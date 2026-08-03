2026-27シーズンを前に、マンチェスター・ユナイテッドの周囲では楽観論がかなり高まっている。1月にルベン・アモリムに代わって暫定的に指揮官の座に就いたキャリックは、チームを即座に上向かせ、ユナイテッドをプレミアリーグ3位という見事な成績に導き、待望のチャンピオンズリーグ復帰を確定させた。

キャリックは17試合で12勝を挙げ、その働きにふさわしい形で、追加1年のオプション付きの2年契約を手にした。しかし、現代のサッカーにおいて監督契約に保証はなく、ユナイテッドほどの規模を誇るクラブではなおさらだ。キャリックが1シーズンをフルで指揮する今季には、主要タイトルへの本格的な挑戦が期待されることになる。だが残念ながら、現状のスカッドではそれは非現実的な目標に思える。

ユナイテッドがこの夏の移籍市場でこれまでに費やしたのはわずか8500万ポンドで、カゼミーロの退団を受けて中盤を補強するため、アストン・ヴィラから実力者のユーリ・ティーレマンス、チェルシーから有望株のアンドレイ・サントスを獲得した。控えのGKカール・ダーロウもフリーで加入したが、ピッチ全体で見れば依然として選手層の薄さが不安視される状況で、4つのコンペティションで真に競争力を持つためには、ユナイテッドがこれを解消しなければならない。

これ以上の動きがなければ、キャリックが目指す意味ある変革の望みは打ち砕かれ、事態はあっという間に悪化しかねない。理想を言えば、9月1日に市場が閉まるまでに、ユナイテッドには最大で5人の新戦力が必要であり、その第一歩は現在は宿敵に在籍する多才なイングランド代表選手だ。