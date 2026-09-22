アトレティコを率いるディエゴ・シメオネはさも当然のように、レアル・マドリーの攻略法はヴィニシウスのいるサイドから攻めることだと断じていた。試合の2日前の練習から右サイドバックにプビル、右ボランチにマルコス・ジョレンテ、右サイドハーフにジュリアーノ・シメオネを配置し、マルク・ククレジャとディーン・ハウセンの間を練習に取り組んでいたのだ。

一方で、レアル・マドリー側からのサプライズは「何もない」。ヴィニシウスの守備は当たり前に緩慢だった。後方が数的不利になっていても前線で歩いていたり、オーバーラップするプビルを追いかけたかと思えば途中でやめたり（違う選手が慌ててカバーに入る）……。アトレティコは手薄な同サイドからの攻撃を執拗に繰り返して、世界最高クラスのサイドバックであるククレジャをまるで並以下のサイドバックのようにてんてこ舞いにし、試合の主導権を握り続けた。

ヴィニシウスに負けず劣らず、エンバペも守備意識は低い。ハイプレスで相手を片側のサイドに追い込もうとしても、フランス人FWはパスコースを切らず逃げ道をつくるために、チームの努力や機能性はふいになってしまう。なぜ守備時に、まるで他人事のようにピッチ上を歩いている選手が2人もいるのだろうか。にわかには信じがたい光景だ。

現代フットボールでは、全員が守備に参加する必要がある。規律なくして成功はないのだ。だがレアル・マドリーは、ヴィニシウスもエンバペも責任を背負おうとしていない。守備ブロックをつくっても、前線の彼ら2人からブロックは分断されてしまい、各ラインがどんどんと間延びする。攻撃のためにエネルギーを温存させているとしても、守備を免除する対象はどちらかに絞るべきだろう。アルゼンチン代表に、メッシは1人しかいないのだ。