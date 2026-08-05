「リヴァプールはリヴァプールだ。だが、当然ながらこの雰囲気、サポーター、クラブ、選手たち、トップレベルの選手を指導できるチャンス、タイトルを争えるチャンス。これ以上に魅力的なものはないと思う」と、アルネ・スロットの後任として監督に就任したアンドニ・イラオラは最初の公式インタビューでそう語った。「これを見つけるのは難しい。だから、始めるのが本当に楽しみだ」。

これは、この段階にたどり着くために苦労を重ねてきた男から発せられた、爽やかで高揚感に満ちた言葉だった。彼はラージョ・バジェカーノで手腕を発揮し、その後ボーンマスをプレミアリーグ屈指のフットボールを見せるチームへと作り上げ、昨季には歴史的なヨーロッパリーグ出場権獲得という成果に結実させた。このスペイン人にとっては自然な次のステップであり、スロットが在任期間の終盤にはあまりにも遠ざかってしまっていた、ユルゲン・クロップ流の「ヘビーメタル」を取り戻す手立ても持ち合わせている。

とはいえ、現在の姿のままでは、リヴァプールが再び主要タイトルを争うと考えるのは難しい。昨季はアーセナルに勝ち点25差をつけられてプレミアリーグを5位で終える不振に沈み、チャンピオンズリーグ準々決勝ではパリ・サンジェルマンに完全に力の差を見せつけられた。

ここまで、あの大きく期待外れに終わったシーズンに対する決定的な答えは、移籍市場では出せていない。ジェレミー・ジャケとビクトル・ムニョスを合わせて9500万ポンドで獲得したが、彼らは主にイブラヒマ・コナテとクラブのレジェンドであるモハメド・サラーの退団を埋め合わせる役割にとどまる。

クラブには目玉となる補強が必要だ。サポーターの興奮をイラオラと同じレベルまで引き上げられるような選手が。そこで登場するのがブラッドリー・バルコラである。このパリ・サンジェルマンのウインガーはアンフィールドの首脳陣にとって優先すべき獲得ターゲットとして浮上しており、スカッドを一変させる補強となる可能性を秘めている。主要なライバルとの差を縮めたいのであれば、リヴァプールは覚悟を決めてパリ・サンジェルマンの要求に応じなければならない。