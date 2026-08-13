マンチェスター・ユナイテッドのアカデミー出身の逸材5人…補強不足を埋める昇格候補たち
マンチェスター・ユナイテッドはいまだに主要タイトルを争えるだけの戦力を備えていない。それが、大型補強としてユーリ・ティーレマンスとアンドレイ・サントスの2人を総額8500万ポンドで獲得しただけに終わった動きの鈍い夏の移籍市場を経て、サポーターが直面する痛ましい現実だ。
マイケル・キャリックには、昨季のプレミアリーグ3位という成績を上回るだけの選手層が単純に足りていない。ましてやチャンピオンズリーグ出場によって試合数が増えるなかではなおさらだ。しかし、彼がクラブの若手たちに思い切って託す勇気を持てば、まだ希望は残っているかもしれない。
ユナイテッドは18歳の2人、タイナン・トンプソンとクリスティアン・オロスコとの心躍る契約もまとめており、これらは見過ごされていたかもしれない。2025-26シーズンにトッテナムのトップチームの試合登録メンバーに3度入り、報道では800万ポンドの移籍金がかかったとされるトンプソンは、キャリックに左ウイングでのもう一つの選択肢を与える。一方、オロスコは中盤の底でのバックアップとして役立ち得る。
プレシーズンでは新たなアカデミー出身のスターも数多く台頭しており、キャリックは残る補強の穴を埋めるために彼らに目を向けるべきだ。以下では、GOAL が、INEOS時代にまたも出だしのつまずきを避けようとするユナイテッドにおいて、最も大きなインパクトを残し得る5人を紹介する。
JJ・ガブリエル
JJ・ガブリエルは10月まで16歳にならないが、すでにイングランドサッカーで最も話題を集める若手の一人となっている。彼を取り巻く期待は昨シーズンに急激に高まり、ユナイテッドで32試合に出場して29ゴールを決め、FAユースカップとU-18プレミアリーグカップの両方で決勝進出に貢献した。
この10代の逸材はU-18プレミアリーグ最優秀選手賞も受賞し、そして何より重要なことに、キャリックの目に留まった。ユナイテッドの指揮官は8月1日のアトレティコ・マドリーとの親善試合、2-1の勝利の82分にガブリエルにトップチームデビューを飾らせ、彼は見事にその存在感を示した。
巧みなタッチ、確かなボール運び、そして瞬間的なスピードの爆発で、ガブリエルはストックホルムに駆けつけたユナイテッドファンに、その才能の一端を存分に見せつけた。予測不能な両足を使えるフォワードとして、特に左サイドから中に切れ込む際には殊のほか危険な存在となり得る彼は、ディフェンダーを翻弄することで知られている。
ガブリエルは10番としてもプレーでき、マーカス・ラッシュフォードとジョシュア・ザークツィーの去就がいまだ不透明で、ベンヤミン・シェシュコもすねの負傷から復帰していない状況にあって、その多才さはキャリックにとって非常に有用となり得る。線の細いこのイングランド人選手がプレミアリーグの激しいフィジカルの要求にどう対応するかは未知数だが、ステップアップするだけの技術的な質を備えていることに疑いの余地はない。
ジム・スウェイツ
ジム・スウェイツもアトレティコ戦でトップチームデビューを飾り、わずか9分間の出場ながら洗練されたプレーでパス成功率86％を記録した。この18歳はさらに、金曜に行われたU21のイプスウィッチ戦での5-1の圧勝でも力強いパフォーマンスを披露し、自らゴールを決めるとともに、6番のポジションから試合のテンポを支配した。
その卓越した視野とパスのレンジ、そしてそれに見合うボールを持たないときのたゆまぬ運動量から、スウェイツをクラブのレジェンドであるポール・スコールズになぞらえるファンも一部いる。彼は年齢に見合わない成熟したプレーぶりを見せ、プレッシャー下でも力を発揮し、ユナイテッドの最終ラインの前で理想的なフィルターとして機能する。
守備的MFはユナイテッドにとって課題のポジションであり、とりわけマヌエル・ウガルテが前十字靭帯（ACL）損傷からの回復のため年明けまで離脱している状況では、キャリックが守備の安定を図るためにスウェイツに目を向ける可能性もある。彼はプレスに強く、ライン間を打開できる中盤の選手であり、セットプレーからの鋭いボールやシュートも期待できる。
スウェイツの高度なサッカーIQは、飛躍の年を迎えるうえで彼にとって大きな強みとなる。彼はキャリックと同じタイプの選手であり、このユナイテッドの指揮官がすでに彼に大きな青写真を描いていたとしても、驚くには当たらないだろう。
シェア・レイシー
レイシーは昨季、ユナイテッドのトップチームで3試合に出場。最も印象的だったのはFAカップのブライトン戦での敗戦で、途中出場ながらあらゆる機会にチームを前へと押し上げ、狭いエリアでの巧みな技術で強い印象を残した。しかし残念なことに、彼は2枚目のイエローカードを受けて涙を流しながらピッチを後にすることとなった。
それは有望な若手選手を狂わせかねない類いの打撃だが、レイシーの決意をより強固なものにしただけだった。出場停止中に負傷に苦しんだ後、レイシーはユナイテッドの今季プレミアリーグ最終戦、これもまたブライトンが相手だった一戦で復帰を果たし、ユナイテッドのサマーツアーでは傑出した選手の一人となっている。
レイシーはローゼンボリを相手にした5-0の圧勝で見事なゴールを決め、ザークツィーからのスルーパスを受けてボールをファーサイドの隅へと流し込んだ。彼の素早いフットワークはアトレティコ戦の勝利でユナイテッドにPKをもたらし、これをブライアン・ムベウモが決めた。そして彼は攻撃的MFとしてこのカメルーン人選手の後方でプレーすることにも順応した様子を見せている。
シーズンが始まればムベウモとアマド・ディアロが序列でレイシーの前に位置することになるが、キャリックはより過酷な日程に対応するため、サイドと中央の両エリアでできる限り多くの控えを必要とするだろう。レイシーの卓越したボールコントロールと創造性あふれるプレーは彼を非常に有用な戦力にしており、その精神的な強さもまた、彼がより定期的な出場機会を得る助けとなるはずだ。
ジェイコブ・デバニー
ジェイコブ・デバニーは、昨シーズン後半にセント・ミレンへのレンタルで見事な活躍を見せ、ユナイテッドに復帰した。19歳のデバニーは、同クラブがスコティッシュ・プレミアシップで見事に残留を果たす上で欠かせない存在となり、その後はキャリックが与えたプレシーズンでのチャンスを最大限に生かしてきた
ユナイテッドがレクサムに0-1で敗れた試合では堂々としたパフォーマンスを披露し、ローゼンボリ戦でも得点を挙げた。いずれの試合でもセンターハーフでプレーしている。デバニーは本来セントラルMFだが、その運動能力とコントロールされた激しさによって、必要に応じて最終ラインまで下がることができる。
キャリックはレクサム戦の後、このU-21アイルランド代表の選手を特別に称賛し、記者団にこう語った。
「JD（デバニー）がセンターバックでプレーするのは自然なことではない。少しは経験があるが、それほど多くはない。それでも、彼は非常によくやってくれたと思う。彼が次のステップへと踏み出す姿を見られたのは良かった。今日は、少し異なるポジションでプレーしていたにもかかわらず、彼のプレーに自信がうかがえた。声を出し、統率していて、あそこでの彼のプレーの多くが気に入った」
実際、デバニーは天性のリーダーであり、U-21ではキャプテンを務めた経験も持つ。ブルーノ・フェルナンデスとハリー・マグワイア以外に、ユナイテッドにはチームを自ら牽引しようとする選手はそれほど多くいない。
デバニーは、ユナイテッドが今季トップチームでの出場時間を与えられないのであれば、別の移籍を模索する可能性を示唆している。だが、キャリックは彼を確実に残留させるべきだ。
ダン・アーマー
デバニーは最終ラインの中央でプレーすることに慣れていないかもしれないが、ダン・アーマーは間違いなく慣れている。このスコットランド人の逸材は賢く、ボールを扱える守備者であり、レクサム、ローセンボリ、アトレティコ戦での途中出場でサポーターが目にした通りだ。
アーマーが最終ラインから持ち上がっていく姿は、即座にハリー・マグワイアを思い起こさせるもので、彼はユナイテッドとイングランド代表のベテランに大きな印象を残している。「ダンは素晴らしいと思う」と、マグワイアは今週、ユナイテッドの公式メディアチャンネルを通じて語った。
「18歳で、厳しい試合に出場し、このクラブで初めてプレーしている。センターバックとして見事なプレーを見せているし、願わくは成長を続け、我々とともにプレーすることを楽しみ続けてほしい」
アーマーはキャリックのもとでスタメンへの最も明確な道筋を持っているかもしれない。マタイス・デ・リフトは慢性的な腰の負傷で依然として離脱中であり、リサンドロ・マルティネスはアルゼンチン代表としてのワールドカップでの活躍後に負傷を抱えているため、ユナイテッドがセンターバックとして起用できるのはマグワイア、レニー・ヨロ、そして19歳のエイデン・ヘヴンしかいない。
となれば、アーマーを起用するのは理にかなっている。1メートル93という威圧的な身長を誇り、はるかに年長の選手のような戦術眼を備えている彼が、競争の激しいトップレベルに適応するのに問題はないはずだ。このリストのほかのすべての選手と同様に、彼もまたハングリーだ。キャリックが彼ら全員に舞台を与えることに、失うものは何もない。