00～12月7日(月)23:59 合計開催期間 11日間 セール対象商品 400万点以上

Amazonブラックフライデー2026のポイント還元率は？最大11%還元の条件

Amazonブラックフライデー2026では、キャンペーンへのエントリーと合計10,000円(税込)以上の購入を条件に、Amazonポイントの還元率が最大11%にアップする。

プライム会員特典やAmazon Mastercardでの支払い、対象カテゴリー・ブランド商品の購入などによって、追加ポイントを獲得できる。

ポイントアップ条件 還元率 Amazonプライム会員 最大＋1.5% Amazon Mastercardでの購入 最大3.0%(通常還元率を含む) ブランドセレクション対象商品 ＋7.0% ホーム用品(家電を除く) ＋6.5%

Amazon Mastercardの最大3.0%還元はプライム会員が対象で、ブランドセレクション特典は販売元・出荷元がAmazon.co.jpの商品に限られる。

なお、ポイント還元率は購入商品や適用条件によって異なり、すべての特典を単純に合算できるわけではない。買い物前にエントリーを済ませ、対象商品の還元率や獲得上限を確認しておきたい。

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。