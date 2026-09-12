正式にトップチームへ昇格し、背番号12を与えられた彼は、報道によれば、ユーロで得た勢いを維持するために夏の休暇を切り上げたという。その決断は功を奏し、プレシーズンを通じて右サイドバックでの起用を任された。

「フリックの信頼を感じているし、トップチームに残りたい。チャンスは生かさなければならない」と彼は語った。

「ヨーロッパ選手権から戻って以来、ここで100％を出し切り、自分がここにふさわしい存在であること、そして自分に何ができるかを示そうとしてきた。今のところは満足しているけど、サッカーは一日一日の積み重ねだから、ここに残るためにこれからも100％を出し続ける」

バーミンガムとの親善試合で先発した彼は、ボールを持っても落ち着いており、イングランドのチームがサイドから攻めようとしたりボックス内に侵入しようとしたりする際にはマークする相手にぴったりと張り付いた。偽サイドバックとして振る舞うときも、中央から試合のテンポを操るときも、そのスムーズな切り替えはフリックを感心させ、試合後に指揮官はこのティーンエイジャーについて「彼はトップレベルの選手であることを我々にはっきりと示してくれた」と述べた。

右サイドバックはスペイン王者にとって問題を抱えるポジションだった。夏の資金はロドリ、アンソニー・ゴードン、カリム・アデイェミといった選手の獲得に充てられ、このポジションに本職として適性のある選手はジュール・クンデとジョアン・カンセロのみとなっていた。

だが意外にも、エスパルトが穴埋めを任されたのはそこではなかった。彼はこれまでのラ・リーガ全4試合で、アレハンドロ・バルデを差し置いて左サイドバックとしてフル出場している。

エルチェ戦では力強さを見せ、初のアシストを記録した。ボックス手前のフェルミンへ斜めのパスを送り、5-0の勝利で得点を締めくくった。

その4日後のアスレティック・クラブ戦でも大胆なプレーを披露した。フィジカルな争いに身を投じ、攻撃を組み立て、時には中央を突き進んで何かを生み出そうとした。見事なクロスはボックス内で絶好の位置にいたハフィーニャに合ったが、ブラジル人のヘディングはポストに当たり、エスパルトはアシストを逃した。

「エスパルトは信じられないほどだ」と、2-0の勝利での彼の守備について、ジョアン・ガルシアは語った。

「今見ているものにはとても満足しているし、彼が左サイドバックでどれだけプレーできているかには少し驚いてもいる」とフリックは語った。

「彼はいつも集中している。素晴らしい質を持った選手で、守備の一対一の局面ではトップクラスだ。彼にはとても満足している。すべての選手と同じように、彼にも成長の余地はある」

その数日後、彼は再びハフィーニャと連係し、ハーフスペースに入り込んでキャプテンへの素早いパスを通すと、キャプテンが抜け出してバジェカーノ相手の5-2の勝利で同点ゴールを決めた。