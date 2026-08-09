“放っておけない男”中村敬斗：ワールドカップのブレイクスターに高まるプレミアリーグ挑戦への期待【Hidden Gems】

あのオランダ戦のゴールは、彼のプレースタイルをよく表している。左サイドでドリブルし、中へ切れ込み、右足に持ち替え、最後は強烈にボールを叩き込む。彼の技術は確かであり、それは日本の番組『NHK NEWS おはよう日本』で放送された映像からも分かるように、幼少期からのたゆまぬ練習によって磨かれてきたものだ。

その番組では、中村の心温まるホームビデオが紹介されている。母親が彼に向かって何度も卓球のボールを投げ、それを幼い彼が巧みに空中でつかみ取る、というものだ。「あれはボールを芯で捉えるためで。ものすごくいい練習になりました」と振り返っている。「本当に、あれでボレーがものすごく良くなったと感じました」

彼の両親は、プロサッカー選手という夢を育てるためにできることは何でもした。7歳くらいの頃には、中村はブラジルに連れて行ってもらえるまで駄々をこねたという。『テレビ朝日』のインタビューでは「『とにかく行きたい』『ブラジルにどうしても行きたい』と、親にお願いして連れていってもらいました」」とも告白している。なぜ、ブラジルなのか？ 答えは明白だ。

「ロナウジーニョの大ファンでしたし、ブラジルのサッカーに魅了されていました。現地でそれを体感して、地元の子どもたちと一緒にプレーしたかったんです」

そして彼は、ブラジルのストリートで“ジョガ・ボニート”を経験する。

「『一緒にサッカーやろうよ』と声をかけてくれて。あの子たちだけじゃなくて、空港でもリフティングしていたら、働いている人が『入れてくれよ』と来て。一緒に5、6人でリフティングしました。ブラジル人は全員サッカーが好きなんです」

「今振り返ると、あれはすごく特別なことだったとわかります。彼らは本能的に動いて、その瞬間に自然だと感じることをする。子どもの頃、ああいうプレースタイルから多くを学びました」

そのブラジルに、よりによってワールドカップで敗退に追い込まれた時、中村は感情を抑えきれなかった。それでも今大会では1ゴール1アシストを記録し、全体的なパフォーマンスも秀逸だった。その実力を、世界最高の舞台で証明したことは間違いない。