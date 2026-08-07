「どんどん良くなっている」MLSで戦うミュラーが目指すその先
MLSオールスターゲームはリーグ最高のスター選手たちを披露する舞台であるはずだが、そのスター選手たちがシャーロットに集った時間の大半において、それはトーマス・ミュラーのための舞台であるように感じられた。それは強いられたものでも、計画されたものでもなかった。ただ、「ラウムドイター」——「スペースの解釈者」——として親しみを込めて認識されている男が持つ引力によるものだった。
今、36歳にして、ミュラーはかつてないほど自分の周りのスペースを解釈していると言えるかもしれない。ミュラーは常にサッカー界における哲学者のような存在であり、何が機能し何が機能しないのかという概念に挑む意志と能力を持つ人物だった。それこそが彼のニックネームの由来であり、彼の名声の由来でもある。それでいて、これほど多くの人々が彼に惹きつけられる理由は、彼がそうした概念に傲慢さやはったりをもって挑むからではない。彼はそれを、笑いとジョークとともに、そしておそらくは片手にビールを持ってチームメイトを追いかけながらやってのけるのだ。
それは、ミュラーのキャリアがどれほど変化しようとも、この20年間変わっていない。彼は今なおスーパースター選手であると同時に、彼が加わってからの365日の大半において危機的状況に置かれてきたバンクーバー・ホワイトキャップスの顔であり声でもある。彼は今なおピッチ上で魔法を生み出すが、ピッチ外ではかつてないほど親しみやすくもある。彼は今なお、他の選手には入り込めないスペースへと漂うように入り込む新たな方法を見つけているが、それを5年前や10年前とは異なるやり方で行っているのだ。
それでいて、これほど多くのことが変わり、変わり続けているにもかかわらず、彼にとってそれはすべて依然として同じことなのだ。彼はもはやバイエルン・ミュンヘンにおける決意に満ちながらも気さくな不動の存在ではないが、今なお決意に満ち、そして気さくなのだ。
「僕はただ自分らしくしているだけだ」と、彼はバンク・オブ・アメリカ・スタジアムのスイートルームからGOAL に語る。「でも、確かに、新しい環境に来たら、自分の居場所を見つけなければならないんだ」。
彼の居場所は今、違う。MLSオールスターゲームでは、多くのチームメイトが彼とロッカールームを共にできることをどれほど楽しみにしていたかを語った。夏の間ずっと、ドイツのテレビでワールドカップの分析役を務める中、ミュラーはかつてのライバルたちや長年の友人たちから頻繁に声をかけられた。長年にわたって過小評価されていると見られてきた選手が、今、その称賛を受けているのだ。
では、彼はそれにどう対処しているのか。常に注目をぎりぎりで避けることで力を発揮してきた選手が、彼でさえその注目を避けられない瞬間をどう扱うのか。かつてとは少し違ったやり方だ、と彼は認めることができるが、それでもすべてを楽しんでいる。
「若い頃は、まだ準備ができていなくて、自分自身やチームメイトに何を期待すればいいのか分からないものだ。でも今は、僕が持っている経験のおかげで、ほとんどあらゆる状況が分かるんだ。今、何が起きるか分かっているし、今、自分に準備ができていることも分かっている」
「それが魔法だ」
ミュラーがバイエルン・ミュンヘンで初めてピッチに立ってから18年が経った。その間に彼は800試合以上のクラブ戦を戦い、そのうち34試合を除くすべてがこのブンデスリーガの巨人でのものだった。さらにドイツ代表としての131試合も加わり、その中にはワールドカップと欧州選手権で計4度の戦いが含まれる。
それでも、試合当日に目を覚ますと、ミュラーは今なおあの高揚感に包まれる。それが消え去ることはない。
「どの試合もどこか違っていて、新鮮なんだ。それがチームスポーツ全般、あるいはスポーツ全般の魔法のようなところさ」
その魔法は色あせておらず、だからこそミュラー自身も色あせていない。彼は常に持ち続けてきたのと同じ喜びを持ってプレーしている。そしていつも通り、学ぶことへの意欲も変わらない。
それは少なくとも理由の一部だ。もう一つの理由はもちろん、彼のプレーが常に運動能力よりも知性に頼ってきたことにある。ミュラー最大の武器は、行く手を阻む相手が誰であろうと、その裏をかく能力にあり続けてきた。ドイツ人ライターのウリ・ヘッセが、2016年にそれを最も的確に言い表している。
「ミュラーは緻密なボールコントロールで相手を出し抜くことはできない。スピードで抜き去ることもできない。ドリブルの技術で抜くこともできない。それでも彼はただ、相手を打ち負かすのだ」
この評価は10年前のものだが、今なお彼は人を打ち負かす新たな方法を見出し続けている。ホワイトキャップスでのMLS 21試合で、彼は12ゴール・7アシストを記録している。昨シーズンにミュラーを獲得する前から、ホワイトキャップスは良いチームだった。彼が加わったことで、彼らは偉大なチームになり、2025年のMLSカップ決勝でリオネル・メッシ率いるインテル・マイアミに敗れるまで勝ち続けた。メッシは、ミュラーと互角に渡り合える数少ない思考型の選手の一人だ。
何よりもミュラーがバンクーバーにもたらしたのは、経験だった。彼がピッチ上で加えるすべてに対して、周囲の誰もがすぐに、彼がピッチ外でもたらすものを挙げるだろう。昨夏、ホワイトキャップスがスーパースターのサッカー選手を獲得しに動いたとき、彼らは実際にその一人を手に入れた。そして、それ以上のものも手にしたのだ。
「チームは必ず理由があって選手を獲得するものだ」と彼は語る。
「たいていはスポーツ上の理由だけど、時にはスポーツやその街のアンバサダーであること、ユースアカデミーの子どもたちの憧れの存在であること、という理由もある。この責任は、僕たち全員が担っていると思う。でも、それをどう果たすかは、きっとみんな少しずつ違うんだ」
先週、ミュラーがそれをどう果たすかにスポットライトが当てられた。というのも、彼が模範となったのは地元の子どもたちに対してではなく、MLS最高のスター選手たちで構成されたチームに対してだったからだ。
「あなたが尊敬する人」
シャーロットで過ごした期間を通じて、ミュラーは常に最前線にいた。
どの広告看板にも彼の顔があった。あらゆることについてメディアに語った。ゴルフ好きも話題になった。ソン・フンミンとの関係もそうだった。ミュラーは冗談交じりに、次に一緒にプレーするときに手加減してもらおうとして自分にすり寄っているのだと、ソンを非難していた。ミュラーはスペイン語の習得具合、少なくともその重要な部分についても語った。
「『こんにちは、ブエノス・ディアス』とは言える」とミュラーは記者団に語った。「でも一番よく使う、覚えておかなきゃならない言葉は『ウナ・セルベッサ・ポル・ファボール（ビールを一杯）』だね」。
笑い声を誘うこの一言に、笑いは絶えなかった。オールスターゲームというのは、当然ながらどこかぎこちないものだ。競い合うライバル同士が、現実的には何の意味も持たない一度限りの試合のために、束の間集められる。今回、ミュラーはMLS選抜チームを同じ方向へまとめ上げられるリーダーの一人であり、リーガMXの選抜との一戦を4-3で制した。
彼のリーダーシップは、主にその名声に基づくものだった。彼は人々をまとめ上げる必要などなかったし、そうしようともしなかっただろう。チームメイトたちは、それがどういうことを意味するのかを知っていたからこそ、ごく自然に彼と一緒にプレーしたいと思っていた。
「僕がそうだったように、毎日これほど高いレベルでトレーニングできれば、非常に多くの経験を積める。どんどん、どんどん上達していくんだ」
MLS選抜チームは多様な顔ぶれで、若手もベテランも入り混じっていた。14の異なる国と21のクラブを代表する選手たちで構成されていた。それでも、彼らは一つのことで一致していた。ミュラーだ。
ナッシュビルSCのスター、ハニー・ムクタルは「僕はドイツ人だ。彼はドイツを（ワールドカップで）優勝に導いたし、信じられないようなキャリアを歩んできたと思う」と話す。
「彼は憧れの存在だよ……サッカーで成し遂げられることをすべて成し遂げてきて、それでいてここに来て、僕たちと過ごす時間を楽しんでいる。全員にとって素晴らしいことだし、リーグにとっても素晴らしいことだ。とんでもなくいい男だよ」
シャーロットFCのキャプテン、アシュリー・ウェストウッドはこう付け加えた。「大ファンだよ。もちろん、彼がヨーロッパでプレーするのを見て育ったし、チャンピオンズリーグでも見てきた。実際に会えて、彼は本当に、本当に素晴らしい男だ。まさに想像していた通りの人物だよ」。
好感が持てて、親しみやすく、フレンドリー。それがミュラーを一言で表す言葉だ。この夏、世界はまったく新しい形でワールドカップに参加した選手を、これまでとは違った形で垣間見ることができたのだ。
ひと味違う夏
今夏、2006年以来初めて、ミュラーはドイツのワールドカップ代表に名を連ねなかった。この事実は、事実上、一つの時代の終わりを告げるものだった。数年にわたり、ミュラーは不動の存在だった。ミュラーの時代、ドイツはワールドカップ制覇という至高の高みに到達した。同時に、いくつかの大きな苦難も乗り越えてきた。
ミュラーの不在は、もちろん、驚くべきことではなかった。彼は2024年7月に国際舞台からの引退を発表していた。その時点で131キャップ、45ゴールを記録していた。ミュラーよりも多くドイツのユニフォームに袖を通したのは、ローター・マテウスとミロスラフ・クローゼのみである。
今夏、彼が身につけたのは別の装いだった。ボタンと襟のついたものだ。ワールドカップのため、ミュラーはユルゲン・クロップとともに、『MagentaTV』の仕事で北米各地を巡った。
「ワールドカップでドイツ代表に参加するのが自分にとって当たり前ではなくなったのだから、出場しないのはごく自然なことだ」と彼は語る。「でも、試合のすぐそばにいるんだ。ユルゲン・クロップと一緒にピッチサイドにいて、トップスターたちみんなと交流がある」。
ミュラーにとって、それは非現実的な体験だった。結果のせいだけではない。ドイツは結局、早期敗退を喫し、その結果としてクロップがチームの新指揮官に任命された。それはもちろん、常軌を逸したことだった。そして、こうしたすべてを違った形で一部として体験することもまた同様だった。ミュラーは、それに対して完全に準備ができていた一方で、まったく準備ができてもいなかった。
「あの感覚が湧いてくるんだ」と彼は言う。
「あそこのピッチに立ちたいと思う。でも、この感覚を今、リーグ戦の再開に持ち帰ってきた。ワールドカップや、その最中に起きているあらゆる喧騒、あらゆる素晴らしい出来事に、なんだか刺激を受けるんだ。さあ、今度は自分たちの番だ、とね」
「どんどん良くなっている」
この夏を待つまでもなかったが、今やそれははっきりした。ミュラーはキャリアの始まりよりも終わりに近づいている。もちろん、彼自身はしばらく前からそれを分かっていた。バンクーバー行きに至ったのも、それが理由の一つだ。今回は違いを生み出すもう一つのチャンスであり、その機会が永遠に失われる前に、まったく新鮮で新しい何かに挑戦するもう一つのチャンスだった。
彼が加入したのは2025年8月6日。それから1年が経った今、あの決断は完全に正しかったと感じられる。彼はサッカーを楽しんでいる。何よりも、自分自身を楽しんでいる。
「確かに、体はどんどん衰えていく」と彼は笑いながら言う。「だから、僕たちはそれと戦っているんだ。でも経験や、ピッチ上での振る舞いはどうかって? それはどんどん良くなっていくんだよ」。
ならば、読み解くべきスペースはもっとある。挑むべき課題はもっとあり、決めるべきゴールももっとある。彼を代表として必要とするチームと街がある。子どもたちは彼をインスピレーションとして見つめている。彼は決して最も強くも、最も速くも、最も滑らかでもなかったが、それでもほぼ常に最高の選手の一人であり続けた存在だからだ。
では、これだけの年月を経て、彼はどうやってそれを成し遂げてきたのか。そしてどうやってそれを続けているのか。多くのことが「彼はおそらくそうすべきではない」と告げているにもかかわらず、ミュラーを機能させているものは何なのか。そしてそれは、どんなものであれ次の段階へとどう受け継がれていくのか。
「僕には、話したいことについて語る機会がたくさんある。みんなに伝えたいことはあるし、それ以外には何もない。共有すべきことはもう何もないんだ」
「僕は本当に物事を隠したりはしないんだ」と彼は付け加える。だが、その場を離れようとしながら、彼は最後にもう一言投げかけた。「秘密にしていることを除いてはね」。
それは多くの意味で、常にミュラーの魔法だった。彼にはいつも、誰もが共感できる何かがあった。それでいて、その何かは他の誰にもうまく真似できないものだった。