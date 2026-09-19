21歳でCL連覇＆フランス代表の主力に！ドゥエ、PSGと「大幅な昇給」を伴う新契約締結へ





パリ・サンジェルマン（PSG）は、フランス代表FWデジレ・ドゥエに対して契約延長オファーを提出したようだ。





2シーズン連続でチャンピオンズリーグ優勝を達成したPSG。今夏の移籍市場でも大型補強を敢行してチーム強化を図ると、6連覇を狙うリーグ・アンでは1勝2分け1敗と苦戦しているものの、チャンピオンズリーグでは初戦で6-1の大勝（vsスロヴァン）を飾っている。





そんな欧州王者について、フランス『レキップ』は「移籍市場の閉幕に伴い、経営陣は新たな戦略フェーズである『契約延長』に移行した」と指摘。ウスマン・デンベレとは2030年までの契約延長が間近に迫っており、フヴィチャ・クヴァラツヘリアとの交渉も大詰めを迎えている中で、ドゥエにもオファーを提出したようだ。





21歳フランス代表FWとの現行契約は2029年6月までとなっているが、PSG側は2031年～2032年までの新契約を打診したとのこと。また「チームにおける彼の重要性に見合った報酬を支払う」ため、大幅な昇給を計画しているようだ。ドゥエ側も長期契約を望んでいるため、早い段階で合意に至る可能性があると伝えられている。





PSGで公式戦108試合出場30ゴール28アシストを記録し、チャンピオンズリーグとリーグ・アン連覇に大きく貢献してきたドゥエ。21歳にしてフランス代表の主力にも定着したウィンガーだが、大幅な昇給を伴う新契約を勝ち取ることになりそうだ。

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