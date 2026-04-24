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DAZNサッカー専用プランが期間限定で登場！7/20まで最初の3カ月・月々980円キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

【4月26日】アル・アハリ・サウジFCvsFC町田ゼルビアのテレビ放送・ネット配信予定｜AFCチャンピオンズリーグエリート決勝

AFCチャンピオンズリーグエリート
アルアーリ 対 FC町田ゼルビア
アルアーリ
FC町田ゼルビア

2025-26シーズンのAFCアジアチャンピオンズリーグエリート決勝、アル・アハリ対FC町田ゼルビアのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で登場！
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日本時間2026年4月26日(日)に行われる2025-26シーズンのAFCアジアチャンピオンズリーグエリート決勝で、JリーグのFC町田ゼルビアとサウジアラビアのアル・アハリが対戦する。

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本記事では、アル・アハリvsFC町田ゼルビアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

アル・アハリvsFC町田ゼルビア｜試合日程・キックオフ時間

アル・アハリvsFC町田ゼルビアは、日本時間4月26日(日)にサウジアラビア・ジッダにあるアル・アハリのホーム、キング・アブドゥッラー・スポーツシティ・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26 AFCアジアチャンピオンズリーグエリート決勝
  • 日時：2026年4月26日(日)1:15キックオフ／日本時間
  • 対戦：アル・アハリ・サウジFC vs FC町田ゼルビア
  • 会場：キング・アブドゥッラー・スポーツシティ・スタジアム

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アル・アハリvsFC町田ゼルビア｜放送・配信予定

ACLE決勝のアル・アハリvsFC町田ゼルビアは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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アル・アハリvsFC町田ゼルビアのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのACLエリートは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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アル・アハリvsFC町田ゼルビア チーム情報

アルアーリ vs FC町田ゼルビア 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • M. Jaissle

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • 黒田剛

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

AHL
-直近成績

ゴールを許す
9/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

MAZ
-直近成績

ゴールを許す
3/3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
0/5

両チームの対戦成績

順位表