ドログバ、イブラヒモヴィッチ…モウリーニョの監督キャリアにおけるベスト補強トップ10
ジョゼ・モウリーニョは非常に慌ただしい夏を過ごしている。過去2シーズンで主要タイトルを1つも獲得できなかったレアル・マドリーは、63歳の指揮官を2度目の就任として呼び戻し、再建の途上にある。
レアル・マドリーはモウリーニョを全面的にバックアップし、ヤン・ディオマンデ、マルク・ククレジャ、デンゼル・ダンフリースに総額2億ユーロを投じた。さらにベルナルド・シウヴァとイブラヒマ・コナテもフリートランスファーで加入している。すでにキリアン・エムバペ、ヴィニシウス・ジュニオール、ジュード・ベリンガムといったスーパースターを擁するスカッドに加わったことで、マドリーは国内での覇権をめぐってバルセロナに挑み、チャンピオンズリーグでも再び勝ち進む準備が整ったように見える。
『Netflix』の大型新作ドキュメンタリーの題材にもなっているモウリーニョは、2010-11シーズンに勝ち点100という記録的な数字でラ・リーガ制覇へと導いた実績を持ち、さらにポルトとインテルでそれぞれチャンピオンズリーグ制覇も成し遂げている。したがって、ベルナベウでさらなる成功をもたらし、新加入選手たちから投資に見合う最大限の価値を引き出すことに、大きな自信を持っているはずだ。
元チェルシー、マンチェスター・ユナイテッドの指揮官が才能を、そしてお買い得な選手を見抜く鋭い眼力を持っていることは、歴史が証明している。以下、GOALがモウリーニョの輝かしいキャリアにおけるこれまでのベスト補強10選を紹介する。
10. ズラタン・イブラヒモヴィッチ（PSG→マンチェスター・ユナイテッド、フリー）
イブラヒモヴィッチは、キャリアで最も得点を量産したシーズンを終えたのち、2016年にフリーの立場でユナイテッドに加入し、インテル時代の恩師モウリーニョと再会した。このスウェーデン人はパリ・サンジェルマンでの最終シーズンに51試合で50得点を叩き出していたが、一部の批評家は、ユナイテッドが34歳の選手を獲得するにはキャリアの遅すぎる段階だったと指摘した。
持ち味である堂々としたプレースタイルで、イブラヒモヴィッチは2026-17シーズンにユナイテッドで28得点を挙げ、サウサンプトンとのリーグカップ決勝での2得点も含め、批判の声を封じ込めた。さらにヨーロッパリーグ制覇への道のりでも重要な役割を果たした。オールド・トラッフォードでの2シーズン目は重傷によって狂わされ、その後MLSのLAギャラクシーへ移籍したが、チームに猛烈な勝者のメンタリティをもたらし、カルト的な英雄として去っていった。
9. セスク・ファブレガス（バルセロナ→チェルシー、2700万ポンド）
2014年のチェルシーによるセスク・ファブレガス獲得は、バルセロナでの3年間がやや期待外れに終わったこともあり、当時はある種の賭けと見なされていた。しかしモウリーニョは元アーセナルのMFから最高のパフォーマンスを引き出すことに成功し、彼を守備と攻撃をつなぐ役割としてやや低い位置に巧みに起用した。ファブレガスは、チェルシーがプレミアリーグ制覇に突き進んだ最初のシーズンに驚異の18アシストを記録した。
モウリーニョから「マエストロ」と評されたファブレガスの創造性の才能はチェルシーを別次元へと引き上げ、彼は最前線のジエゴ・コスタとほぼテレパシーのような連係を築いていた。このスペイン人選手の影響はモウリーニョの退任後も長く続き、2016-17シーズンにはアントニオ・コンテのもとでチェルシーをさらなるリーグ優勝へと導いた。
8. マイケル・エッシェン（リヨン→チェルシー、2440万ポンド）
チェルシーは2005年夏、リヨンからマイケル・エッシェンを獲得するにあたりクラブの移籍金記録を更新したが、このガーナ人MFはその金額に見合うだけの価値を存分に発揮した。エッシェンはどんな相手をもフィジカルで圧倒し、試合を巧みに読み解く、まさに理想的なボックス・トゥ・ボックス型のMFだった。
また、彼は華麗なプレーを好む一面も持ち合わせており、2006年12月のアーセナル戦で決めた見事なロングシュートは、プレミアリーグ史上屈指のゴールのひとつとされている。モウリーニョ体制下でのチェルシー2度目のリーグ制覇はエッシェンが牽引したものであり、彼は最終的に9年間クラブに在籍し、チャンピオンズリーグのトロフィーも手にした。
チェルシーでの栄光に満ちた最後の花道を飾った後、モウリーニョは彼をシーズン限りのレンタルでレアル・マドリーに呼び寄せた。このポルトガル人指揮官は、エッシェンがいかに大きな影響力を持つ選手であったかを、短い2つの文で見事に言い表した。
「もしエッシェンが11人いれば、私はすべてのタイトルを勝ち取れるだろう。彼は素晴らしかった。究極のプロフェッショナルだ」
7. ベニー・マッカーシー（セルタ→ポルト、300万ポンド）
ベニー・マッカーシーが最初にモウリーニョと出会ったのは、2001-02シーズンにポルトへローンで加入した時のことだった。リーガ・ポルトガルでわずか11試合の出場ながら12ゴールを記録したが、財政的な制約により完全移籍での獲得は叶わなかった。ポルトにとって幸運だったのは、マッカーシーが翌シーズンにセルタでほとんど出場機会を得られなかったことで、これが300万ポンドという格安での獲得への道を開き、結果的にこの補強は見事な一手となった。
この南アフリカ人FWは、驚異的だった2003-04シーズンにおいてポルトの最多得点者となり、25ゴールを挙げた。そのうち2ゴールは、マンチェスター・ユナイテッドを破った名高いチャンピオンズリーグ・ラウンド16での得点だった。モウリーニョは、チャンスを確実にものにし、たゆまぬプレッシングを続けるマッカーシーを頼りにでき、彼はまた卓越したスペースの認識能力も備えていた。当時のポルトには技術的により恵まれた選手たちがいて、リーガ・ポルトガルとチャンピオンズリーグの2冠でより多くの称賛を得ていたが、自らの能力を最大限に引き出すためにこれほど懸命に働いた者は他にいなかった。
6. ジエゴ・コスタ（アトレティコ・マドリー→チェルシー、3200万ポンド）
「彼は現在のサッカー界において最高のストライカーの一人だ」
2014年9月、ジエゴ・コスタがスウォンジー戦の4-2の勝利でハットトリックを決めたのを見て、モウリーニョはそう語った。「彼は特別な選手だ」。そのシーズンが終わる頃には、この2つの発言に異を唱える者は誰もいなかった。コスタはわずか26試合のプレミアリーグ出場で20ゴールを挙げ、チェルシーがアトレティコ・マドリーに支払った3200万ポンドの移籍金を十分に正当化してみせたのだ。
ゴール前での効率性とターゲットマンとしての威圧的な強さは、タイトルレースにおいてチェルシーに優位性をもたらした。彼は週を追うごとに、いとも簡単にイングランド1部のディフェンス陣を蹴散らしていった。純粋なしたたかさと闘志において、コスタに並ぶ者はいなかった。そして2017年に2つ目のプレミアリーグ優勝メダルを手にし、その評価を確固たるものにした。
5. ディエゴ・ミリート（ジェノア→インテル、2200万ポンド）
2009年5月にジェノアからインテルへ加入した当時、30歳のディエゴ・ミリートは決して名の知れた存在ではなかった。レアル・サラゴサとジェノアでの4年間で77ゴールという十分に立派な数字を積み上げてはいたが、真のトップレベルでプレーした経験は一度もなかった。
それでもミリートは何の問題もなく一段上の舞台に適応し、彼に完璧にフィットしたカウンターアタック主体のシステムの中で、モウリーニョの「殺し屋」となった。インテルの三冠達成は、このアルゼンチン人なしにはあり得なかった。彼はコッパ・イタリア決勝でローマ相手に決勝点を挙げ、セリエA最終節のシエナ戦（アウェー）ではスクデット獲得を決める唯一のゴールを決め、チャンピオンズリーグ決勝ではバイエルン・ミュンヘンを2-0で下す2ゴールをともに記録した。
それだけでは飽き足らないとばかりに、ミリートはチャンピオンズリーグの他のノックアウトラウンドすべてでもゴールを挙げた。彼は飛び出すタイミングを計る名手であり、ペナルティエリア内外で揺るぎない冷静さを見せる一方で、インテルがボールを失えばいつでも身を粉にしてボールを奪い返しにいった。ミリートはモウリーニョのキャリアにおける最高の買い物ではないが、最も抜け目のない補強として際立っている。
4. ウェズレイ・スナイデル（レアル・マドリー→インテル、1300万ポンド）
レアルは2009年8月、ウェスレイ・スナイデルをインテルに売却した。その額は2年前にアヤックスへ支払った金額の半分で、このMFはクリスティアーノ・ロナウドとカカという看板デュオを迎え入れるスペースを作るために、事実上犠牲にされた形だった。一方でモウリーニョは、当初からこの25歳の才能をはるかに高く評価し、オランダ人を中心に自身のインテルを構築した。
スナイデルはトップ下の役割で輝きを放ち、そのベストパフォーマンスの多くをチャンピオンズリーグの舞台で見せた。とりわけ象徴的だったのが、バルセロナを3-1で下した準決勝で、彼は1ゴール1アシストを記録した。2009-10シーズンの同大会では、他のどの選手よりも多い6アシストを記録。さらにグループステージのディナモ・キエフ戦では89分に劇的な決勝ゴールを決め、インテルを屈辱的な早期敗退から救った。
バロンドールの投票者たちがスナイデルの驚異的な1年を正当に評価しなかったのは、まさに不当なことだった。その1年には、オランダ代表としてのワールドカップ決勝進出も含まれていた。彼は受賞にふさわしかったが、なぜか上位3人にすら入らなかった。それでも、モウリーニョの生涯にわたる感謝を得たことは、かなりの慰めとなった。
「ウェスは私に3冠をもたらしてくれた。私のキャリア全体の中で最高の1年を与えてくれたんだ」
3. リカルド・カルバーリョ（ポルト→チェルシー、2000万ポンド）
2004年にモウリーニョはポルトからチェルシーへ移籍する際にリカルド・カルバーリョを連れて行き、このポルトガル人センターバックは世界最高のセンターバックの一人としての地位を確固たるものにしていった。カルバーリョはジョン・テリーと瞬く間に良好な関係を築き、その恐るべきコンビは、チェルシーが50年ぶりのリーグ制覇を達成するための盤石な土台となった。
主将として、テリーの妥協なきプレーがより多くの見出しを飾り、チェルシーはシーズンの最少失点数（15）というプレミアリーグの新記録を樹立したが、カルバーリョの予測能力と技術的な卓越性も同じくらい重要だった。このポルトガル代表は意外にもスピードもあり、常に危険なスルーパスを処理し、戻ってくるフォワードを捕まえる位置にいた。
モウリーニョはかつてカルバーリョを自身の「完璧なディフェンダー」と呼び、チェルシーにはこれまで彼のような選手は他にいなかったのは確かだ。2人は2010年にレアル・マドリーで3度目のタッグを組み、共にラ・リーガとコパ・デル・レイのタイトルを獲得した。
2. サミュエル・エトー（バルセロナ→インテル、4000万ポンド＋イブラヒモヴィッチ）
2009年7月、イブラヒモヴィッチがインテルを離れ、ペップ・グアルディオラ率いる欧州王者バルセロナへ移籍したのを目の当たりにして、モウリーニョは「怒っていた」。このスウェーデン人ストライカーは29ゴールを挙げてネラッズーリをセリエA制覇へと導いたばかりだったが、チャンピオンズリーグのタイトルを手にしたいという思いから、バルサへの移籍を強く望んだ。
しかしそれは、インテルにとって見事な取引となった。彼らは見返りに4000万ポンドの移籍金を得て、それがミリートとスナイデルの獲得資金に充てられ、さらにサミュエル・エトーがカンプ・ノウからサン・シーロへとやって来た。「イブラヒモヴィッチを失って喜ぶ指揮官などいない」とモウリーニョはイタリアのテレビ局に語った。「だが、エトーを手にして喜ばない者もいない。我々はトップクラスの選手を1人失ったが、別の1人を得たのだ」。
エトーは、本来の背番号9の位置からウイングへと移されたにもかかわらず、イブラヒモヴィッチの不在を感じさせなかった。このカメルーン人のエースは自らのエゴを捨ててモウリーニョの戦士となり、攻撃的な華やかさよりも守備の規律を優先した。それでも彼は16ゴールを挙げ、インテルは2009-10シーズンに獲得可能なすべてのタイトルを総なめにしたが、汚れ役をいとわないエトーの姿勢こそ、モウリーニョのシステムに不可欠なものだった。
2つの異なるクラブで3冠を連続して達成した選手は他に存在せず、チャンピオンズリーグ準決勝でインテルがイブラヒモヴィッチのバルサを下したことは、エトーにとってその味をいっそう格別なものにした。モウリーニョがグアルディオラを出し抜いたのはこれが初めてであり、その痛みは長く尾を引くものとなった。
1. ディディエ・ドログバ（マルセイユ→チェルシー、2400万ポンド）
ディディエ・ドログバ自身も認めているように、チェルシーでの最初のシーズンは期待に届かず、プレミアリーグでわずか10ゴールにとどまった。そのため彼は2005-06シーズンを前にマルセイユへの復帰を考えたほどだった。しかしモウリーニョはドログバがどれほどの潜在能力を秘めているかを理解しており、彼を思いとどまらせることに成功した。
「彼はこう言ったんだ。『もし君が唯一の王になりたいのなら、以前プレーしていたチームに戻って100ゴールを決めればいい』とね」と、ドログバは2018年に『ザ・サン』に語った。
「『だがここチェルシーには22人の王がいる。だから君はそれを受け入れて、共に働かなければならない。さもなくば出て行くしかない』とね」。この言葉が、ドログバに歩み続けてプレミアリーグ史に残るレジェンドとなるための原動力を与えた。
続く2シーズンでドログバは全公式戦で49ゴールを挙げ、その過程で2度獲得することになるプレミアリーグ得点王のタイトルの1つ目を手にした。調子に乗ったときの彼はまさに手がつけられず、恐るべきパワーと卓越したファーストタッチの技術を兼ね備え、いかなる相手にも恐怖を植えつけた。そして彼は大舞台のために生きる男だった。
ドログバはバイエルンとのチャンピオンズリーグ決勝で忘れがたい同点ヘディング弾を決めて勝利をつかんだ後、2012年にチェルシーを去ったが、2年後、モウリーニョは36歳の彼を呼び戻した。コスタの控えに甘んじながらも、ドログバは40試合で7つの重要なゴールを決め、4度目のプレミアリーグ優勝メダル獲得に貢献。モウリーニョは彼を「チェルシー史上最もコストパフォーマンスの高い選手」と評した。