バルコラを獲得せよ！リヴァプールがPSGの要求額をいくらでも払うべき理由
「リヴァプールはリヴァプールだ。だが、当然ながらこの雰囲気、サポーター、クラブ、選手たち、トップレベルの選手を指導できるチャンス、タイトルを争えるチャンス。これ以上に魅力的なものはないと思う」と、アルネ・スロットの後任として監督に就任したアンドニ・イラオラは最初の公式インタビューでそう語った。「これを見つけるのは難しい。だから、始めるのが本当に楽しみだ」。
これは、この段階にたどり着くために苦労を重ねてきた男から発せられた、爽やかで高揚感に満ちた言葉だった。彼はラージョ・バジェカーノで手腕を発揮し、その後ボーンマスをプレミアリーグ屈指のフットボールを見せるチームへと作り上げ、昨季には歴史的なヨーロッパリーグ出場権獲得という成果に結実させた。このスペイン人にとっては自然な次のステップであり、スロットが在任期間の終盤にはあまりにも遠ざかってしまっていた、ユルゲン・クロップ流の「ヘビーメタル」を取り戻す手立ても持ち合わせている。
とはいえ、現在の姿のままでは、リヴァプールが再び主要タイトルを争うと考えるのは難しい。昨季はアーセナルに勝ち点25差をつけられてプレミアリーグを5位で終える不振に沈み、チャンピオンズリーグ準々決勝ではパリ・サンジェルマンに完全に力の差を見せつけられた。
ここまで、あの大きく期待外れに終わったシーズンに対する決定的な答えは、移籍市場では出せていない。ジェレミー・ジャケとビクトル・ムニョスを合わせて9500万ポンドで獲得したが、彼らは主にイブラヒマ・コナテとクラブのレジェンドであるモハメド・サラーの退団を埋め合わせる役割にとどまる。
クラブには目玉となる補強が必要だ。サポーターの興奮をイラオラと同じレベルまで引き上げられるような選手が。そこで登場するのがブラッドリー・バルコラである。このパリ・サンジェルマンのウインガーはアンフィールドの首脳陣にとって優先すべき獲得ターゲットとして浮上しており、スカッドを一変させる補強となる可能性を秘めている。主要なライバルとの差を縮めたいのであれば、リヴァプールは覚悟を決めてパリ・サンジェルマンの要求に応じなければならない。
レッズにチャンス到来
ファブリツィオ・ロマーノによると、リヴァプールは今週、バルコラの獲得をめぐってPSGとクラブ間交渉を開始したという。この才能豊かなフランス代表はアンフィールド移籍を熱望していると伝えられており、リヴァプールは彼を獲得するために1億ユーロ超を支払う用意があることを示している。
しかし『RMC』は、最終的な移籍金の合意という点では両クラブの隔たりはなお大きく、PSGは驚異的な1億7000万ユーロを要求していると報じている。つまりリヴァプールがバルコラを獲得するには、プレミアリーグ史上最高額の移籍記録を塗り替えなければならない。その記録は昨夏、ニューカッスルからアレクサンデル・イサクを1億2500万ポンドという大金で引き抜いた際に、リヴァプール自身が打ち立てたものだ。
イサクのマージーサイドでのデビューイヤーが負傷に苦しむ悲惨なものに終わったことを考えれば、クラブがそれに二の足を踏むのも無理はない。しかしバルコラは、イサクがリヴァプールに加入した当時に抱えていたようなフィットネスの不安を持っていない。このPSGのスターは2023年にリヨンからクラブに加入して以来、負傷で欠場した試合はわずか10試合。より若く頑健で、相手ディフェンダーの荒っぽい対応を巧みにかわす敏捷さも備えている。
さらに彼は世界のサッカー界でトップ5に入る左ウインガーの一人であり、2028年に満了するパルク・デ・プランスとの契約を延長する機会を退けたばかりだ。これはリヴァプールにとって二度と巡ってこない好機であり、手遅れになる前に掴み取らなければならない。
ディアスの真の後継者
フビチャ・クヴァラツヘリア、ヴィニシウス、ルイス・ディアスは、現時点でヨーロッパにおいてバルコラと同じポジションで彼を上回る数少ない選手たちだ。彼にとって不運なことに、クヴァラツヘリアはPSGでのチームメートであり、最も重要な試合において左サイドでルイス・エンリケが第一に選ぶ存在なのだ。
バルコラはこうした状況を受け入れ続けるにはあまりに優れた選手である。彼は主役の座に値し、イラオラはリヴァプールでそれを与えることができる。運命のいたずらか、彼は昨年バイエルン・ミュンヘンへ移籍し、リヴァプールの布陣に大きな穴を残したディアスの長期的な後継者としても機能するだろう。
ディアスを手放したことは、スロットがアンフィールドで過ごした時間の中で犯した最大の過ちだった。2024-25シーズンにリヴァプールがプレミアリーグ制覇へと駆け上がった際、その卓越した数字ゆえにサラーが最も高く評価されたが、ディアスもまた彼らの成功に不可欠な存在だった。
そのダイナミックなドリブルとボールを持っていないときの絶え間ない献身が流れを作り出しており、彼がバイエルンを新たな高みへと押し上げる助けとなっているのも驚きではない。バルコラは、リヴァプールがPSGとの契約をまとめられれば、同様のインパクトを与えるだけの技術を備えている。彼はディアスと同じく爆発的で予測不能であり、アタッキングサードでボールを奪い返すことに長け、敵陣の背後への動きにおいてはさらに多くをもたらす。
バルコラはスピードでいかなる相手をも振り切ることができ、リスクを恐れない選手だ。『アスレティック』によると、このフランス代表アタッカーはワールドカップで他のどの選手よりも多くのライン間を突くパスを試み、昨シーズンはPSGでリーグ・アンにおけるシュート数67本で1位となり、21試合の先発で11得点を挙げた。
ガクポをスパーズへ放出
バルコラ獲得の資金面をより現実的なものにするため、リヴァプールは単純にコーディ・ガクポを売却すればいい。このオランダ代表は昨季、ディアスの穴を埋めることに失敗し、プレミアリーグでわずか7ゴールにとどまった。
ガクポはあまりにも読みやすく、相手チームに封じられるシーンも多かった。スロットが左サイドでリオ・エングモアを起用したとき、リヴァプールははるかに脅威的なチームに見えた。しかし17歳という若さの彼はまだ発展途上にあり、その出場時間は慎重に管理しなければならない。
エングモアの成長にとっては、ガクポよりもバルコラを手本とするほうが有益だろう。とはいえ、ガクポはリヴァプールのユニフォームで数々の記憶に残るプレーを見せてきたし、27歳の彼はペナルティーエリア内外での嗅覚に優れているため、ストライカーの控えとしても機能しうる。
また彼は2030年まで契約が残っているため、リヴァプールは高額な値札をつけることができる。報道によれば、トッテナムがガクポの代理人と接触しており、リヴァプール側は「エリオット・アンダーソンのマンチェスター・シティ移籍やモーガン・ロジャーズのチェルシー移籍を含む、今夏の他の取引と比較しながら彼の価値を判断する」用意があるという。もしトッテナムから1億ポンド近くのオファーを引き出せるのなら、リヴァプールは飛びつくべきであり、そうなればバルコラ獲得に全力を注がない理由はなくなるだろう。
リヴァプールの前線に完璧にフィットする逸材
アーセナルもバルコラの獲得に関心を示していると報じられているが、彼らの狙いは現時点でレアル・マドリーのヴィニシウス獲得という野心的な動きに定まっている。とはいえ、リヴァプールもプレミアリーグのライバルに横取りされる隙を見せるわけにはいかない。アンフィールドのファンにとって朗報なのは、イラオラがこの状況の緊急性を十分に理解していることだ。
「明らかに選手を補強すべき局面はある。例えばウインガーだ。ウインガーは間違いなく獲得する必要がある」と指揮官は記者団に認めた。ムニョスはサラーがかつて務めた右サイドにそのまま入ることができ、バルコラを逆サイドに据えれば、少なくとも机上は前線が再び恐るべき陣容に見えるだろう。
イサクにとっても、このフランス人を主要な連携役として持つことは確実にプラスになる。彼の知的な飛び出しは、フロリアン・ヴィルツが10番のポジションで魔法をかけるためのスペースをより多く生み出すことにもつながる。バルコラは、その恐るべき加速力と技術的な卓越性によって、イラオラのカウンターアタック志向のスタイルにも理想的な適合を見せる選手だ。
そしておそらく最も重要なのは、バルコラがアンフィールドでのプレッシャーや9桁に及ぶ移籍金に気圧される危険性がほとんどないという点だ。彼はチャンピオンズリーグを連覇した選手であり、ワールドカップでもフランス代表として4つのゴール関与を記録して存在感を示した。そして世代を代表するタレントらしい堂々としたプレーぶりを見せる。
もしリヴァプールが再び強豪の仲間入りを果たしたいのなら、大きな動きを見せなければならない。バルコラを素早く獲得することは、強い決意の表明となるだろう。逆に、慎重にこの争奪戦から手を引けば、2026-27シーズンがすでに目前に迫るなか、イラオラは新チームの左サイドの問題を修正するために厳しい戦いに直面することになる。