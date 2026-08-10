「バルセロナと契約はあるが、サッカーでは何が起こるか分からない」。フェラン・トーレスは先週、9月1日に閉まる夏の移籍市場が閉じる前にカンプ・ノウを去る可能性を問われ、そう語った。「正しい決断を下すのを待っているところだが、それがまだ何なのか分からないんだ」。

26歳のトーレスは、ニューヨークでのプロモーションツアー中にこう発言し、その翌日にはヤンキー・スタジアムで始球式のボールを投げた。その後はボルティモア・レイブンズのトレーニング施設を訪れ、NFLのチームに激励の言葉を贈った。トーレスにとって忘れられない数か月となった。彼はアルゼンチンとの2026年ワールドカップ決勝での勝利において、スペインにとってのサプライズヒーローだった。

スペイン代表は延長戦でのトーレスの劇的なゴールにより、2度目の世界王者の座を手にした。彼はその後のインタビューで、それを「人生で最高の瞬間」と表現した。これはおそらくトーレスがスーパースターの地位に最も近づいた瞬間であり、彼はそれを活かす準備ができているようだ。

『ESPN』によると、トーレスはバルセロナの首脳陣に対し、パリ・サンジェルマンへの加入を希望していると伝えており、すでにこのリーグ・アン王者と個人条件で合意しているという。トーレスの契約は残り1年となっており、バルセロナは売却に前向きで、PSGからの初回オファーは間もなく届くと見られている。

とはいえ、移籍がトーレスにとって「正しい決断」なのかどうかは、大いに議論の余地がある。彼はカンプ・ノウで十分に評価されていないと感じてきた面が常にあったが、いまだ世界最高レベルの選手には数えられない彼にとって、PSGでの厳しい現実がそれと変わらないものになる可能性は低くない。