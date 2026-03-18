新たにリヴァプールらが進出！ CLベスト8の顔ぶれ＆対戦カードが決定

チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16・2ndレグの4試合が18日に開催。バルセロナ、リヴァプール、アトレティコ・マドリー、バイエルンが準々決勝に駒を進め、8強進出チームと対戦カードも決定した。
18日のバルセロナvsニューカッスル、リヴァプールvsガラタサライ、トッテナムvsアトレティコ・マドリー、バイエルンvsアタランタが開催。バルセロナが7発圧勝で飾ると、遠藤航所属のリヴァプールとバイエルンもそれぞれ4得点大勝した。トッテナムに競り負けたものの、トータルスコアで上回ったアトレティコ・マドリーとともに、バルセロナ、リヴァプール、バイエルンがベスト8入りを果たしている。
▽3/18
バルセロナ 7-2（2戦合計8-3） ニューカッスル
リヴァプール 4-0（2戦合計4-1） ガラタサライ
トッテナム 3-2（2戦合計5-7） アトレティコ・マドリー
バイエルン 4-1（2戦合計10-2） アタランタ
▽3/17
スポルティングCP 5-0（2戦合計5-3） ボデ/グリムト
マンチェスター・シティ 1-2（2戦合計1-5） レアル・マドリー
チェルシー 0-3（2戦合計2-8) パリ・サンジェルマン
アーセナル 2-0（2戦合計3-1) レヴァークーゼン
ラウンド16の最終結果を受け、ベスト8にはプレミアリーグ勢からアーセナルとリヴァプールが勝ち上がり、ラ・リーガからはレアル・マドリー、バルセロナ、アトレティコ・マドリーが進出。そのほか、昨季王者のパリ・サンジェルマン（PSG）や、伊藤洋輝所属のバイエルンと守田英正所属のスポルティングCPが歩を進めた。
準々決勝も好カードが目白押しで、PSGvsリヴァプール、レアル・マドリーvsバイエルンが実現。また、バルセロナvsアトレティコ・マドリーの同国勢対決も行われ、スポルティングはアーセナルと対戦する。
パリ・サンジェルマン vs リヴァプール
レアル・マドリー vs バイエルン
バルセロナ vs アトレティコ・マドリー
スポルティングCP vs アーセナル