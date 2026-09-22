新生・日本代表が採用するのは3バック or 4バック？重要なのは「選手と親和性高いタスクをどれだけ与えられるか」【しゃべGOAL】

――今回の招集メンバーを見て、どのようなシステムを採用すると思いますか？

川端：選ばれた選手を見ると、3-4-2-1がベースになると思います。本職サイドバックの選手がいません。

林：ただそれも難しい部分で、いわゆる“昔の典型的なサイドバック”はいなくなりつつあるなと。マンチェスター・シティなど欧州のトップクラブは、少なくとも片方はセンターバックが務めています。「3バック的にもなれる4バック」がスタンダードになりつつありますね。

川端：そういう意味で言うと、伊藤洋輝や鈴木淳之介、冨安健洋などはサイドバックもできるセンターバックですよね。彼らの需要は今後も高まっていくかなと予想します。

林：彼らのような選手の使い方次第でもありますが、今回のメンバーは3バックできれいに収まる。相馬勇紀選手や中野就斗選手、彼らはウイングバックとして3バックを補助する役割が与えられるのかなと。森保監督の3バックは攻撃的なウイングバックを使う「3-4-2-1」ですね。前線が2トップになるなどの変化は思いつきますが、基本はこの形になると思っています。そして今回の活動は、「どうするのかを見るための場」でもある。特に新しい選手たちはそうですね。

川端：仮にこのメンバーで4バックを組んでみると、先ほど話に出た“昔の典型的なサイドバック”はいませんが、それでも戦える布陣ができると思います。例えば右に中野就斗を置いて、片方のサイドバックが高い位置を取り、左サイドバックを含めた3枚でビルドアップするような形も可能です。最近のトレンドでもありますね。

そして、アジアカップ後から指揮を執る大岩剛監督がやりたいのは、絶対に「4-3-3」です。最終的にそこに落ち着くかはわかりませんけどね。そうなるとアンカーの選手が不足している気もしますが、大岩剛監督は必ずこのシステムを試すはずです。今回のメンバーでも、このシステムで引き継げなくもない、とは思いますね。オプションとして持つ、という考えに落ち着くのかなと予想しています。