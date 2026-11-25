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今回のブラックフライデーでは、家電やガジェット、食品、日用品、ファッションなど400万点以上の商品が特別価格で登場する。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026の割引率について紹介する。

Amazonブラックフライデー2026はいつから？

Amazonブラックフライデー2026は、11月30日(月)0:00から12月7日(月)23:59までの8日間開催される。

本セールに先駆けて11月27日(金)から3日間の先行セールも実施され、合計11日間にわたって買い物を楽しめる。

セール 開催期間 日数 先行セール 11月27日(金)0:00～11月29日(日)23:59 3日間 本セール 11月30日(月)0:00～12月7日(月)23:59 8日間 全体の開催期間 11月27日(金)～12月7日(月) 11日間

また、最大11%還元となるポイントアップキャンペーンのエントリーは、11月19日(木)から受付を開始している。

先行セールでの購入もポイントアップの対象となるため、買い物前にエントリーを済ませておきたい。

Amazonブラックフライデー2026の割引率は最大何％？

Amazonブラックフライデー2026では、Fire TV StickやKindleなどのAmazon純正デバイスをはじめ、Anker製品や人気家電、ガジェットなどが大幅に値下げされる。

特にAmazonデバイスは最大60%OFF、Anker製品は最大53%OFFとなり、半額以下で購入できる商品も登場する。

商品カテゴリー・ブランド 最大割引率・目安 主な対象商品 Amazon純正デバイス 最大60%OFF Fire TV Stick・Echo・Kindle Anker 最大53%OFF イヤホン・モバイルバッテリー・ロボット掃除機 家電・美容家電 20～50%OFF以上 掃除機・調理家電・美容機器 PC・ガジェット 20～50%OFF以上 パソコン・周辺機器・デジタル製品

Amazon純正デバイスでは、Echo Popが60%OFF、Fire TV Stickシリーズが50～60%OFF、Kindle端末が16～44%OFFなどの割引対象となる。

また、Ankerは過去最多となる300製品以上を対象に、最大53%OFFのセールを実施する。

家電やガジェット、コスメなども幅広く割引対象となるため、通常価格とセール価格を比較しながら目玉商品を探したい。

Amazonブラックフライデー2026のポイント還元率は最大11%！

Amazonブラックフライデー2026では、キャンペーンへのエントリーと期間中の合計10,000円(税込)以上の購入を条件に、最大11%のAmazonポイントが還元される。

プライム会員特典やAmazon Mastercardでの支払い、対象カテゴリーの商品購入などによって還元率がアップする。

項目 内容 エントリー期間 11月19日(木)10:00～12月7日(月)23:59 買い物対象期間 11月27日(金)0:00～12月7日(月)23:59 最低購入金額 合計10,000円(税込)以上 最大還元率 11% ポイント付与上限 10,000ポイント(期間限定)

先行セール期間中の購入分も合計金額に含まれるため、11月27日(金)までにエントリーを済ませておきたい。

ポイント還元率の内訳は以下の通り。

ポイントアップ条件 還元率 プライム会員・合計1万円以上購入 ＋1.0% プライム会員・合計2万円以上購入 ＋1.5% プライム会員・合計5万円以上購入 ＋2.5% Amazon Mastercardでの支払い 最大3.0%(通常還元率を含む) 対象カテゴリー(ホーム用品・業務用品・DIY用品など) ＋5.5% ブランドセレクション対象商品 ＋7.0%

プライム会員のポイントアップは購入金額に応じて段階的に上昇し、合計5万円以上の購入で最大＋2.5%となる。

なお、カテゴリー別特典やブランドセレクションの還元率は対象商品によって異なり、すべての特典を単純に合算できるわけではない。

ポイント還元を最大限活用するためにも、購入前に対象商品や適用条件、付与上限を確認しておきたい。

【先行公開】Amazonブラックフライデー2026の厳選目玉商品一覧

Amazonブラックフライデー2026の先行セールから割引対象となる注目商品をカテゴリ別に紹介しているので、ブックマーク必須だ。

なお、ブラックフライデー先行セール期間中に表示されるセール価格は、ブラックフライデーのセール期間中も維持されるので、特に売り切れが予想されるアイテムは早めに入手しておきたい。

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