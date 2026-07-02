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【7/4】オーストラリアvsエジプトの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

オーストラリア 対 エジプト
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FIFAワールドカップ ラウンド32、オーストラリアvsエジプトの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・北中米大会、ラウンド32ではオーストラリアとエジプトが対戦する。

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本記事では、FIFAワールドカップのラウンド32となるオーストラリアvsエジプトの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

オーストラリアvsエジプト｜キックオフ時間

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ワールドカップ - 決勝ステージ
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オーストラリアvsエジプト｜チームニュース＆予想スタメン

オーストラリア vs エジプト 予想スタメン

オーストラリアHome team crest

5-4-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestEGY
18
パトリックビーチ
25
L. Herrington
5
ジョーダン・ボス
19
ハリー・サウター
16
アジズ・ベヒッチ
3
アレッサンドロ・チルカーティ
20
クリスティアン・ヴォルパート
22
ジャクソン・アーバイン
13
エイデン・オニール
8
コナー・メトカーフ
17
ネストリー・イランクンダ
23
モスタファ・アーメド・ショベイル
15
カリム・ハフェズ
2
ヤセル・イブラヒム
3
モハメド・ハニー
14
ハムディ・ファティ
10
モハメド・サラー
11
M. Ziko
19
M. Ateya
8
エマム・アシュア
21
M. Saber
22
オマル・マーモウシュ

4-2-3-1

EGYAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • トニー・ポポヴィッチ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • H. Hassan

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

試合の見どころ

アーリントンのAT&Tスタジアムでは、金曜日に2026年ワールドカップの決勝トーナメント32強戦が行われ、オーストラリアとエジプトが決勝トーナメント16強入りをかけて激突する。

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オーストラリア
AUS
エジプト crest
エジプト
EGY

オーストラリアは結果的に、第3節のパラグアイ戦での0対0の引き分け、グループDで勝ち点4を獲得し、アメリカに2ポイント差で2位となるのに十分だった。16に進出している。前回は最終的に優勝したアルゼンチンに敗れた。 オーストラリアがエジプトと対戦するのは今回が2度目となる。前回の対戦は2010年11月に行われた親善試合で、エジプトが3-0で勝利している。 トニー・ポポビッチ率いるチームがこの試合に勝利すれば、大会の決勝トーナメント1回戦でアルゼンチンかカーボベルデのどちらかと対戦することになる。

エジプトはグループGでベルギーに次ぐ2位となり、3試合で勝ち点5を獲得して決勝トーナメント進出を決めた。エジプト代表は1934年以来、ワールドカップのベスト16に進出できておらず、今回が代表チームがこの大会の決勝トーナメントに出場するわずか4回目の機会となる。 エジプトは2018年のワールドカップでは3試合すべてに敗れたため、今大会はこれまでのところ大きな成果を上げており、ベスト16に進出できれば素晴らしい成果となるだろう。 エジプト代表に関しては、 モハメド・サラー（ハムストリング）、ハムディ・ファティ（鼠径部）、ホッサム・アブデルマグイド（頭部）、モハメド・アブデルモネム（足首）、アフメド・エル・フトゥーフ（ハムストリング）の5選手が出場に不安を抱えている。

両チームの近況

AUS
-直近成績

ゴールを許す
3/4
2.5ゴール以上のゲーム
0/5
両チームが得点
1/5

EGY
-直近成績

ゴールを許す
7/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

AUS

Last match

EGY

0

勝利

0

引分け

1

Win

0

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
1/1
両チームが得点
0/1

順位

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