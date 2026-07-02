【7/4】オーストラリアvsエジプトの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、ラウンド32ではオーストラリアとエジプトが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのラウンド32となるオーストラリアvsエジプトの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

オーストラリアvsエジプト｜キックオフ時間

ワールドカップ - 決勝ステージ Dallas Stadium

オーストラリアvsエジプト｜チームニュース＆予想スタメン

試合の見どころ

アーリントンのAT&Tスタジアムでは、金曜日に2026年ワールドカップの決勝トーナメント32強戦が行われ、オーストラリアとエジプトが決勝トーナメント16強入りをかけて激突する。

オーストラリアは結果的に、第3節のパラグアイ戦での0対0の引き分け、グループDで勝ち点4を獲得し、アメリカに2ポイント差で2位となるのに十分だった。16に進出している。前回は最終的に優勝したアルゼンチンに敗れた。 オーストラリアがエジプトと対戦するのは今回が2度目となる。前回の対戦は2010年11月に行われた親善試合で、エジプトが3-0で勝利している。 トニー・ポポビッチ率いるチームがこの試合に勝利すれば、大会の決勝トーナメント1回戦でアルゼンチンかカーボベルデのどちらかと対戦することになる。

エジプトはグループGでベルギーに次ぐ2位となり、3試合で勝ち点5を獲得して決勝トーナメント進出を決めた。エジプト代表は1934年以来、ワールドカップのベスト16に進出できておらず、今回が代表チームがこの大会の決勝トーナメントに出場するわずか4回目の機会となる。 エジプトは2018年のワールドカップでは3試合すべてに敗れたため、今大会はこれまでのところ大きな成果を上げており、ベスト16に進出できれば素晴らしい成果となるだろう。 エジプト代表に関しては、 モハメド・サラー（ハムストリング）、ハムディ・ファティ（鼠径部）、ホッサム・アブデルマグイド（頭部）、モハメド・アブデルモネム（足首）、アフメド・エル・フトゥーフ（ハムストリング）の5選手が出場に不安を抱えている。

両チームの近況

両チームの対戦成績

AUS Last match EGY 0 勝利 0 引分け 1 Win エジプト 3 - 0 オーストラリア 0 得点 3 2.5ゴール以上のゲーム 1/1 両チームが得点 0/1

順位

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