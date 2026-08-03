ワトキンス、ルイス=スケリー…キャリック体制で悪夢のシーズンを避けるためにマンチェスター・ユナイテッドがまだ必要とする5人の補強
2026-27シーズンを前に、マンチェスター・ユナイテッドの周囲では楽観論がかなり高まっている。1月にルベン・アモリムに代わって暫定的に指揮官の座に就いたキャリックは、チームを即座に上向かせ、ユナイテッドをプレミアリーグ3位という見事な成績に導き、待望のチャンピオンズリーグ復帰を確定させた。
キャリックは17試合で12勝を挙げ、その働きにふさわしい形で、追加1年のオプション付きの2年契約を手にした。しかし、現代のサッカーにおいて監督契約に保証はなく、ユナイテッドほどの規模を誇るクラブではなおさらだ。キャリックが1シーズンをフルで指揮する今季には、主要タイトルへの本格的な挑戦が期待されることになる。だが残念ながら、現状のスカッドではそれは非現実的な目標に思える。
ユナイテッドがこの夏の移籍市場でこれまでに費やしたのはわずか8500万ポンドで、カゼミーロの退団を受けて中盤を補強するため、アストン・ヴィラから実力者のユーリ・ティーレマンス、チェルシーから有望株のアンドレイ・サントスを獲得した。控えのGKカール・ダーロウもフリーで加入したが、ピッチ全体で見れば依然として選手層の薄さが不安視される状況で、4つのコンペティションで真に競争力を持つためには、ユナイテッドがこれを解消しなければならない。
これ以上の動きがなければ、キャリックが目指す意味ある変革の望みは打ち砕かれ、事態はあっという間に悪化しかねない。理想を言えば、9月1日に市場が閉まるまでに、ユナイテッドには最大で5人の新戦力が必要であり、その第一歩は現在は宿敵に在籍する多才なイングランド代表選手だ。
マイルズ・ルイス＝スケリー
『ザ・インディペンデント』によると、ユナイテッドはアーセナルがルイス・スケリーの放出交渉に応じる意思があるかどうかを探っているという。現時点でこの19歳はエミレーツで依然として高く評価されているが、新たなプレミアリーグ王者が2人の最優先ターゲットであるヴィニシウスとブルーノ・ギマランイスの獲得を推し進めた場合、彼の将来を再検討する可能性があると見られている。
ルイス＝スケリーは左サイドバックとしてブレイクを果たしたが、アーセナルでアンカーのポジションに入った際に見事なパフォーマンスを見せており、ユナイテッドの中盤を完成させる可能性を秘めている。また、インサイドハーフとしてプレーできる柔軟性も備えている。彼は力強く物怖じしないボールキャリアーであり、その年齢に似合わない成熟したプレーぶりを持っている。
ミケル・アルテタはこれまでスケリーにアーセナルでの確固たる先発の座を与えることができておらず、ブルーノの加入は彼をさらに序列の下へと押し下げることになるが、オールド・トラッフォードではキャリックのスターティングメンバーにすぐさま入り込むことができるだろう。トランスファーマルクトは現在、スケリーの市場価値を約4000万ポンドと評価している。これほどの潜在能力を誇るイングランド代表選手としては破格の価格だが、契約が2030年まで残っていることを踏まえれば、アーセナルははるかに高額な移籍金を要求できるだろう。
ルイス・ホール
ユナイテッドがルイス・ホールの移籍実現に「期待を寄せている」ようだ。ホールはニューカッスルで個人として素晴らしい1年を過ごし、2025-26シーズンのプレミアリーグ最優秀若手選手賞にノミネートされた。イングランドの2026年ワールドカップ代表メンバー入りを逃す不運に見舞われたこの21歳は、セント・ジェームズ・パークの舞台裏で高まる不透明感のなか、ユナイテッド移籍に「前向き」だとされている。エディ・ハウの退任を受け、スカッドの再編が進む可能性が高い。
ルーク・ショーは昨シーズン、往年の輝きを取り戻してユナイテッドの復活に重要な役割を果たしたが、31歳という年齢を考えれば、彼の全盛期が過ぎ去っていることは広く認められており、週に3試合という過密日程のなかで過去の負傷問題が再発するリスクもある。ホールは少なくとも、左サイドバックでショーやパトリック・ドルグとの貴重な競争を生み出すだろうが、キャリックのもとで瞬く間にファーストチョイスとして台頭するだけの実力を備えている。
正確なパス、ポジショニングの意識、精密なタックルによって攻守両面で価値をもたらす存在であり、昨シーズンのチャンピオンズリーグでの高いエネルギーを発揮したパフォーマンスによって、最大の舞台でも力を発揮できることを証明した。唯一の懸念は、ニューカッスルがまたも主力選手を放出することに消極的だとされている点だ。ブルーノはアンソニー・ゴードンやサンドロ・トナーリに続いて退団する見込みで、ユナイテッドがホールを獲得するには7000万ポンド以上を支払わなければならない可能性がある。
カステロ・ルケバ
ユナイテッドにとって次に取り組むべき課題は、もう一人のセンターバックの獲得であるはずだ。リサンドロ・マルティネスは8月末まで負傷から復帰する見込みがなく、マタイス・デ・リフトも長期にわたる背中の問題からの復帰にまだ近づいていない。キャリックはシーズン開幕を、守備陣のリーダーとして頼れるのがハリー・マグワイアただ一人という状況で迎えることになりそうだ。ほかにはまだ経験の浅いレニー・ヨロと19歳の有望株エイデン・ヘヴンがいるのみで、これでは思うがままに失点を重ねてしまいかねない。
ドイツのメディアによれば、RBライプツィヒのカステロ・ルケバがユナイテッドの答えになり得るという。ユナイテッドは6月にこのフランス人選手の代理人と接触したとされる。同紙の報道によると、ルケバはライプツィヒでのブンデスリーガ3シーズンを経て「新たな挑戦への準備ができている」とのことで、彼の契約には7700万ポンドの契約解除条項が含まれている。
23歳の選手にこの金額を支払うのは高額と言えるが、彼がプレミアリーグへスムーズに適応するための資質を備えていることは間違いない。彼はスピードがあり、ボールを扱える守備者で、1対1の局面に長けており、マグワイアの理想的なパートナーになり得る。もっとも、チェルシー、マンチェスター・シティ、バルセロナもルケバとの関連が報じられており、ユナイテッドが彼の獲得競争を制するには迅速に動く必要があるだろう。
マティアス・フェルナンデス＝パルド
左ウイングもユナイテッドにとってもう一つの問題を抱えるポジションだ。マテウス・クーニャが昨季ときおりそこでプレーしたが、このブラジル人は中央で起用されるときに最も効果を発揮する。またドルグはより守備的な選手であり、そうなるとこのポジションに自然にフィットするのはマーカス・ラッシュフォードだけとなる。
報道によれば、キャリックはラッシュフォードの再統合を検討しているという。バルセロナへのレンタル移籍を成功させて戻ってきた後のことだが、これはリスクがある。この28歳は苦しい時期に手を抜き、最終的にはオールド・トラッフォードから出ていくことを押し通した過去があり、もう一度チャンスを与えられるに値しない。
理想を言えば、ユナイテッドはラッシュフォードの完全移籍の買い手を見つけ、リールからマティアス・フェルナンデス=パルドの獲得に全力を注ぐべきだろう。『スカイスポーツ』は6月、クラブがフェルナンデス=パルドに関心を寄せていると報じた。その後サウジアラビアへ移ったクリセンシオ・サマーフィルの代替候補としてのものだった。
フェルナンデス=パルドは実のところサマーフィルよりもはるかに魅力的な選択肢であり、ラッシュフォードよりも高いポテンシャルを秘めている。昨季リーグ・アンでリールのために13のゴール関与を記録し、そのスピードとテクニックで守備陣を容赦なく苦しめ、最終的にはベルギー代表のワールドカップメンバー入りを果たした。まだ21歳ながら、すでにリールでは物足りないほどの存在になっているように感じられ、ユナイテッドで即座にインパクトを残す上で支えとなるだろう健全な自信の強さも備えている。
オリー・ワトキンス
ユナイテッドは昨夏、ワトキンス獲得に強く関心を示していたとされており、ジョシュア・ザークツィーがセリエAのクラブから関心を寄せられているなか、ユナイテッドは再び彼の状況を注視しているという。ザークツィーは過去2シーズンでプレミアリーグ通算5得点にとどまっており、オールド・トラッフォードでの将来は見えない状況にあるようだ。そしてベンヤミン・シェシュコは、ユナイテッドの得点面での重責を一人で背負うにはまだ若すぎる。
ワトキンスはシェシュコにとって理想的な指導役となるだろうし、ヴィラ・パークでの長年にわたる安定した働きを経て、キャリックの前線に真の実績をもたらすことになる。30歳のワトキンスはヴィラで278試合に出場し、通算155のゴールとアシストを積み重ねてきた。また2025-26シーズンには、チームの4位フィニッシュとヨーロッパリーグ制覇へと導く原動力の一人として傑出したパフォーマンスを見せた。
ティーレマンスとワトキンスはウェスト・ミッドランズでほぼテレパシーのような関係を築いており、マンチェスターでの迅速な再結成を実現できれば、それは見事な一手となるかもしれない。また、ヴィラがワトキンスについて4000万ポンド前後のオファーには耳を傾ける可能性もある。これほど経験豊富で聡明、かつフィジカル面でも耐久性のあるストライカーにしては、破格の安値と言える。