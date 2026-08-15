1月までの日本代表メンバーを選ぶのは誰？森保監督“最後のアジアカップ”で問われる異例の任務を徹底分析【しゃべGOAL】

――新監督人事に決着がついたわけですが、9月・10月の活動を含めて今後の日本代表はどうなっていくでしょうか？

林：「ワールドカップの半年後にアジアカップが来るという非常に難しい日程ですが、このアジアカップをどう位置づけるかによって今後の代表活動が決まってくる。どういう選手を選ぶかとか、1月の大会からの逆算になってくると思います」

川端：「そもそも森保監督に与えられているミッションは『次の監督につなぐ』ことなのか、『とにかくアジアカップで結果を出すことなのか』、少しわからないところがある。また、このアジアカップにどれだけの選手を呼べるのかもわからない。自分たちのやりたいこととできることが乖離する可能性もあります」

「選手に聞いたことがあるんですが、ワールドカップは夢の舞台であり、全部出しきって燃え尽きる場なんです。そして日本は優勝したことがないので、最後は負けて終わってしまっている。その半年後にアジアカップで『もう一度燃えてくれ』というのは、本当に難しい」

林：「2000年前後のアジアカップ、日本代表がほとんどJリーグの選手だった時はビッグイベントでした。ですが、ドルトムントに所属していた香川真司選手が準決勝でケガをしてしまって、残りのシーズンを棒に振ってしまったこともありました（2011年）。今の選手たちはチャンピオンズリーグで戦っているわけですし、大会に行ってしまうとクラブで他の選手にポジションを取れてしまうかもしれない。さらに、補強があるかもしれない。そうしたことを考慮すると、アジアカップに参加すること自体を躊躇する選手がいても不思議ではありません。チーム、選手個人ともに非常に難しい大会ですね」

川端：「アジアカップを戦う選手たちから、我々が感知する範囲でも不平不満は聞こえてくるし、感知しない範囲ではもっとあると思います。ある意味で、監督にとってはワールドカップより難しいかもしれない」

林：「とはいえ、10代の選手たちだけで戦えるほど甘い舞台ではありません。他の国は威信をかけて戦ってきます。環境面も含めて厳しい大会です」