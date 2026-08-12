残留、レンタル、それとも売却？エンソやニコラス・ジャクソンら去就を決めなければならないチェルシーの選手たち
移籍市場の閉幕まで残り3週間となり、チェルシーにはやるべきことが山積している。相次ぐ選手の獲得により、ただでさえ膨れ上がっていたスカッドはトップチームだけで41名という巨大な陣容にまで拡大した。今、彼らは放出へと動かなければならない。
放出が既定路線となっている選手も存在する。アクセル・ディサシ、ベノワ・バディアシル、マルク・ギウの3名は、オーストラリアおよび東南アジアへのプレシーズンツアーに帯同するチェルシーのメンバーから外れており、退団は確実だ。
しかし、西ロンドンのクラブはさらに数名を送り出す必要がある。ローンで放出できる選手の数に限りがあることにも留意しなければならない。
「アンタッチャブル」とはみなされていない多くの大物選手たちの去就には不透明感が漂っているが、チェルシーは彼らそれぞれの将来をどう扱うべきなのだろうか。
残留：エンソ・フェルナンデス
エンソ・フェルナンデスは、レアル・マドリーへの秋波やワールドカップでのアルゼンチン代表としての振る舞いを受けて、一部のサポーターの支持を取り戻すために奮闘を迫られているが、依然としてスタンフォード・ブリッジでは重要な選手であり、アロンソの下で開花する可能性がある。
本人が望むレアル・マドリーへの移籍が実現する兆しは現時点で見られず、特にスペインの巨人が今夏の早い時期に距離を置いたことでその可能性は薄れており、チェルシーは1億2000万ポンドと評価されるこのMFを国内のライバルであるマンチェスター・シティに売却することを検討すべきではない。
レンタル：リアム・デラップ
今夏のダニー・ウェルベックの驚きの加入によって、ストライカー陣に何らかの動きがあるのは確実だ。そして現時点では、クラブでの1年間の在籍期間を通じて期待外れに終わったリアム・デラップが真っ先に放出候補に挙がっているように感じられる。
プレミアリーグ国内へのローン移籍は双方にとって有益となるだろう。そして、もし別の場所で得点力と自信を取り戻すことができれば、彼は将来的に有用な自国育成の武器となり得る。特にウェルベックの在籍がわずか1シーズンで終わる場合はなおさらだ。そうでなくても、利益を出して売却することは可能だろう。
売却：マロ・グスト
マロ・グストの名前はここ数週間、移籍関連の話題で取り沙汰されている。チェルシーはこのフランス人選手との別れを検討しており、彼は2023年に高く評価された若手としてリヨンから加入して以来、期待された高みには一度も到達できていない。
元チェルシー指揮官のエンツォ・マレスカがマンチェスター・シティでの再会を熱望していると報じられているが、ロンドン西部のクラブが提示する7500万ポンドという巨額の評価額が障害になることは間違いないだろう。もしそれだけの金額をオファーされれば、チェルシーは飛びつくべきだ。
残留：ニコラス・ジャクソン
プレシーズンにおけるここまでのサプライズの一つとして、ニコラス・ジャクソンはアジアツアーでのダイナミックなパフォーマンスで確実にアロンソの目に留まったことだろう。相手守備陣に脅威を与え、チームメートともうまく連携していた。
とはいえ、このセネガル代表は放出可能な選手と見なされているかもしれない。特に高額なオファーが届いた場合はなおさらだ。前線にはジョアン・ペドロやウェルベックという選択肢もあり、チェルシーは来シーズン、いかなる形の欧州の舞台にも出場しない。だが、ジャクソンは残留させる価値がある選手であることを証明しつつある。
レンタル：ミハイロ・ムドリク
ミハイロ・ムドリクのドーピング処分が解決し、直ちに再びプレーできる状態になったという衝撃的なニュースには、チェルシーでさえ驚いたようだった。これにより、同選手はプレシーズンツアー中のチームに合流することになった。
彼の復帰が素晴らしいニュースであることは疑いなく、トップチームでのカムバックはロマンあふれるものだろう。しかし、最も理にかなった対応は、間違いなく彼をレンタルに出し、試合勘と、2024年の出場停止処分前にも大きく欠けていた自信を取り戻す手助けをすることだ。
売却：ペドロ・ネト
チェルシーは、ペドロ・ネトを引き留める価値があるかどうかを見極めようとしているようだ。彼もまたシティとマレスカの獲得ターゲットとして浮上した選手の一人であり、チェルシーは彼に7000万ポンドという巨額の値段を付けたとされている。
このポルトガル代表は、ウイングのポジションでエステヴァンと新加入のモーガン・ロジャーズの後塵を拝することになりそうだ。また、アロンソが2人のトップ下を置く3バックを採用した場合も、先発で起用される可能性は低い。それだけに、安定感を欠いているこの選手に対して相応のオファーがあれば、クラブは間違いなく検討すべきだろう。
残留：ロメオ・ラビア
これはロメオ・ラビアがコンディションを維持できるという確信があるかどうかにかかっているかもしれないが、もし（大きな「もし」だが）このベルギー人が2026-27シーズンを通して健康を保てば、中盤の層がやや薄いスカッドにとって真の戦力となるだろう。
出場できるときには、プレッシャーに強く洗練された中盤の担い手であるラビアは、プレシーズンでついにチェルシーでの初のフル出場90分を成し遂げた。これは肉体的にも精神的にも大きな前進に見える。アロンソなら彼の良さを最大限に引き出せるかもしれない。
レンタル：ジョシュ・アチャンポン
プレシーズンでの不安定なパフォーマンスは、ジョシュ・アチェアンポンが成長を続けるために最高峰のレベルで定期的にプレーする必要があることを示しており、20歳になった今、必要な出場時間を得るために他所へ移籍すべき時が来ている。
すべての関係者にとって、プレミアリーグへの純粋なローン移籍が最も理にかなっており、直近ではクリスタル・パレスがその移籍先として取り沙汰されている。報道によれば、チェルシーは夏の初めにアチェアンポンをめぐる複数のオファーを拒否しており、長期的に彼を「非売品」とみなしているという。
売却：トシン・アダラビオヨ
トシン・アダラビオヨはかつてスカッドの最年長選手だったが、ジョーダン・ヘンダーソンとウェルベックの加入により、もはや最古参の存在ではなくなり、スタンフォード・ブリッジでの将来に真の疑問符が付くことになった。
ボールを持ったときの落ち着きで彼のように後方からビルドアップできるセンターバックはスカッドにほとんどいないが、トシンは特定の守備局面で苦戦しており、マクサンス・ラクロワの加入によって序列を下げることになるだろう。
残留：ダリオ・エスーゴ
ポルトガル時代に高い評価を得ていたダリオ・エスーゴだが、スタンフォード・ブリッジでのデビューシーズンは無に帰した。2025-26シーズンの序盤に負った太ももの負傷で手術を余儀なくされ、さらに予期せぬアクシデントも重なって、復帰は3月までずれ込んだのだ。
21歳のこの選手は現在再び体調を整えており、長期的なフィットネスに不安が残るとはいえ、二度目のチャンスを得るに値する。モイセス・カイセドの即戦力となる控えとして申し分なく、これだけ長く戦線を離れていた彼にとって、そうした役割は適しているかもしれない。
レンタル：アーロン・アンセルミノ
フィットネス面で問題を抱えてきたもう一人の選手、アーロン・アンセルミノは、チェルシーに加入して以来ハムストリングの負傷に恵まれず、その呪いが再び襲いかかった可能性がある。彼はプレシーズンの親善試合で涙を流しながら足を引きずって退場したのだ。
21歳の彼の当面の未来は回復にどれだけ時間を要するかにかかっているかもしれないが、スタンフォード・ブリッジでは序列の下位にいることを考えれば、このアルゼンチン人センターバックにとっては、トップチームでの出場時間とフィットネスを積み上げるため、チェルシーを離れて再びレンタル移籍することが望ましいだろう。
残留：ママドゥ・サール
もしトシンが売却されるなら、レヴィ・コルウィルとラクロワの控えの1人としてチャンスを与えられるべきはママドゥ・サールだ。このセネガル代表は、1月にストラスブールへのレンタルから呼び戻された後ほとんど出場していないが、チェルシーが抱える数多くのセンターバックの選択肢の中で、トップチームでのブレイクに最も準備が整っている選手だ。
それにはアロンソからの一定の信頼が必要になるが、この20歳はまだ短いプロキャリアの中で、優れた現代型センターバックになるための資質をすべて備えていることを示してきた。ローテーション要員として、そしてカップ戦で起用されるシーズンは、彼にとって有益なものとなり得るだろう。
レンタル：エマヌエル・エメガ
チェルシーが近年に行った、より無意味な補強の一つ（そうした例は数多くある）であり、同クラブが姉妹クラブのストラスブールからエマヌエル・エメガを獲得したことに全く気づかなかったとしても、ファンを責めることはできないだろう。
それは、このオランダ人が2024-25シーズンに14得点を挙げた後のことだった。しかし彼はその後、ロンドン西部への移籍が事前合意によりすでに発表されていたにもかかわらず、昨シーズンの大半を負傷で棒に振った。それでも彼はまずまずの得点記録を誇ってはいたが、2026-27シーズンにおいてエメガがアロンソにとってトップチームの選択肢となることはあり得ない。