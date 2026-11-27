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Amazonブラックフライデー2026が、11月27日(金)の先行セールからスタートしている。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026のセール前半でチェックしておきたいおすすめアイテム​30選を紹介する。

Amazonブラックフライデー2026｜セール前半で買うべきアイテム30選

先行セールでは、スマートフォンや家電などの高額商品から、食品・飲料まで幅広い商品が割引対象となっている。

すでに割引されている商品でも、在庫状況によってはセール終了前に購入できなくなる可能性がある。気になる商品は早めに販売ページをチェックしておこう。

以下では、ジャンル・目的別のおすすめ商品一覧を10選ずつの合計30選紹介する。

映像・音楽・ゲームを思い切り楽しみたい人向け10選

スポーツ中継や映画を大画面で楽しめるテレビ・プロジェクターに加え、PS5本体のセット商品やゲームソフト、コントローラーもピックアップ。通勤や外出時に使えるイヤホン・ヘッドホンも狙い目だ。

※販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。

スマホ・PC環境をアップグレードしたい人向け10選

高額なApple製品の買い替えだけでなく、充電器やドッキングステーションなど、手持ちの機器を便利に使うためのアイテムも狙い目。購入前に対応機種や必要な容量を確認しておこう。

※販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。

食品・飲料をまとめ買いしたい人向け10選

毎日飲むお茶やコーヒー、ストックしておきたいカップ麺などもセール対象となっている。

※販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。

Amazonブラックフライデー2026｜セール前半の開催スケジュール

Amazonブラックフライデー2026は、11月27日(金)からの先行セールを含めて12月7日(月)までの11日間開催される。11月30日(月)からは本セールがスタートする。

また、期間中は注目の商品がセール価格で販売されるほか、ポイントアップキャンペーンにエントリーすることで各種条件を満たすと最大18％のポイント還元を受けることができる。条件を満たさなかったとしてもデメリットはなく、ワンボタンで申し込むだけで受付が完了するため、忘れずにエントリーしておこう。

セール 開催期間 先行セール 11/27(金)0:00～11/29(日)23:59 本セール 11/30(月)0:00～12/7(月)23:59

Amazonブラックフライデー2026｜まとめ買いする前にポイントアップへエントリー

セール期間中に合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じて追加のAmazonポイントが還元されるポイントアップキャンペーンが実施されている。

食品や日用品なども合わせて購入する予定がある人は、事前にエントリーしておこう。追加ポイントの上限は10,000ポイント。なお、Apple製品など一部対象外の商品もある。

▶Amazonポイントアップキャンペーンにエントリーする

▶Amazonブラックフライデー2026のセール会場はこちら

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。