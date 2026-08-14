ジョゼ・モウリーニョは非常に慌ただしい夏を過ごしている。過去2シーズンで主要タイトルを1つも獲得できなかったレアル・マドリーは、63歳の指揮官を2度目の就任として呼び戻し、再建の途上にある。

レアル・マドリーはモウリーニョを全面的にバックアップし、ヤン・ディオマンデ、マルク・ククレジャ、デンゼル・ダンフリースに総額2億ユーロを投じた。さらにベルナルド・シウヴァとイブラヒマ・コナテもフリートランスファーで加入している。すでにキリアン・エムバペ、ヴィニシウス・ジュニオール、ジュード・ベリンガムといったスーパースターを擁するスカッドに加わったことで、マドリーは国内での覇権をめぐってバルセロナに挑み、チャンピオンズリーグでも再び勝ち進む準備が整ったように見える。

『Netflix』の大型新作ドキュメンタリーの題材にもなっているモウリーニョは、2010-11シーズンに勝ち点100という記録的な数字でラ・リーガ制覇へと導いた実績を持ち、さらにポルトとインテルでそれぞれチャンピオンズリーグ制覇も成し遂げている。したがって、ベルナベウでさらなる成功をもたらし、新加入選手たちから投資に見合う最大限の価値を引き出すことに、大きな自信を持っているはずだ。

元チェルシー、マンチェスター・ユナイテッドの指揮官が才能を、そしてお買い得な選手を見抜く鋭い眼力を持っていることは、歴史が証明している。以下、GOALがモウリーニョの輝かしいキャリアにおけるこれまでのベスト補強10選を紹介する。