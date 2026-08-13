マンチェスター・ユナイテッドはいまだに主要タイトルを争えるだけの戦力を備えていない。それが、大型補強としてユーリ・ティーレマンスとアンドレイ・サントスの2人を総額8500万ポンドで獲得しただけに終わった動きの鈍い夏の移籍市場を経て、サポーターが直面する痛ましい現実だ。

マイケル・キャリックには、昨季のプレミアリーグ3位という成績を上回るだけの選手層が単純に足りていない。ましてやチャンピオンズリーグ出場によって試合数が増えるなかではなおさらだ。しかし、彼がクラブの若手たちに思い切って託す勇気を持てば、まだ希望は残っているかもしれない。

ユナイテッドは18歳の2人、タイナン・トンプソンとクリスティアン・オロスコとの心躍る契約もまとめており、これらは見過ごされていたかもしれない。2025-26シーズンにトッテナムのトップチームの試合登録メンバーに3度入り、報道では800万ポンドの移籍金がかかったとされるトンプソンは、キャリックに左ウイングでのもう一つの選択肢を与える。一方、オロスコは中盤の底でのバックアップとして役立ち得る。

プレシーズンでは新たなアカデミー出身のスターも数多く台頭しており、キャリックは残る補強の穴を埋めるために彼らに目を向けるべきだ。以下では、GOAL が、INEOS時代にまたも出だしのつまずきを避けようとするユナイテッドにおいて、最も大きなインパクトを残し得る5人を紹介する。