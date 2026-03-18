新たにリヴァプールらが進出！ CLベスト8の顔ぶれ＆対戦カードが決定

チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16・2ndレグの4試合が18日に開催。バルセロナ、リヴァプール、アトレティコ・マドリー、バイエルンが準々決勝に駒を進め、8強進出チームと対戦カードも決定した。

18日のバルセロナvsニューカッスル、リヴァプールvsガラタサライ、トッテナムvsアトレティコ・マドリー、バイエルンvsアタランタが開催。バルセロナが7発圧勝で飾ると、遠藤航所属のリヴァプールとバイエルンもそれぞれ4得点大勝した。トッテナムに競り負けたものの、トータルスコアで上回ったアトレティコ・マドリーとともに、バルセロナ、リヴァプール、バイエルンがベスト8入りを果たしている。

▽3/18

バルセロナ 7-2（2戦合計8-3） ニューカッスル

リヴァプール 4-0（2戦合計4-1） ガラタサライ

トッテナム 3-2（2戦合計5-7） アトレティコ・マドリー

バイエルン 4-1（2戦合計10-2） アタランタ

▽3/17

スポルティングCP 5-0（2戦合計5-3） ボデ/グリムト

マンチェスター・シティ 1-2（2戦合計1-5） レアル・マドリー

チェルシー 0-3（2戦合計2-8) パリ・サンジェルマン

アーセナル 2-0（2戦合計3-1) レヴァークーゼン

ラウンド16の最終結果を受け、ベスト8にはプレミアリーグ勢からアーセナルとリヴァプールが勝ち上がり、ラ・リーガからはレアル・マドリー、バルセロナ、アトレティコ・マドリーが進出。そのほか、昨季王者のパリ・サンジェルマン（PSG）や、伊藤洋輝所属のバイエルンと守田英正所属のスポルティングCPが歩を進めた。

準々決勝も好カードが目白押しで、PSGvsリヴァプール、レアル・マドリーvsバイエルンが実現。また、バルセロナvsアトレティコ・マドリーの同国勢対決も行われ、スポルティングはアーセナルと対戦する。

パリ・サンジェルマン vs リヴァプール

レアル・マドリー vs バイエルン

バルセロナ vs アトレティコ・マドリー

スポルティングCP vs アーセナル