新たなフィリップ・ラーム？フリックがバルセロナで発掘したチャビ・エスパルトとは…
NxGn：フリックはバルセロナで新たなラームを見つけたのか？
バルセロナの下部組織から誕生した新たな逸材は、意外なポジションでその姿を現した。本来はMFでありながら右サイドバックへとコンバートされた19歳のチャビ・エスパルトは、ハンジ・フリック監督が指揮するチームの左サイドバックとして今季をスタートさせ、トップチームでますます存在感を発揮している。
卓越したテクニック、試合のテンポをつくる能力、そして創造性あふれるパス。彼はまさに典型的なラ・マシア出身のMFの特徴をすべて備えているが、その目を見張る万能性から、彼の世代のフィリップ・ラームと評されている。
デビュー戦では重要なチャンピオンズリーグの一戦に投入され、この夏にはU-19スペイン代表として欧州王者に輝き、今季は左サイドバックとして復帰して見事な活躍を見せている。
順調な滑り出しを見せている彼だが、フリック監督の新たな秘蔵っ子に何を期待できるのか。GOALが詳しく見ていく。
開始
カタルーニャの州都で生まれたエスパルトは、生粋のバルセロナっ子だ。
8歳で名門の下部組織に加入した彼は、ラミン・ヤマル、パウ・クバルシ、マルク・ベルナルと同じチームでMFとしての成長を開始した。16歳ですでにその万能性で知られていた彼は、U-19としてUEFAユースリーグに出場し、中盤と右サイドバックを兼務した。
ジュリアーノ・ベレッチが下部組織の指揮を執ってからは、主に右サイドバックとして中心的な役割を果たし、2024-25シーズンには国内と欧州の三冠を達成した。昨季、エスパルトは欧州大会でニューカッスルを3-2で下した試合でゴールとアシストを記録し、パリ・サンジェルマン戦では決勝点を挙げた。その直後、フリックが彼を招集した。
シーズン最初の数週間はベンチ入りしながら出場機会のないまま過ごし、地元出身のこの選手がトップチームでのデビューを目前に控えていたとき、不運にも膝の負傷に見舞われた。3か月以上にわたって戦列を離れることになったが、フリックは彼をトップチーム初出場まであまり長く待たせることはなかった。
大きな進展
3月に行われたチャンピオンズリーグ・ラウンド16の第1戦、セント・ジェームズ・パークでニューカッスルに0-1とリードを許していたバルセロナで、ドイツ人指揮官はアカデミーの英雄を投入した。
88分に主将ロナルド・アラウホと交代して出場した彼は、プレッシャーにうまく対処した。このサイドバックはジョー・ウィロックをタッチライン際まで追い込み、スライディングでボールを奪い取ると素早く起き上がり、ラミン・ヤマルへとパスをつないだ。その数分後、バルサは同点ゴールを決めた。
「自分がピッチに入っていくのを見たとき、信じられなかった。すごく楽しかったし、感情が高ぶっていた」と彼はクラブの公式サイトで語った。
その5日後には、カンプ・ノウでのセビージャ戦でフル出場を果たした。相手のプレッシャーによってボールを持つ時間はほとんどなく、雑になった場面もいくつかあったが、自分のところに来るすべてのボールに全力で戦い、試合が進むにつれてボールを持つ際の自信を深めていった。
その後は再びベンチに戻り、バルサがリーグ優勝を果たしたシーズンでの出場はさらに4試合にとどまったが、フリックの目に留まっていたのは明らかだった。
「僕のような若い選手にとって、監督が僕を信頼してくれたことがすべてだった」と彼は語った。
「彼にはとても感謝している。彼が僕を信じてくれたおかげで、プレッシャーを感じることなく落ち着いて、自分の持ち味を出したプレーができた」
夏にウェールズで行われたU-19欧州選手権でスペインが優勝を果たした際、エスパルトは中盤で見事なプレーを見せ、スターティングイレブンの中心を担った。
相手選手を軽々とかわし、ボールを追い回し、洗練された動きでボールを散らしながら、彼は試合を支配していた。巧みなタッチでボールをセットすると、初戦で開催国を7-0で下した試合で最初のゴールを叩き込み、続くクロアチアとの準決勝では12分に先制点を挙げた。
エスパルトはしばしばボールを受け、顔を上げると11人すべての相手が視界に入っていた。中央への鋭いパスであれ、味方とのコンビネーションで中盤の背後に抜け出すことであれ、あるいは単純にディフェンダーの間を突破することであれ、彼はたいてい有望な攻撃を作り出す方法を見つけ出した。
スペインは大会を通じて1点も失わず、エスパルトは大会ベストイレブンに選出。彼は自らの好機をつかむ準備を整えてバルセロナに戻ってきた。
どうなっているか
正式にトップチームへ昇格し、背番号12を与えられた彼は、報道によれば、ユーロで得た勢いを維持するために夏の休暇を切り上げたという。その決断は功を奏し、プレシーズンを通じて右サイドバックでの起用を任された。
「フリックの信頼を感じているし、トップチームに残りたい。チャンスは生かさなければならない」と彼は語った。
「ヨーロッパ選手権から戻って以来、ここで100％を出し切り、自分がここにふさわしい存在であること、そして自分に何ができるかを示そうとしてきた。今のところは満足しているけど、サッカーは一日一日の積み重ねだから、ここに残るためにこれからも100％を出し続ける」
バーミンガムとの親善試合で先発した彼は、ボールを持っても落ち着いており、イングランドのチームがサイドから攻めようとしたりボックス内に侵入しようとしたりする際にはマークする相手にぴったりと張り付いた。偽サイドバックとして振る舞うときも、中央から試合のテンポを操るときも、そのスムーズな切り替えはフリックを感心させ、試合後に指揮官はこのティーンエイジャーについて「彼はトップレベルの選手であることを我々にはっきりと示してくれた」と述べた。
右サイドバックはスペイン王者にとって問題を抱えるポジションだった。夏の資金はロドリ、アンソニー・ゴードン、カリム・アデイェミといった選手の獲得に充てられ、このポジションに本職として適性のある選手はジュール・クンデとジョアン・カンセロのみとなっていた。
だが意外にも、エスパルトが穴埋めを任されたのはそこではなかった。彼はこれまでのラ・リーガ全4試合で、アレハンドロ・バルデを差し置いて左サイドバックとしてフル出場している。
エルチェ戦では力強さを見せ、初のアシストを記録した。ボックス手前のフェルミンへ斜めのパスを送り、5-0の勝利で得点を締めくくった。
その4日後のアスレティック・クラブ戦でも大胆なプレーを披露した。フィジカルな争いに身を投じ、攻撃を組み立て、時には中央を突き進んで何かを生み出そうとした。見事なクロスはボックス内で絶好の位置にいたハフィーニャに合ったが、ブラジル人のヘディングはポストに当たり、エスパルトはアシストを逃した。
「エスパルトは信じられないほどだ」と、2-0の勝利での彼の守備について、ジョアン・ガルシアは語った。
「今見ているものにはとても満足しているし、彼が左サイドバックでどれだけプレーできているかには少し驚いてもいる」とフリックは語った。
「彼はいつも集中している。素晴らしい質を持った選手で、守備の一対一の局面ではトップクラスだ。彼にはとても満足している。すべての選手と同じように、彼にも成長の余地はある」
その数日後、彼は再びハフィーニャと連係し、ハーフスペースに入り込んでキャプテンへの素早いパスを通すと、キャプテンが抜け出してバジェカーノ相手の5-2の勝利で同点ゴールを決めた。
ストロングポイント
ミッドフィルダーとして下部組織を駆け上がってきたエスパルトにとって、ゲームを読む力、ポジショニング、そしてボールを持ったときの状況判断は最大の武器のひとつだった。こうした要素が、彼を右サイドバックへと適応させ、守備でも攻撃でも信頼できる存在へと成長させた。
この若者はフィジカルなデュエルを決して避けず、ウインガーに真っ向から食らいついてボールを奪い、素早く前へパスをつなごうとする。
オーバーラップを繰り返すタイプのサイドバックではなく、巧みなコンビネーションでインサイドのレーンを駆け上がったり、ペナルティエリアへドリブルで持ち込んでからチームメートを送り出したりするプレースタイルだ。
「僕はこれまでとは違うタイプのサイドバックになれる。ウイングバックではなく、中央でチームメートと連係できる選手だ」と彼は語った。
ミッドフィルダーでもサイドバックでも、彼のパスは危険で、素早い判断によって高いテンポを保つ助けになっている。
その適応力もまた印象的で、ミッドフィルダーから右サイドバックへと転向し、さらにシーズン開幕時には左サイドバックへと起用された。
「みんな見てきた通りだ。彼はボールを持てば見事だし、サイドバックでもミッドフィルダーでもプレーできる……しかもいつも完璧にこなすんだ」とDFのクバルシは『マルカ』に語った。
改善の余地あり
19歳のエスパルトはまだ肉体的に成長段階にあり、それはラ・リーガでの初期の出場において大きな懸念材料に映った。彼は時折、相手選手に競り負けていたからだ。夏の中断明けからはより頑丈で威圧感のある体つきになったように見えるが、それでもまだ発展途上の存在である。
ユース年代では、低い位置から危険なパスを繰り出す時間的余裕があった。しかしハイプレスをかけてくるラ・リーガのチームと対峙すると、ボールを持った際に慌てる様子を見せ、時にはパスの選択を誤ることがある。狙いを外すか、あるいはすでにプレッシャーを受けている味方に渡してしまうのだ。
彼はトップレベルのサッカーのスピードにまだ適応しつつある段階であり、大一番では不安要素となりうる。とりわけ右サイドバックのポジションでは、彼が苦戦すればバルセロナは弱点をさらけ出すことになるだろう。
次は…
ポジションの変更、攻撃的な資質、そしてボールを扱う際の丁寧さから、彼はバイエルン・ミュンヘンとドイツ代表の英雄フィリップ・ラームと比較されている。
「チャビのプレーを見ていると、彼のボールを持ったときの自信が本当に気に入っている」とフリックは夏に語った。
「彼はフィリップ・ラームを思い起こさせる。No.6でもサイドバックでもプレーできるからね。ボールを持っているときも、持っていないときも彼を見るのが好きなんだ」
ラームもまた左サイドバックとしてプロキャリアをスタートさせ、その後右サイドで才能を開花させ、やがてペップ・グアルディオラが彼をミッドフィールダーに転向させた。当時フリックがアシスタントを務めていたドイツ代表監督のヨアヒム・レーヴはグアルディオラの手法に倣い、栄光の2014年ワールドカップの大半で彼をその位置で起用した。
卓越したボールコントロール、試合を組み立てる能力、そしてポジションの柔軟性を備えたエスパルトを、フリックは自身のユーティリティープレーヤーに育て上げたいと考えているようであり、その初期の兆候は有望だ。
その次は？
エスパルトは今季ラ・リーガの開幕4試合すべてでフル出場しているが、フリックは彼に過度な負担をかけないよう配慮し、水曜日のフェイエノールト戦のチャンピオンズリーグでの勝利ではベンチスタートとした。
そうした慎重なアプローチは、エスパルトが最高峰の舞台でシーズンを通して戦う要求に順応していくなかで、今後も続いていくとみられる。彼は左サイドバックの序列でバルデを追い抜いたものの、フリックは週の半ばの試合で、必要とあらばカンセロにそのポジションを任せる信頼を今なお置いていることを示した。
「今のところ満足しているけど、サッカーは一日一日の積み重ねだから、ここに残るために100パーセントを出し続けるよ」と彼は先月語っている。
「ここまで来るのは非常に難しいけど、本当に厳しいのは、この選手たちが打ち立てている高い基準ゆえに、ここに残り続けることなんだ。結局のところ、ここはバルサ、世界最高のチームであり、その要求は毎日のように突きつけられる。決して気を緩めることはできないんだ」
最終的に左サイドバックに落ち着くのか、右に戻るのか、あるいは中盤へ移るのかはともかく、彼の賢さと万能性はフリックに貴重な選択肢を与えている。