移籍市場の閉幕まで残り3週間となり、チェルシーにはやるべきことが山積している。相次ぐ選手の獲得により、ただでさえ膨れ上がっていたスカッドはトップチームだけで41名という巨大な陣容にまで拡大した。今、彼らは放出へと動かなければならない。

放出が既定路線となっている選手も存在する。アクセル・ディサシ、ベノワ・バディアシル、マルク・ギウの3名は、オーストラリアおよび東南アジアへのプレシーズンツアーに帯同するチェルシーのメンバーから外れており、退団は確実だ。

しかし、西ロンドンのクラブはさらに数名を送り出す必要がある。ローンで放出できる選手の数に限りがあることにも留意しなければならない。

「アンタッチャブル」とはみなされていない多くの大物選手たちの去就には不透明感が漂っているが、チェルシーは彼らそれぞれの将来をどう扱うべきなのだろうか。