久保建英は「ただの一選手」に終わるのか…25歳で迫る“ワールドクラスへの期限”【現地発】

久保建英にとって2026-27シーズンは単なる1シーズンになり得ない。ケガや調子の波に苦しんだ昨季を経て、彼はそのキャリアの成否を決める分岐点に立っている。“将来を約束された選手”と呼ばれた日本人MFも、もう25歳だ。その約束が守られるのか、または裏切りに終わるのか……その答えは今季、明らかになるだろう。

久保が抱える問題は「いくつシーズンを重ねても変化がないように映る」ことだ。彼は選手としての格をもう一段引き上げるような、決定的な成長を期待されているのだが、どうしてもその地点まで到達できずにいる。むしろ、ここ最近は後退している感さえある。先のレアル・マドリーとの一戦は、その印象をさらに強めるものだった。序盤に出したスルーパス以外は何もうまくいかず、まるでクラック（スペイン語で名手の意）から、“ただの一選手”になってしまったかのようだった。

久保は昨季からラ・レアルで存在感を失い、市場価値も落としている。それは彼の責任だけにほかならない。日本を中心にして、彼の評価には一種の甘さが付きまとっている。不運にもケガしてしまったとか、ラ・レアルでは周りの選手が久保に付いていけないとか、監督の不可解な采配が悪いとか……。ケガに関しては確かに運の要素もあるかもしれないが、そのほかは彼の責任の範疇だろう。ラ・レアルが久保のレベルに見合わない？ しかしチームは昨季、彼がほぼ参加できなかったコパ・デル・レイで優勝し、ミケル・オヤルサバルらは代表レベルで活躍している。そして監督は、あくまで監督の役割をまっとうしているだけだ。戦術やチームメートとの相性はあるとはいえ、それらはすべて久保が負うべき責任だろう。