「どんどん良くなっている」

MLSオールスターゲームはリーグ最高のスター選手たちを披露する舞台であるはずだが、そのスター選手たちがシャーロットに集った時間の大半において、それはトーマス・ミュラーのための舞台であるように感じられた。それは強いられたものでも、計画されたものでもなかった。ただ、「ラウムドイター」——「スペースの解釈者」——として親しみを込めて認識されている男が持つ引力によるものだった。

今、36歳にして、ミュラーはかつてないほど自分の周りのスペースを解釈していると言えるかもしれない。ミュラーは常にサッカー界における哲学者のような存在であり、何が機能し何が機能しないのかという概念に挑む意志と能力を持つ人物だった。それこそが彼のニックネームの由来であり、彼の名声の由来でもある。それでいて、これほど多くの人々が彼に惹きつけられる理由は、彼がそうした概念に傲慢さやはったりをもって挑むからではない。彼はそれを、笑いとジョークとともに、そしておそらくは片手にビールを持ってチームメイトを追いかけながらやってのけるのだ。

それは、ミュラーのキャリアがどれほど変化しようとも、この20年間変わっていない。彼は今なおスーパースター選手であると同時に、彼が加わってからの365日の大半において危機的状況に置かれてきたバンクーバー・ホワイトキャップスの顔であり声でもある。彼は今なおピッチ上で魔法を生み出すが、ピッチ外ではかつてないほど親しみやすくもある。彼は今なお、他の選手には入り込めないスペースへと漂うように入り込む新たな方法を見つけているが、それを5年前や10年前とは異なるやり方で行っているのだ。

それでいて、これほど多くのことが変わり、変わり続けているにもかかわらず、彼にとってそれはすべて依然として同じことなのだ。彼はもはやバイエルン・ミュンヘンにおける決意に満ちながらも気さくな不動の存在ではないが、今なお決意に満ち、そして気さくなのだ。

「僕はただ自分らしくしているだけだ」と、彼はバンク・オブ・アメリカ・スタジアムのスイートルームからGOAL に語る。「でも、確かに、新しい環境に来たら、自分の居場所を見つけなければならないんだ」。

彼の居場所は今、違う。MLSオールスターゲームでは、多くのチームメイトが彼とロッカールームを共にできることをどれほど楽しみにしていたかを語った。夏の間ずっと、ドイツのテレビでワールドカップの分析役を務める中、ミュラーはかつてのライバルたちや長年の友人たちから頻繁に声をかけられた。長年にわたって過小評価されていると見られてきた選手が、今、その称賛を受けているのだ。

では、彼はそれにどう対処しているのか。常に注目をぎりぎりで避けることで力を発揮してきた選手が、彼でさえその注目を避けられない瞬間をどう扱うのか。かつてとは少し違ったやり方だ、と彼は認めることができるが、それでもすべてを楽しんでいる。

「若い頃は、まだ準備ができていなくて、自分自身やチームメイトに何を期待すればいいのか分からないものだ。でも今は、僕が持っている経験のおかげで、ほとんどあらゆる状況が分かるんだ。今、何が起きるか分かっているし、今、自分に準備ができていることも分かっている」