エンバペのバロンドール受賞はない：本人から滲み出る「切迫感」と“世界最高の選手”に不可欠なもの

8月26日に行われたレアル・ソシエダ戦でエンバペが圧巻のハットトリックを達成してから数日後、ジョゼ・モウリーニョは「今年のバロンドールは誰が受賞すべきか？」と問われた。すると、まさに“モウリーニョ節”でこう答えている。

「世界最高の選手は2人～3人、あるいは4人いる。誰のことかはみんな分かっているだろう。彼らはここにいるんだ。そして私にとって、この夏に個人として歴史を作った選手が1人いる」

もちろん、最後の一言はエンバペを指している。フランス代表として8試合で10ゴールを挙げ、ワールドカップ2026年大会のゴールデンブーツを獲得。そして、史上最多得点記録を打ち立てた。そんな偉業を達成した彼だが、昨季主要タイトルを獲得したハリー・ケイン、ラミン・ヤマル、ロドリ、マイケル・オリーセ、さらにフィヴィチャ・クヴァラツヘリアやウスマン・デンベレらに比べると、バロンドール争いで後れを取っているとみなされている。

そうした中で、モウリーニョはこのバロンドールの投票システムにも異を唱えた。

「チャンピオンズリーグやワールドカップに勝ったというだけでバロンドールを与えることはできない。バロンドールは、引退した時に永遠に恋しく思われるような選手の1人に与えられるべきだ。マラドーナ、ロナウジーニョ、ロナウド、クリスティアーノ・ロナウド、メッシ、ジダンのようなね。チャンピオンズリーグを称えたいなら、ルイス・エンリケに与えればいい。スペイン代表についてなら、ルイス・デ・ラ・フエンテに与えればいい。世界最高の選手というのは別であり、その選手はPSGにもスペイン代表にもいないよ」

確かに、バロンドールをチームとして獲得したタイトルにこれほど強く結びつける必要はなく、個人のパフォーマンスを評価すべきというモウリーニョの指摘は完全に正しい。この権威ある賞は純粋な才能と影響力を見極めるものではなく、人気投票と化しているのが現状だ。

しかし、その基準に基づいて評価するのであれば、エンバペが永遠のレジェンドたちと肩を並べることに違和感を感じてしまうのも仕方がないだろう。