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Yuta Tokuma

【4月20日】バイエルンvsシュトゥットガルトのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第30節

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バイエルン 対 シュトゥットガルト
バイエルン
シュトゥットガルト

【伊藤洋輝所属】2025-26ブンデスリーガ第30節、バイエルン・ミュンヘン対シュツットガルトのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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2025-26シーズンのブンデスリーガ第30節が日本時間2026年4月20日(月)に開催され、伊藤洋輝の所属するバイエルンと、マインツが対戦する。

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本記事では、バイエルンvsマインツの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

バイエルンvsマインツ｜試合日程・キックオフ時間

バイエルンvsマインツは、日本時間4月20日(月)にバイエルンのホーム、アリアンツ・アレーナで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第30節
  • 日時：2026年4月20日(月) 0:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：バイエルン vs マインツ
  • 会場：アリアンツ・アレーナ

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バイエルンvsマインツ｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第30節のバイエルンvsマインツは『DAZN』と『ABEMA』がライブ配信を行う。

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バイエルンvsマインツのおすすめ視聴方法

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バイエルンvsマインツ チーム情報

バイエルン vs シュトゥットガルト 予想スタメン

バイエルンHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestVFB
1
マヌエル・ノイアー
2
ダヨ・ウパメカノ
44
ヨシプ・スタニシッチ
4
ヨナタン・ター
19
アルフォンソ・デイヴィス
8
レオン・ゴレツカ
10
ジャマル・ムシアラ
6
ヨズア・キミッヒ
14
ルイス・ディアス
17
マイケル・オリーセ
9
ハリー・ケイン
33
アレクサンダー・ニューベル
7
マクシミリアン・ミッテルシュテット
24
ユリアン・シャボー
22
ロレンツ・アシノン
3
ラモン・ヘンドリクス
30
チェマ・アンドレス
6
アンジェロ・シュティラー
18
ジェイミー・レヴェリング
8
ティアゴ・トマース
10
クリス・フューリッヒ
9
エルメディン・デミロヴィッチ

4-2-3-1

VFBAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • セバスティアン・ヘーネス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

FCB
-直近成績

ゴールを許す
18/6
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

VFB
-直近成績

ゴールを許す
10/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

FCB

直近の 5 試合

VFB

4

勝利

0

引分け

1

Win

15

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

順位表